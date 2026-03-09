«Αυτό ήταν μία πληγή για την Αλίκη Βουγιουκλάκη»

Οι δύο μεγάλες αποτυχίες της σε θέατρο και σινεμά!

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάκης Δελαπόρτας μίλησε για τις «πληγές» της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο The 2Night Show.
  • Η μεγαλύτερη θεατρική αποτυχία της Αλίκης ήταν το έργο 'Καίσαρ και Κλεοπάτρα', που κράτησε μόνο ένα μήνα.
  • Η Αλίκη δεν έγινε αποδεκτή ως μελαχρινή, καθώς το κοινό την ήθελε ξανθιά και χαριτωμένη.
  • Μετά την αποτυχία, η Αλίκη επέστρεψε σε ρόλους που την καθόρισαν, αποφεύγοντας δραματικούς ρόλους.
  • Η Αλίκη δεν ξαναέπαιξε ποτέ ρόλο όπου πέθαινε, λόγω της αποτυχίας που είχε σε προηγούμενες ταινίες.

Καλεσμένος στο The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν τα μεσάνυχτα της Κυριακής ο Μάκης Δελαπόρτας. Ο αγαπημένος ηθοποιός, και συγγραφέας, αποκάλυψε κάποιες από τις «πληγές» της Αλίκης Βουγιουκλάκη, η οποία τελικά αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με τις απαιτήσεις του κοινού της κι αποφάσισε να μην «πεθάνει» ποτέ ξανά σε ρόλο.

«Αυτό ήταν μία πληγή για την Αλίκη Βουγιουκλάκη»

«Το έργο λεγόταν Καίσαρ και Κλεοπάτρα, ήταν η μεγαλύτερη θεατρική της αποτυχία και η πρώτη της θιασαρχική δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι μετά από την Αλίκη στο Ναυτικό, το Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο κι όλα αυτά, να κάνει μία τέτοια προσπάθεια, να έχει ας πούμε, να κάνει μία ανατροπή στην καριέρα της, δηλαδή να παίξει έναν δραματικό ρόλο, να παίξει κάτι άλλο ρε παιδί μου από την χαριτωμένη μαθήτρια. Ένα μήνα κράτησε το έργο. 

Πόσο πουλήθηκε η τελευταία φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη;

Δεν πήγε καλά γιατί Αλίκη ήταν μελαχρινή. Δεν τη ήθελαν μελαχρινή. Την ήθελαν ξανθιά και χαριτωμένη. Και έτσι, το έργο πήγε για ένα μήνα. Κι ανεβάζει μετά το Χτυποκάρδια στο θρανίο και σκίζει», είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη μία και μοναδική θεατρική αποτυχία της εθνικής μας σταρ.

«Αυτό ήταν μία πληγή για την Αλίκη Βουγιουκλάκη»

«Ήταν μια πληγή για την Αλίκη αυτό και γι’ αυτό έβαλα αυτό το εξώφυλλο, το συγκεκριμένο, γιατί σαν να της το χρωστούσα αυτό. Η Αλίκη προσπάθησε πολλές φορές να κάνει τις ανατροπές στην καριέρα της. Δεν τη βοήθησε, δεν τη στήριξε το κοινό. Η Αλίκη ήταν μια σπουδαία ηθοποιός που εγκλωβίστηκε στην εικόνα της σταρ.

«Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με αφόπλισε, ήξερε πώς να φερθεί»

Η εποχή ήθελε τη σταρ, εκείνη είχε μπει σ’ αυτή τη διαδικασία και μετά δεν μπορούσε να βγει. Και απόδειξη ότι μετά την Αλίκη, και τη Λίζα και την άλλη, κάνει το ταξίδι. Μια δραματική ταινία, πολύ σπουδαία ταινία, με τον Νίκο Κούρκουλο. Οι ουρές λέει ήταν ατέλειωτες. Όμως τι γινόταν; Σ’ αυτή την ταινία στο τέλος πέθαινε. Και το κοινό, οι ουρές, από την προηγούμενη παράσταση έβγαιναν για την επόμενη και έλεγαν: «Παιδιά, φύγετε γιατί η Αλίκη στο τέλος πεθαίνει». Άδειαζαν λοιπόν οι κινηματογράφοι. Έτσι ήταν και αυτό μία από τις μεγάλες αποτυχίες. Δεν ξαναπέθανε ποτέ», αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας για τη... διαφορετική ταινία της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
 |
ΜΑΚΗΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ
 |
THE 2NIGHT SHOW
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
