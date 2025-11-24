Άγριο έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Βρέθηκε νεκρός - Ύποπτος ο αδελφός του

Το θύμα εντοπίστηκε στο σπίτι του με τραύματα από μαχαίρι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 08:29 «Συμφωνία που θα σέβεται την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας»
24.11.25 , 08:24 Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό κοριτσάκι δύο ετών
24.11.25 , 08:22 Black Friday: Από τις ουρές στην απόλυτη ψηφιακή εμπειρία αγοράς
24.11.25 , 08:00 Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με haute couture δημιουργία που ξεχώρισε
24.11.25 , 07:31 Άγριο έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Βρέθηκε νεκρός - Ύποπτος ο αδελφός του
24.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Noεμβρίου
24.11.25 , 00:12 Πάνος Ρούτσι: H αποκάλυψη για την απεργία πείνας που ράγισε καρδιές
23.11.25 , 23:59 Θεσσαλονίκη: Σε κατάσταση μέθης εντοπίστηκαν σε δρόμο δύο 14χρονες
23.11.25 , 23:47 IQ 160: Θυμήθηκε ο Καλατζής εκείνο το βράδυ που πέρασε με τη Μουρίκη;
23.11.25 , 23:45 IQ 160: Η επιστροφή του Αργύρη στο τμήμα
23.11.25 , 23:44 IQ 160: Ο Γιώργος μεθάει και ανακαλύπτει το μυστικό της Πηνελόπης!
23.11.25 , 23:20 Μάρκο Ρούμπιο: Πολύ μεγάλη πρόοδος στις συζητήσεις για την Ουκρανία
23.11.25 , 23:00 Βαρύ πένθος για τον Νίκο Χαρδαλιά μετά την απώλεια του πατέρα του
23.11.25 , 22:41 Μέτρα για τη στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας ανακοίνωσε ο Δένδιας
23.11.25 , 22:28 Τα Φαντάσματα: «Ήρθε η νύφη, θα γίνει γάμος!»
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό κοριτσάκι δύο ετών
Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της!
Άγριο έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Βρέθηκε νεκρός - Ύποπτος ο αδελφός του
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με haute couture δημιουργία που ξεχώρισε
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
IQ 160: Ο Γιώργος μεθάει και ανακαλύπτει το μυστικό της Πηνελόπης!
Άντα Λιβιτσάνου: «Δε θέλω να κάνω εξωσωματική, αισθάνομαι φόβο»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Άγριο έγκλημα στη Νέα Πέραμο με νεκρό έναν 47χρονο - Βίντεο ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα άγριο έγκλημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε Νέα Πέραμο. Άνδρας 47 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν ψαλίδι, μέσα σε μονοκατοικία. 

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν οι 2 δράστες της δολοφονίας του 31χρονου

Διασώστες, όταν έφτασαν στο σημείο, κατέβαλαν προσπάθειες να σώσουν τον άνδρα, όμως παρά τις προσπάθειες, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το θύμα φέρει τραύματα στο πρόσωπο. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ένα δεύτερος άνδρας 44 ετών, ο αδελφός του θύματος. Ο τραυματίας φέρεται να είναι και ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης. 

Την αστυνομία κάλεσε ο τρίτος αδερφός, ένας 48χρονος.

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε στο μοιραίο σπίτι της Νέας Περάμου και αν πρόκειται για αδελφοκτονία. Εκτιμάται ότι προηγήθηκε άγριος καβγάς μεταξύ των δύο αδελφών που είχε τη μοιραιά αυτή κατάληξη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
 |
ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top