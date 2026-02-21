Λύκος επιτέθηκε σε περιπατητή στην Πάρνηθα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Λύκος επιτέθηκε σε περιπατητή στην Πάρνηθα, αλλά το θύμα υπέστη μόνο επιφανειακό τραυματισμό.
  • Δύο άνδρες είδαν λύκους κατά τη διάρκεια τρεξίματος, ο ένας από αυτούς δαγκώθηκε στο χέρι.
  • Ο Δήμος Αχαρνών εξέδωσε οδηγίες για την ασφάλεια των επισκεπτών στην περιοχή.
  • Συνιστάται προσοχή κατά τις βόλτες, ειδικά με σκύλους, και αποφυγή τροφής προς άγρια ζώα.
  • Οι λύκοι μπορεί να είναι επιθετικοί αν έχουν μικρά, καθώς αυτή την περίοδο έχουν γεννήσει.

Λύκος επιτέθηκε σε περιπατητή στην Πάρνηθα, κοντά στα Βασιλικά Κτήματα σήμερα το πρωί Σαββάτου. Οι συνθήκες αυτού του σπάνιου περιστατικού διερευνώνται, ενώ ευτυχώς το θύμα της επίθεσης δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Επίθεση λύκου σε 5χρονη: «Άνοιξε τα σαγόνια του για να την αρπάξει»

Σύμφωνα με όσα είπε ο Άρης Λάμπος στο ρεπορτάζ του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, δύο άνδρες βρίσκονταν στο Τατόι για τρέξιμο όταν γύρω στις 10.30 το πρωί είδαν ξαφνικά μπροστά τους δύο λύκους. Ο ένας από αυτούς επιτέθηκε στον έναν περιπατητή και τον δάγκωσε, ευτυχώς επιφανειακά, στο χέρι.

Λύκος επιτέθηκε σε περιπατητή στην Πάρνηθα

Ο άνδρες άρχισαν να οπισθοχωρούν και ο λύκος τους ακολουθούσε για αρκετά μέτρα μέχρι που τελικά χάθηκε μέσα στο δάσος. Προληπτικά ο άνδρας έκανε αντιλυσσικό ορό.

Οι λύκοι μπορεί να γίνουν επιθετικοί αν έχουν μαζί τους μικρά και αυτή την περίοδο φαίνεται ότι έχουν γεννήσει.
Οι δήμοι Αχαρνών και Διονύσου έχουν εκδώσει οδηγίες για το τι πρέπει να προσέχουν οι επισκέπτες.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών αναφέρει:

«Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα). Ομάδα ατόμων που περιηγούνταν στην περιοχή δέχθηκε επίθεση από λύκο ευτυχώς όμως χωρίς οδυνηρά αποτελέσματα.

Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τα Δασαρχεία και τους αρμόδιους φορείς:

  • Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο δεν τρέχουμε. Εάν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Εάν πλησιάσει επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.
  • Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.
  • Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.
  • Δεν παρέχουμε τροφή – ακούσια ή εκούσια – σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο.
  • Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές
  • Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός»

 

 

