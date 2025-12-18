Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους – Κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες

Παραμένουν στα μπλόκα – Προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.12.25 , 12:19 GNTM- Edouardo: «Mε την Ειρήνη είχαμε ένα έντονο φλερτ. Είμαστε καλά μαζί»
18.12.25 , 12:15 GNTM approved: Το προϊόν που ενεργοποιείται με τη θερμότητα
18.12.25 , 12:01 Στα δικαστήρια ο καλλιτέχνης που καταγγέλλει τον Μαζωνάκη για ασέλγεια
18.12.25 , 11:47 Σουηδία: 12χρονος σκότωσε λάθος άτομο σε πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου!
18.12.25 , 11:47 Μαζωνάκης: «Απολύτως ψευδείς κι ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου»
18.12.25 , 11:44 Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα αποδεικνύει ότι επιβραδύνει τη γήρανση
18.12.25 , 11:37 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Με το βλέμμα στο 2026
18.12.25 , 11:29 Ακριβότερο φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Αναλυτικοί πίνακες
18.12.25 , 11:13 Έπεσε ξύλο σε αγώνα ποδοσφαίρου
18.12.25 , 10:53 Φωκίδα: «Πάω στους αγγέλους», είπε και αυτοπυρπολήθηκε στο όχημά του
18.12.25 , 10:47 Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους – Κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες
18.12.25 , 10:20 GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον ημιτελικό - H αποχώρηση
18.12.25 , 10:15 Μπέττυ Μαγγίρα για GNTM: «Η δοκιμασία ήταν φανταστική»
18.12.25 , 10:11 Μήνυση κι αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου ετοιμάζει ο Σκέρτσος
18.12.25 , 10:01 Φλορίντα Πετρουτσέλι: Βόλτα στο κέντρο με τον σύζυγό και τα παιδιά τους
Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Στα δικαστήρια ο καλλιτέχνης που καταγγέλλει τον Μαζωνάκη για ασέλγεια
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Μαζωνάκης: «Απολύτως ψευδείς κι ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου»
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Στην αντεπίθεση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σπόντα για την Τούνη στο TikTok
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία, με αγρότες και κτηνοτρόφους να διατηρούν τα μπλόκα και να προχωρούν σε διακοπές της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (εισόδου - εξόδου).

Σε «σταυροδρόμι» οι αγρότες: Αποφασίζουν για τα μπλόκα

Οι παραγωγοί στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό από τις 10:00 και οι επόμενες κινήσεις τους αναμένεται να καθοριστούν σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στις 14:00, στον Λευκώνα Σερρών.

μπλόκα αγρότες 1

Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη, ενώ στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών και το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Στον «χορό» των κινητοποιήσεων και οι ιδιοκτήτες φορτηγών από την Κυριακή

Χθες, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, ωστόσο στις 21:00 τον ήραν προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία που είχε επιβαρυνθεί σημαντικά.

μπλόκα αγρότες 2

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι και τις 20:00) προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

μπλόκα αγρότες 3

Τσιάρας: «Ικανοποιήσαμε πολλά αιτήματα των αγροτών, υπάρχουν περιθώρια»

 Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα -φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

μπλόκα αγρότες 4

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης (έως τις 23:00) αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top