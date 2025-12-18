Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους – Κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες

Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία, με αγρότες και κτηνοτρόφους να διατηρούν τα μπλόκα και να προχωρούν σε διακοπές της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (εισόδου - εξόδου).

Οι παραγωγοί στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό από τις 10:00 και οι επόμενες κινήσεις τους αναμένεται να καθοριστούν σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στις 14:00, στον Λευκώνα Σερρών.

Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη, ενώ στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών και το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Χθες, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, ωστόσο στις 21:00 τον ήραν προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία που είχε επιβαρυνθεί σημαντικά.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι και τις 20:00) προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα -φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης (έως τις 23:00) αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.