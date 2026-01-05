Συντετριμμένος ο Λιάγκας για Παπαδάκη: «Τον ρώτησα γιατί είχε αδυνατίσει»

«Ο Γιώργος Παπαδάκης πέθανε στο σπίτι του ακαριαία. Δεν υπέφερε»

Φανερά συντετριμμένος εμφανίστηκε ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη της εκπομπής του Πρωινό ΑΝΤ1 και μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη σε ηλικία 74 ετών.

Όπως είπε ο παρουσιαστής, του έλεγε ότι είναι ο διάδοχός του ενώ του είχε αποκαλύψει για ποιον λόγο είχε αδυνατίσει.

«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Εγώ δεν είμαι ο ΑΝΤ1, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Φιλοξενούμαστε στον ΑΝΤ1, αλλά ο καθένας μπορεί να μιλάει για τον εαυτό του. Θα μιλήσω ως άνθρωπος γιατί με τον Γιώργο εδώ δίπλα μας συνέδεε μια μακρά φιλία. Δεν είναι μόνο η επαγγελματική συνύπαρξη, έχουμε κάνει διακοπές μαζί, έχουμε φάει μαζί πολλές φορές, κάναμε παρέα.

Καλημέρα Ελλάδα: Σε λυγμούς ξέσπασε η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη

Ήταν ο άνθρωπος – τώρα μπορώ να το πω που έφυγε από τη ζωή και είναι η πρώτη φορά που το λέω – που προσπαθούσε να με πείσει πως όταν τελειώσει την πρωινή ζώνη, ότι “θέλω να είσαι ο διάδοχός μου”. Του έλεγα “δεν θέλω να γίνω σαν εσένα”. Εννοώ σε έναν άνθρωπο που δεν είχε ζωή. Κάνοντας την πρωινή ζώνη, έχοντας ξυπνητήρι 3.45, δεν έχεις ζωή. Δεν ζεις! Για μένα ο Γιώργος ήταν το αρνητικό παράδειγμα που δεν ήθελα να κάνω την πρωινή ζώνη. Δεν ζούσε. Έβλεπα έναν εργασιομανή, γλυκύτατο άνθρωπο, έναν καλό πατέρα, σύζυγο. Έναν άνθρωπο με πολύ μεγάλη καρδιά που αγαπούσε όλους τους ανθρώπους. Τον Ιούνιο, μετά το τηλεοπτικό του τέλος, είχε προγραμματίσει να κάνει κάποιες συνεντεύξεις αλλά το τηλεοπτικό του τέλος ήταν η απόφασή του να τελειώσει την καθημερινή του εκπομπή».

Γιώργος Λιάγκας: «Ο Γιώργος Παπαδάκης πέθανε στο σπίτι του ακαριαία»

Ο Γιώργος Λιάγκας συνέχισε για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Είχαμε βρεθεί τότε σε ένα τραπέζι και τον είχα ρωτήσει γιατί είχε αδυνατίσει τόσο πολύ. Μου είπε ότι του λείπει ένα ένζυμο που δεν τον αφήνει να παχύνει. Του λέω “πώς είσαι;”, μου λέει “είναι δύσκολο”. Και το δύσκολο θα είναι από τον Σεπτέμβριο. Όλοι εσείς θα ξυπνάτε νωρίς, εγώ θα κάθομαι και θα βλέπω εκπομπές στην τηλεόραση. Άντε να πείσω το βιολογικό μου ρολόι ότι πρέπει να ξυπνάω σαν φυσιολογικός άνθρωπος”. Έβλεπα μια στεναχώρια, ήταν μια δική του απόφαση να σταματήσει.

Θεώρησε ότι πρέπει κάποια στιγμή να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του. Ενώ έμενε στα βόρεια προάστια, το τελευταίο διάστημα μετακόμισε στο κέντρο της Αθήνας.

Υπάρχουν πολλά σενάρια από χθες! Με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν πριν ακόμα γραφτεί. Μεταφέρθηκε νεκρός ουσιαστικά ο Γιώργος Παπαδάκης παρά τις προσπάθειες που έγιναν. Πέθανε στο σπίτι του, έπαθε οξύ έμφραγμα και ανακοπή, δεν υπέφερε.

Από χθες υπάρχουν διάφορα σενάρια ότι στεναχωρήθηκε και πέθανε. Κάθε νέα προσαρμογή στη ζωή είναι δύσκολη. Όσο φίλοι και να ήμασταν και να μου είχε πει προσωπικά πράγματα, δεν μπορώ να ξέρω τι έχει στο μυαλό του και την καρδιά του. Ήταν σίγουρα αναστατωμένος για την αλλαγή του τρόπου ζωής. Δεν ήταν ότι του έλειπε η τηλεόραση γιατί δεν ήταν ψώνιο.

Ήταν αντιστάρ ο Γιώργος, ήταν απλός άνθρωπος! Πολλές φορές αυτή η δουλειά γιατί μας τρώει, είναι δύσκολο να κρίνεσαι καθημερινά. Παρότι πολλές φορές η πορεία σε καταξιώνει, είχε περάσει στο πάνθεον και δεν κρινόταν από την τηλεόραση.

Όταν κάποια στιγμή η εκπομπή του είχε πέσει, στεναχωριόταν. Το πολεμούσε, το πονούσε, τσαντιζόταν, έδινε κατευθύνσεις, το έψαχνε. Δεν ξέρω αν ήταν πραγματικά η στεναχώρια που οδήγησε σε ένα γρήγορο θάνατο λίγο μετά το τέλος της μεγάλης τηλεοπτικής του καριέρας. Αυτή η δουλειά σε παθιάζει, έχει τόση αδρεναλίνη που στα παραμερίζει όλα (σσ τους πόνους). Ίσως του Γιώργου να του έλειψε – όχι η εκπομπή – αλλά η αδρεναλίνη της δουλειάς και είναι αυτό που λέμε μετά, να κατέπεσε. Ήταν πολύ νέος και θέλω να συλλυπηθώ την οικογένειά του, τη γυναίκα του που λάτρευε, τα παιδιά του».
 

