Το Star στις Βρυξέλλες: «Πεδίο μάχης» μεταξύ αγροτών και αστυνομικών

Πέταξαν πατάτες - Στα «κάγκελα» οι Ευρωπαίοι αγρότες

18.12.25 , 15:37 Το Star στις Βρυξέλλες: «Πεδίο μάχης» μεταξύ αγροτών και αστυνομικών
Ελλαδα
Σε ανοιχτό πεδίο σύγκρουσης έχει μετατραπεί το κέντρο των Βρυξελλών, έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγρότες με τρακτέρ, φωτιές στους δρόμους, κρότοι, καπνογόνα και χρήση χημικών από την αστυνομία συνθέτουν ένα σκηνικό πρωτοφανούς έντασης. Οι αγρότες καταγγέλλουν την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, τις εμπορικές συμφωνίες και τις εισαγωγές προϊόντων που, όπως λένε, οδηγούν στη διάλυση της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Το STAR βρίσκεται στη βελγική πρωτεύουσα, στο επίκεντρο των επεισοδίων. Ο απεσταλμένος, Άρης Λάμπος, μεταδίδει από την πρώτη γραμμή των συγκρούσεων, με εικόνες και πληροφορίες λεπτό προς λεπτό.

Πεδίο μάχης το κέντρο των Βρυξελλών - Συγκρούσεις αγροτών με αστυνομικούς 

Οι αστυνομικοί πετούν χημικά, δακρυγόνα για να μην πλησιάσουν οι διαδηλωτές στο Ευρωκοινοβούλιο.

Έριξαν κροτίδα μπροστά στην πλατεία του Λουξεμβούργου, μπροστά από το Ευρωκοινοβούλιο. Η κατάσταση θυμίζει πεδίο μάχης.

Η πατάτα είναι το κυριότερο προϊόν που παράγει το Βέλγιο, όμως οι αγρότες έχουν δημιουργήσει αυτόν τον σωρό μπροστά από το Ευρωκοινοβούλιο και πλέον χρησιμεύει σαν πολεμοφόδιο.

Ευρωπαίοι αγρότες: «Η Ευρώπη θέλει να σκοτώσει τη γεωργία»

«Η Ευρώπη θέλει να σκοτώσει τη γεωργία. Η Ευρώπη δεν θέλει πλέον τη γεωργία στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει για εσάς. Ο ίδιος αγώνας ισχύει και για εμάς».

Οι διαδηλωτές έχουν βάλει βεγγαλικά μέσα στις πατάτες, τα οποία τις πετάνε στη συνέχεια στους αστυνομικούς.

Τα τρακτέρ έχουν ξεκινήσει την πορεία τους στους δρόμους των Βρυξελλών. Ο κύριος Ζοζέφ είναι αγρότης εδώ και 40 χρόνια στο Βέλγιο. Όπως λέει στο Star, αυτή τη στιγμή συμμετέχει στις κινητοποιήσεις γιατί, αν δεν το κάνει, σημαίνει το τέλος του.

Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους – Κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες

«Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη θέλει να εισάγει κρέας που έχει υποστεί επεξεργασία με ορμόνες και αντιβιοτικά». 

Τα τρακτέρ έφτασαν σε κεντρικότατες λεωφόρους των Βρυξελλών. Είναι σαν να λέμε ότι τα τρακτέρ έχουν μπει σε δρόμους της Αθήνας, όπως η Πανεπιστημίου και η Σταδίου. Κάποιοι έχουν ανάψει φωτιά.

«Χωρίς αγρότες θα πεθάνετε». Αυτό γράφουν τα πανό μπροστά από τα τρακτέρ τους.

