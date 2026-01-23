Πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση

Η ΕΕ χρησιμοποιεί γεννήτριες έκτακτης ανάγκης

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Sergei Chuzavkov)
Χιλιάδες Ουκρανοί Χωρίς Ρεύμα, Νερό Και Θέρμανση
Πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μετά τις αδιάκοπες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει σήμερα 447 γεννήτριες έκτακτης ανάγκης αξίας 3,7 εκατομμυρίων ευρώ από τα στρατηγικά αποθέματα της ΕΕ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε νοσοκομεία, καταφύγια και κρίσιμες υπηρεσίες.

Tριμερής Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ Παρασκευή και Σάββατο στα ΗΑΕ

Οι γεννήτριες - που κινητοποιήθηκαν από τα στρατηγικά αποθέματα rescEU που φιλοξενούνται στην Πολωνία - θα διανεμηθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών της Ουκρανίας σε συνεργασία με τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό στις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο.

Η κινητοποίηση αυτή έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών και βασίζεται στη συνεχή υποστήριξη της ΕΕ προς την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ουκρανίας. Από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, η ΕΕ έχει στείλει σχεδόν 10.000 γεννήτριες στην Ουκρανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας («UCPM»).

Ενόψει του χειμώνα, η Επιτροπή ολοκλήρωσε επίσης τη μετεγκατάσταση ενός πλήρους θερμοηλεκτρικού σταθμού που δώρισε η Λιθουανία - τη μεγαλύτερη συντονισμένη επιχείρηση υλικοτεχνικής υποστήριξης στην ιστορία του Μηχανισμού - για την αποκατάσταση της κρίσιμης χωρητικότητας στο δίκτυο της Ουκρανίας.

Η Επιτροπή καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις της Ρωσίας σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την ανθρωπιστική ζημία που προκαλούν. Η ΕΕ δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να παγώσει την Ουκρανία και θα συνεχίσει να βοηθά τους Ουκρανούς να ξεπεράσουν αυτόν τον χειμώνα.

Ιστορικό

Η Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια για την προστασία των αμάχων και έχει παραδώσει πάνω από 160.000 τόνους βοήθειας μέσω του UCPM από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Αυτό περιλαμβάνει στερεά καύσιμα, συσκευές θέρμανσης, γεννήτριες και σημεία θέρμανσης έκτακτης ανάγκης.

Εκτός από την ανθρωπιστική βοήθεια, τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν παρασχεθεί στην Ουκρανία για την ενεργειακή ασφάλεια. Ενόψει αυτού του χειμώνα, η Επιτροπή κινητοποίησε 927 εκατομμύρια ευρώ για αγορές φυσικού αερίου έκτακτης ανάγκης στην Ουκρανία και η ικανότητα εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ βρίσκεται στο μέγιστο επίπεδο.

