ΗΠΑ: Προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Την αποκάλυψη για το τελεσίγραφο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία έκανε σύμφωνα με το Associated Press ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Η προθεσμία αυτή έρχεται στον απόηχο των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι. Ρωσία και Ουκρανία επέμειναν στις αδιάλλακτες θέσεις τους. Η Μόσχα στην πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ντονμπάς και το Κίεβο στην κατηγορηματική απόρριψη οποιασδήποτε παραχώρησης εδάφους.

Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας. Κάτι μπορεί να συμβεί», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ. 

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι Ρωσία και Ουκρανία έχουν προσκληθεί την ερχόμενη εβδομάδα για νέες τριμερείς συνομιλίες επί αμερικανικού εδάφους, που θα γίνουν πιθανότατα στο Μαϊάμι.

Ζελένσκι: 100% έτοιμο το έγγραφο των εγγυήσεων Τραμπ για την Ουκρανία

Την ίδια ώρα οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν αφήσει χωρίς θέρμανση μεγάλο μέρος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Περισσότερα από 1.100 κτίρια εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση. Οι άνθρωποι που ζουν σε τέτοια κτίρια πρέπει να λάβουν περισσότερη βοήθεια», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση

Κάτοικοι του Κιέβου πέρασαν άλλη μια νύχτα στους σταθμούς του μετρό, καθώς η Μόσχα εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων κατά ενεργειακών στόχων της Ουκρανίας με περισσότερα από 400 drones και 40 πυραύλους. 

Λόγω της ρωσικής επίθεση έκλεισαν προσωρινά δύο πολωνικά αεροδρόμια. Όπως ανακοίνωσε η Βαρσοβία, δεν παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της. 
 

