Ο Γιώργος Λιάγκας για την απουσία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

Δείτε όσα είπε ο Τάσος Τεργιάκης για την απουσία του Γιώργου Λιάγκα

Χωρίς τον Γιώργο Λιάγκα βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα η εκπομπή Το Πρωινό, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Την έναρξη και τον συντονισμό της ομά0δας ανέλαβε ο συνεργάτης του παρουσιαστή, Τάσος Τεργιάκης, ο οποίος έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό για την κατάσταση της υγείας του παρουσιαστή.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τον Τάσο Τεργιάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως εξήγησε, ένα μικρό αλλά όχι σοβαρό ζήτημα υγείας κράτησε τον Γιώργο Λιάγκα εκτός πλατό.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν, στέλνοντας το πρώτο του μήνυμα μέσα από τα προσωπικά του social media.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή στο νοσοκομείο. Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του Ασληπιείου Βούλας. Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα κι ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μην εύχεστε τίποτε άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Λιάγκας.

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα