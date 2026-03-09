Χρίστος Κούγιας: Το πάρτι γενεθλίων του γιου του Αλέξη Κούγια

Έγινε 24 ετών - Η έκπληξη από τους φίλους του

Χρίστος Κούγιας: Το πάρτι γενεθλίων του γιου του Αλέξη Κούγια
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρίστος Κούγιας γιόρτασε τα 24α γενέθλιά του σε γνωστό club της Αθήνας.
  • Οι φίλοι του του ετοίμασαν έκπληξη με τούρτα, προκαλώντας τη χαρά και συγκίνηση του.
  • Τα φετινά γενέθλια είναι ιδιαίτερα λόγω της απώλειας του πατέρα του, Αλέξη Κούγια, πριν από έναν χρόνο.
  • Πριν από μία εβδομάδα, τελέστηκε το μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια, ο οποίος πέθανε από καρκίνο.
  • Ο Χρίστος δημοσίευσε φωτογραφίες με τον πατέρα του και την αδερφή του, Μάιρα, στο Instagram.

Τα γενέθλιά του είχε ο Χρίστος Κούγιας, ο οποίος έκλεισε τα 24 του χρόνια και το γιόρτασε με τους φίλους του σε γνωστό club της Αθήνας.

Εύη Βατίδου: Ρεβεγιόν στα μπουζούκια με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα

Μάλιστα, η παρέα του τού είχε ετοιμάσει μια όμορφη έκπληξη κατά τη διάρκεια βραδινής τους εξόδου, εμφανίζοντάς του τούρτα γενεθλίων σε μια στιγμή που ο ίδιος έδειξε να χαίρεται ιδιαίτερα.

Ο 24χρονος αναδημοσίευσε βίντεο από τη βραδιά, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Χρίστος Κούγιας δεν έκρυψε ούτε τη χαρά ούτε τη συγκίνησή του από την έκπληξη που του ετοίμασαν οι φίλοι του.

Χρίστος Κούγιας: Το πάρτι γενεθλίων του γιου του Αλέξη Κούγια

Τα φετινά του γενέθλια έρχονται σε μια ιδιαίτερη περίοδο για την οικογένειά του, καθώς ο πατέρας του Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή έναν χρόνο πριν, στις 28 Φεβρουαρίου 2025, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο, στα 74 του χρόνια.

Μάλιστα πριν από μία εβδομάδα τελέστηκε το μνημόσυνο του ποινικολόγου. Ο Χρίστος Κούγιας δημοσίευσε στο Instagram κοινές φωτογραφίες με τον πατέρα του.

Σε μία από αυτές εμφανίζεται και η αδερφή του, Μάιρα, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο απεικονίζεται ο Αλέξης Κούγιας με την Εύη Βατίδου και τον γιο τους σε μικρή ηλικία. 

Χρίστος Κούγιας: Το πάρτι γενεθλίων του γιου του Αλέξη Κούγια

Χρίστος Κούγιας: Το πάρτι γενεθλίων του γιου του Αλέξη Κούγια

Χρίστος Κούγιας: Το πάρτι γενεθλίων του γιου του Αλέξη Κούγια

Χρίστος Κούγιας: Το πάρτι γενεθλίων του γιου του Αλέξη Κούγια

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
