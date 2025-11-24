Άγριο έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Βρέθηκε νεκρός - Ύποπτος ο αδελφός του

Ένα άγριο έγκλημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε Νέα Πέραμο. Άνδρας 47 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν ψαλίδι, μέσα σε μονοκατοικία.

Διασώστες, όταν έφτασαν στο σημείο, κατέβαλαν προσπάθειες να σώσουν τον άνδρα, όμως παρά τις προσπάθειες, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το θύμα φέρει τραύματα στο πρόσωπο. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ένα δεύτερος άνδρας 44 ετών, ο αδελφός του θύματος. Ο τραυματίας φέρεται να είναι και ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης.

Την αστυνομία κάλεσε ο τρίτος αδερφός, ένας 48χρονος.

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε στο μοιραίο σπίτι της Νέας Περάμου και αν πρόκειται για αδελφοκτονία. Εκτιμάται ότι προηγήθηκε άγριος καβγάς μεταξύ των δύο αδελφών που είχε τη μοιραιά αυτή κατάληξη.