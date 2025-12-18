Ολοκληρώθηκε η πανελλαδική διάσκεψη των αγροτών από τα μπλόκα όλης της χώρας, στον Λευκώνα Σερρών. Oι αγρότες αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Ωστόσο, ξεκαθάρισαν πως οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί δρόμοι τις ημέρες των γιορτών. «Μένουμε στα μπλόκα με τα τρακτέρ, αλλά με σεβασμό προς την κοινωνία», είναι το μήνυμά τους.

Στην κρίσιμη συνάντηση των Σερρών συμμετείχαν εκπρόσωποι 57 μπλόκων από διάφορα σημεία της χώρας με στόχο τον συντονισμό των κινητοποιήσεων και τη λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα του αγώνα τους.

Αγρότες: Αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους στην πανελλαδική διάσκεψη από τα μπλόκα όλης της χώρας, στον Λευκώνα Σερρών / Eurokinissi

Αγροτικές κινητοποιήσεις: «Η κυβέρνηση μας εμπαίζει - Αναπάντητα τα ερωτήματά μας»

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

«Εμείς με τον αγώνα μας δεν κλείνουμε δρόμους, ανοίγουμε τον δρόμο για την επιβίωση τη δική μας και του ελληνικού λαού» δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, μετά το τέλος της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων

Όπως σημείωσαν οι εκπρόσωποι των αγροτών, το συντριπτικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας είναι με το μέρος τους: Το 80% των πολιτών, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα τους. «Κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρήσει τον κόσμο», έλεγαν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί τις ημέρες των γιορτών.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα

Η διέλευση στα μπλόκα θα είναι ανοιχτή αύριο το πρωί της Παρασκευής, καθώς θα γίνει η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα και οι συγγενείς των θυμάτων και όσοι συμμετέχουν στη δίκη πρέπει να περνούν ανεμπόδιστα από τα μπλόκα.

Ωστόσο, από τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής θα κλείσουν και παρακαμπτήριες οδοί, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι μέχρι τη δικαίωσή τους.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ανοιχτά διόδια το Σαββατοκύριακο

Όπως αποφασίστηκε, κατά τη διάρκεια του προσεχούς Σαββατοκύριακου, οι μπάρες στα διόδια θα ανοίγουν, ώστε η διέλευση να γίνεται ελεύθερα και χωρίς ταλαιπωρία. 'Αλλωστε, όπως επανέλαβαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων, στόχος τους δεν είναι να στραφεί η κοινωνία εναντίον τους, αλλά να συνεχίσουν τον αγώνα τους διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Έτσι, το Σαββατοκύριακο, οι αγρότες θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των διοδίων σε σημεία των αυτοκινητοδρόμων, «για να βοηθήσουμε στη μετακίνηση των ταξιδιωτών σε όλη τη χώρα και για να μη πληρώνουν τα πανάκριβα διόδια που έχουν χτιστεί με τα λεφτά του ελληνικού λαού», όπως σημείωσε ο κ. Μαρούδας.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ανοιχτοί οι δρόμοι τις ημέρες των γιορτών

Εξάλλου, οι αγρότες ανέφεραν ότι τις ημέρες των γιορτών τα μπλόκα δεν θα προχωρήσουν στη διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς, όπως δήλωσε ο κ. Μαρούδας, «όλοι πρέπει να κάνουμε γιορτές στα σπίτια μας».

«Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, αποφασισμένοι, και θα νικήσουμε», κατέληξε.

«Η απόφαση ήταν ότι όλοι είμαστε ενωμένοι. Κόκκινη γραμμή όλων των μπλόκων: Δε βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, μας εμπαίζει. Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα, όπως μπορεί το κάθε μπλόκο, και από την Τρίτη θα ανοίξουμε και από τα δύο ρεύματα, για να πηγαίνει ο κόσμος στα σπίτια του στις γιορτές» είπε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: «Κινητοποιήσεις με σεβασμό στην κοινωνία»

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, δίνοντας ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι παραμένουμε στους δρόμους με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μας οχήματα. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική λύση και επιβεβαιώνει ότι ο διάλογος που προτείνει είναι προσχηματικός», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας. Σημείωσε και εκείνος με τη σειρά του ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται με σεβασμό προς την κοινωνία, επιτρέποντας τη διέλευση ευπαθών προϊόντων και λεωφορείων.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου και της Ομοσπονδίας Αλιέων Μαγνησίας, Παναγιώτης Περράκης, μίλησε για έναν κλάδο που οδηγείται σε μαρασμό. «Τα προβλήματα στην αλιεία είναι τεράστια και παραμένουν χωρίς καμία απάντηση. Έχουμε καταθέσει αναλυτικά τα αιτήματά μας στο υπουργείο και στους αρμόδιους, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία λύση», δήλωσε.

Όπως επισήμανε, οι αλιείς πλήττονται από την εξάπλωση ξενικών ειδών, το αυξημένο κόστος λειτουργίας και τα υψηλά ενεργειακά τιμολόγια, ενώ υπογράμμισε ότι η αλιεία αποτελεί βασικό πυλώνα του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. «Είμαστε όλοι ένα. Περιμένουμε ουσιαστικά μέτρα. Αν η πολιτεία κάνει ένα βήμα μπροστά, θα κάνουμε κι εμείς ένα βήμα πίσω για να βρεθεί λύση», ανέφερε.

Από την Τρίτη θα ληφθούν νέες αποφάσεις για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.