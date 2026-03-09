Χρίστος Κούγιας: Το πάρτι γενεθλίων του γιου του Αλέξη Κούγια

Τα γενέθλιά του είχε ο Χρίστος Κούγιας, ο οποίος έκλεισε τα 24 του χρόνια και το γιόρτασε με τους φίλους του σε γνωστό club της Αθήνας.

Μάλιστα, η παρέα του τού είχε ετοιμάσει μια όμορφη έκπληξη κατά τη διάρκεια βραδινής τους εξόδου, εμφανίζοντάς του τούρτα γενεθλίων σε μια στιγμή που ο ίδιος έδειξε να χαίρεται ιδιαίτερα.

Ο 24χρονος αναδημοσίευσε βίντεο από τη βραδιά, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Χρίστος Κούγιας δεν έκρυψε ούτε τη χαρά ούτε τη συγκίνησή του από την έκπληξη που του ετοίμασαν οι φίλοι του.

Τα φετινά του γενέθλια έρχονται σε μια ιδιαίτερη περίοδο για την οικογένειά του, καθώς ο πατέρας του Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή έναν χρόνο πριν, στις 28 Φεβρουαρίου 2025, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο, στα 74 του χρόνια.

Μάλιστα πριν από μία εβδομάδα τελέστηκε το μνημόσυνο του ποινικολόγου. Ο Χρίστος Κούγιας δημοσίευσε στο Instagram κοινές φωτογραφίες με τον πατέρα του.

Σε μία από αυτές εμφανίζεται και η αδερφή του, Μάιρα, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο απεικονίζεται ο Αλέξης Κούγιας με την Εύη Βατίδου και τον γιο τους σε μικρή ηλικία.