Εύη Βατίδου: Ρεβεγιόν στα μπουζούκια με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα

Οι ευχές του πρώην μοντέλου στον γιο της για τη γιορτή του

25.12.25 , 10:54 Εύη Βατίδου: Ρεβεγιόν στα μπουζούκια με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα
Celebrities & Gossip Νεα
Σε καθαρά οικογενειακό κλίμα κύλησε το φετινό χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για την Εύη Βατίδου, η οποία επέλεξε να περάσει το βράδυ της Παραμονής Χριστουγέννων έχοντας στο πλευρό της τα δύο της παιδιά.

Το πρώην μοντέλο διασκέδασε μαζί με τον γιο και την κόρη της, Χρίστο και Μάιρα Κούγια, στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης. Οι τρεις τους απόλαυσαν τη βραδιά τραγουδώντας και χορεύοντας, σε μια έξοδο που είχε ξεκάθαρα οικογενειακό χαρακτήρα.

Χρίστος Κούγιας: Η εξομολόγηση για τον εθισμό του στον τζόγο!

Εύη Βατίδου: Ρεβεγιόν στα μπουζούκια με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα

Οι ευχές της Εύης Βατίδου στον γιο της, Χρήστο, για την ονομαστική του εορτή

Η Εύη Βατίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες, που αποτυπώνουν τη ζεστή και δεμένη ατμόσφαιρα. Σε ένα από τα βίντεο, μάλιστα, η ίδια έστειλε δημόσια τις ευχές της στον γιο της για την ονομαστική του εορτή, μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο Χρήστος Κούγιας με τη μητέρα του, Εύη Βατίδου

Ο Χρήστος Κούγιας με τη μητέρα του, Εύη Βατίδου

Οι φετινές γιορτές είναι διαφορετικές και συναισθηματικά φορτισμένες για την οικογένεια, καθώς πρόκειται για τις πρώτες που περνούν μετά την απώλεια του Αλέξη Κούγια. Παρ’ όλα αυτά, τα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν δείχνουν πως η οικογένεια παραμένει ενωμένη, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον.

Χρίστος Κούγιας: Η φωτογραφία με τον πατέρα του 8 μήνες μετά τον θάνατό του

Οι εικόνες αυτές έρχονται επίσης να επιβεβαιώσουν ότι οι εντάσεις που είχαν δει το φως της δημοσιότητας στο παρελθόν ανάμεσα στην Εύη Βατίδου και τον γιο της ανήκουν πλέον στο παρελθόν. 

Ο ίδιος ο Χρήστος Κούγιας είχε παραδεχτεί πριν από λίγους μήνες ότι υπήρξε μια περίοδος έντασης και προσαρμογής σε μια νέα πραγματικότητα για εκείνον, τη μητέρα του και τη Μάιρα. Όπως τόνισε, πλέον όλα έχουν ηρεμήσει και οι σχέσεις τους είναι φυσιολογικές και ισορροπημένες.

«Ήταν κάποιες ημέρες έντασης, ήμασταν όλοι πολύ πιεσμένοι. Τώρα όλα βαίνουν καλώς. Όλες οι οικογένειες έχουν στιγμές εντάσεων. Δεν τσακωθήκαμε, απλώς χρειάστηκε να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπώ τη μητέρα μου ή ότι δεν έχω σχέση μαζί της. Έχουμε μια φυσιολογική σχέση μάνας και γιου. Δεν θα έλεγα ότι η μητέρα μου είναι η παραδοσιακή Ελληνίδα μάνα, αλλά το προσπαθεί. Είμαστε καλά» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

EΥΗ ΒΑΤΙΔΟΥ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
 |
ΜΑΙΡΑ ΚΟΥΓΙΑ
