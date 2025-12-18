Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Ιωάννα παρουσιάζει στο Cash or Trash μια συλλογή, που κάποτε συγκέντρωνε με μεγάλη ευλάβεια για τα παιδιά της. Δεινή εμπόρισσα και φανατική τηλεθεάτρια της εκπομπής, η πωλήτρια ήθελε να ζήσει από κοντά την εμπειρία της δημοπρασίας. Ποιος από τους αγοραστές θα ποντάρει ταλιράκι - ταλιράκι; Ποιος θα δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και θα διεκδικήσει τη συλλογή μέχρι τέλους; Ποιος θα κάνει την υπέρβαση με την υψηλότερη προσφορά, προκειμένου να την αποκτήσει; Για πρώτη φορά στο Cash Or Trash ακούγεται ο ήχος των κρυστάλλων Swarovski!

Ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη έρχεται στο Cash or Trash για δεύτερη φορά, μετά από τέσσερις ολόκληρες τηλεοπτικές σεζόν και φέρνει το πρώτο ελληνικό φλίπερ! Το αυθεντικό ελληνικό αντικείμενο του πωλητή κουβαλά την αθωότητα του ανέμελου παιχνιδιού, της ομαδικότητας και του υγιή ανταγωνισμού. Κάποιοι από τους αγοραστές γοητεύονται από το αντικείμενο του Βασίλη, ενώ άλλοι θυμούνται την πρώτη του επίσκεψη στην εκπομπή. Ο Βασίλης, έχοντας την εμπειρία της διαδικασίας, καταφέρνει να κάνει την ωραιότερη διαπραγμάτευση και με τους πέντε αγοραστές!

Ο Πέτρος έρχεται από την πανέμορφη Αλεξανδρούπολη και φέρνει στο Cash or Trash χριστουγεννιάτικα στολίδια! Πρόκειται για τα πρώτα στολίδια εποχής, που παρουσιάζονται σε πλήρη συλλογή, κάνοντας το δωμάτιο εκτίμησης να πλημμυρίσει με χρώμα και χριστουγεννιάτικο φως! Στο δωμάτιο των αγοραστών, μια άλλη εποχή ζωντανεύει μπροστά τους, γεμάτη αναμνήσεις από οικογενειακά τραπέζια με αγαπημένους και ανέμελες στιγμές, λίγο πριν φύγει ο παλιός χρόνος.

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

