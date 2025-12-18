Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Με το βλέμμα στο 2026

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Royal Olympic Hotel, στο κέντρο της Αθήνας, η εκδήλωση για τους συμμετέχοντες και τους συντελεστές του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις 2025. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες σε όλους τους αγωνιζόμενους, καθώς και σε όσους συνέβαλαν καθοριστικά στην άρτια οργάνωση και στην επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Φωτεινή Ψαρράκου, αποκάλυψε πως ο αγώνας «μετακομίζει» πιο βόρεια την επόμενη χρονιά και η έδρα του θα είναι η Λαμία, μία πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Motorsport Greece, Αριστοτέλης Βαβουγυιός, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού-Τουρισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Λαμιέων, Θάνος Στεργίου, ο χορηγός της διοργάνωσης, Πέτρος Μακρής και ο τρεις φορές Πρωταθλητής Ράλλυ, Ιωάννης Παπαδημητρίου.

Στο χαιρετισμό του, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και υπογράμμισε τη διαρκή στήριξη της Πολιτείας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, συγχαίροντας όλους τους αθλητές για τη συμμετοχή τους στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις του 2025 και θέτοντας παράλληλα ψηλά τον πήχη για τη διοργάνωση του 2026.Στη συνέχεια ακολούθησε η απονομή των αναμνηστικών πλακετών σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι μετράνε πλέον αντίστροφα για το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις του 2026