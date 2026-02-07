Νέα Πέραμος: Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο σήμερα στον 27χρονο επιχειρηματία που δολοφονήθηκε με 10 σφαίρες στη Νέα Πέραμο.

Μέσα στον πόνο τους, οι δικοί του άνθρωποι συνεχίζουν να διερωτώνται για τα αίτια της αποτρόπαιας πράξης.

Πρώτη έφτασε η σύντροφος του 27χρονου και ακολούθησαν η μητέρα και ο πατέρας.

Μάλιστα η μητέρα δεν άντεξε τον αβάσταχτο πόνο και βγαίνοντας από την εκκλησία κατέρρευσε. Όσοι ήταν γύρω της έσπευσαν να την βοηθήσουν και της έδωσαν λίγο νερό για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της.

Οι μόνες λέξεις που έβγαιναν από το στόμα της ήταν ένα μεγάλο γιατί, ενώ ζητούσε να βρεθούν οι δολοφόνοι που έκαναν αυτό το κακό στο γιο της και να πληρώσουν.

Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών, που επικεντρώνονται τόσο σε δύο δολοφονίες που είχαν γίνει τα δύο προηγούμενα χρόνια με πανομοιότυπο τρόπο, όσο και σε δύο κληρονομιές, σε δύο διαθήκες που έχουν εντοπιστεί.

Αναμένονται επίσης και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του 27χρονου.

