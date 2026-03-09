Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο καθηγήτριας -Καταγγελία για bullying

Υπέστη εγκεφαλικό - «Της πετούσαν μπουκάλια και βιβλία»

09.03.26 , 08:58 Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο καθηγήτριας -Καταγγελία για bullying
Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο καθηγήτριας -Καταγγελία για bullying
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος καθηγήτριας Αγγλικών στη Θεσσαλονίκη μετά από εγκεφαλικό, φερόμενη ως θύμα bullying.
  • Η καθηγήτρια είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα, προκαλώντας της μεγάλη στενοχώρια.
  • Καταγγελίες για μαθητικό bullying περιλαμβάνουν επιθέσεις με μπουκάλια και βιβλία κατά τη διάρκεια μαθημάτων.
  • Οι γονείς των μαθητών αντέτειναν ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς και απείλησαν με νομικές ενέργειες.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ερωτήματα έχει γεννήσει ο θάνατος εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να υπέστη εγκεφαλικό μετά από bullying που δεχόταν.  

Η καθηγήτρια Αγγλικών από το 3ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης έχασε τη ζωή της μετά από εγκεφαλικό που υπέστη. Νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δεν τα κατάφερε. 

Μετά την είδηση του θανάτου της, υπήρξαν καταγγελίες στα social media, ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεχόταν bullying στο σχολείο και ότι είχε στεναχωρηθεί πολύ, καθώς την είχαν παραπέμψει να πάει σε υγειονομική επιτροπή, μετά από καταγγελία για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα.  

Νεκρή καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη - Καταγγελίες ότι δεχόταν bullying \

Η καθηγήτρια που υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο / Φωτογραφία thestival.gr

Θεσσαλονίκη: «Της πετούσαν μπουκάλια και βιβλία» 

Η καταγγελία που δημοσίευσε το thestival.gr αναφέρει:  

«Η καθηγήτρια της Αγγλικής Φιλολογίας Σ.Χ. χαροπαλεύει στην εντατική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου εγκεφαλικά νεκρή από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, λόγω στενοχώριας επειδή, μετά από εμπειρία 35 χρόνων διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με αλλεπάλληλες ειδικές εκπαιδεύσεις, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικό, με μεταδιδακτορική διατριβή, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης την παρέπεμψε σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα ν’ ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα και ανικανότητα στην άσκηση άλλων καθηκόντων.  

Η παραπομπή έγινε επειδή η Διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης τη μετέτρεψε από θύμα σε θύτη, διαστρέφοντας σε προβληματική διδασκαλία το μαθητικό bullying εναντίον της από ομάδα μαθητών με κοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα, όπως η ίδια η Διευθύντρια ομολογεί, οι οποίοι πετούσαν την ώρα του μαθήματος εναντίον της Σ.Χ. βιβλία, μπουκάλια νερού, συσκευασία γάλα-κακάο, χτυπώντας τα θρανία με εκκωφαντικούς θορύβους και με μίμηση κραυγών ζώων την ώρα του μαθήματος, με αποκλεισμό της εξόδου τοποθετώντας θρανία στην πόρτα της αίθουσας και με άλλα επεισόδια επειδή διαφωνούσαν με το πρόγραμμα διδασκαλίας του Υπουργείου και με τη βαθμολογία».  

Θεσσαλονίκη: Αντιδρούν οι γονείς των μαθητών 

Η καταγγελία έφερε την άμεση αντίδραση των γονέων των μαθητών, η οποίοι σε ανακοίνωσή τους, χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς ως ψευδείς που στόχο έχουν τη στοχοποίηση των παιδιών τους.  

«Οι γονείς των μαθητών , σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο. Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών». 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
