Ο Γιώργος Λιάγκας για την απουσία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

Το πρώτο μήνυμα μετά το ατύχημά του

Δείτε όσα είπε ο Τάσος Τεργιάκης για την απουσία του Γιώργου Λιάγκα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χωρίς τον Γιώργο Λιάγκα βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα η εκπομπή Το Πρωινό, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Εκτός Πρωινού ο Γιώργος Λιάγκας: «Έχει συμβεί κάτι, ένα μικρό θέμα υγείας»

Την έναρξη και τον συντονισμό της ομά0δας ανέλαβε ο συνεργάτης του παρουσιαστή, Τάσος Τεργιάκης, ο οποίος έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό για την κατάσταση της υγείας του παρουσιαστή.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τον Τάσο Τεργιάκη

Ο Γιώργος Λιάγκας με τον Τάσο Τεργιάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως εξήγησε, ένα μικρό αλλά όχι σοβαρό ζήτημα υγείας κράτησε τον Γιώργο Λιάγκα εκτός πλατό.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν, στέλνοντας το πρώτο του μήνυμα μέσα από τα προσωπικά του social media.

Συντετριμμένος ο Λιάγκας για Παπαδάκη: «Τον ρώτησα γιατί είχε αδυνατίσει»

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή στο νοσοκομείο. Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του Ασληπιείου Βούλας. Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα κι ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μην εύχεστε τίποτε άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας για την απουσία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα
