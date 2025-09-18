Επίθεση λύκου σε 5χρονη: «Άνοιξε τα σαγόνια του για να την αρπάξει»

Τις στιγμές πανικού που έζησε με την πεντάχρονη κόρη της σε παραλία της Χαλκιδικής, όταν τους επιτέθηκε λύκος περιέγραψε η μητέρα του παιδιού.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, η μητέρα από τη Σερβία, βρίσκονταν με το παιδί στην παραλία για μια πρωινή βόλτα.

«Ήταν η παραλία πριν από τον όρμο για την παραλία Παράδεισος, ήταν λίγο πριν τις οκτώ το πρωί και είχε ψύχρα. Ευτυχώς, η κόρη μου φορούσε φούτερ. Έπαιζε στην παραλία όταν ένας άντρας φώναξε: “τι είναι αυτό;”», είπε αρχικά και συνέχισε:

Ο λύκος που επιτέθηκε σε 5χρονο κοριτσάκι στη Χαλκιδική

«Μόλις σηκωθήκαμε ο λύκος ήταν πολύ κοντά μας, μπλόκαρε το πέρασμά μας. Άνοιξε τα σαγόνια του για να την αρπάξει από τη μέση, αλλά εκείνη την στιγμή την άρπαξα και άρχισα να τρέχω μαζί της, γιατί ένας άνδρας μας έσωσε. Άρχισε να πετάει πέτρες στον λύκο κι αυτός έπεσε στο νερό.

Είχαμε λίγα δευτερόλεπτα για να ξεφύγουμε. Τρέξαμε στο διαμέρισμα. Ο λύκος μας ακολουθούσε έως την αυλή του διαμερίσματος και μετά κάποιον τον κυνήγησαν με κοντάρια και πέτρες και τον έδιωξαν».

Το 5χρονο κοριτσάκι είχε κάποιες αμυχές από τα νύχια του λύκου

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει μάλιστα τον λύκο να απομακρύνεται από το διαμέρισμα, όπου έμεναν η μητέρα με την κόρη της και να επιστρέφει στην παραλία.

Σε άλλο οπτικό υλικό διακρίνεται επίσης να κινείται ανάμεσα σε ξαπλώστρες σε άλλη παραλία της περιοχής, κατά τις νυχτερινές ώρες.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Ευτυχώς είναι καλά, πήρε εξιτήριο και αναχώρησε μαζί με τους γονείς για την πατρίδα του.

Γιατί εμφανίζονται λύκοι σε κατοικημένες περιοχές

Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις «Αρκτούρος» και «Καλλιστώ», οι ανισορροπίες που έχουν προκληθεί στο οικοσύστημα είναι η βασική αιτία που έχουν κάνει όλο και πιο συχνή την εμφάνιση άγριων ζώων σε οικιστικές περιοχές.

Τα ζώα αναγκάζονται να αναζητήσουν τροφή σε περιοχές με ανθρώπινη δραστηριότητα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, της εγκατάλειψης της υπαίθρου, της αλλαγής στις χρήσεις γης, τη μεταφορά κτηνοτροφικών μονάδων σε πεδινές περιοχές και τις ανεξέλεγκτες χωματερές.

Όπως εξηγεί ο εκπρόσωπος Τύπου της «Καλλιστώ», Ιάσων Μπάντιος, ο λύκος δεν πλησιάζει από τη φύση του τον άνθρωπο, αλλά αναζητά την πιο εύκολη τροφή, την οποία βρίσκει στα σκουπίδια ή σε νεκρά ζώα.

Το περιστατικό στη Χαλκιδική θεωρείται μεμονωμένο και αποδίδεται σε μη φυσιολογική συμπεριφορά ενός νεαρού ζώου.