«Ο Γλάρος» του Άντον Τσέχοφ στον νέο χώρο ΦΙΑΤ

Από τις 6 Μαρτίου 2026 - Υπογράφει ο σκηνοθέτης Γιώργος Βάλαρης

«Ο Γλάρος» του Άντον Τσέχοφ στον νέο χώρο ΦΙΑΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια τολμηρή και βαθιά σύγχρονη ανάγνωση του εμβληματικού έργου του Άντον Τσέχωφ, «Ο Γλάρος», υπογράφει ο σκηνοθέτης Γιώργος Βάλαρης στον νέο χώρο ΦΙΑΤ από τις 6 Μαρτίου 2026, προτείνοντας μια πρωτοποριακή ανάγνωση του έργου που γεφυρώνει τον κλασικό λόγο με τη σημερινή καλλιτεχνική αναζήτηση.

H παράσταση φωτίζει εκ νέου τα υπαρξιακά αδιέξοδα, τις συγκρούσεις ανάμεσα στον έρωτα και τη ματαίωση, τη σύγχρονη κοινωνική αδράνεια και την αγωνία της δημιουργίας σε έναν κόσμο που φθείρει τα όνειρα.

Στον εμβληματικό ρόλο της Αρκάντινα η κορυφαία ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου.

Κατερίνα Διδασκάλου

Κατερίνα Διδασκάλου

Υπόθεση έργου:

Η Αρκάντινα,  διάσημη ηθοποιός, της οποίας η έντονη παρουσία κυριαρχεί τόσο στη σκηνή όσο και στις προσωπικές της σχέσεις, φτάνοντας στο εξοχικό του αδελφού της Σόριν για το Σαββατοκύριακο, βρίσκεται μπλεγμένη σε μια καταιγίδα αντικρουόμενων επιθυμιών. Ο γιος της Κονσταντίν, αγωνίζεται να βγει από τη σκιά της καθώς κυνηγά τις δικές του καλλιτεχνικές φιλοδοξίες. Ο εραστής της, ο διάσημος συγγραφέας Τριγκόριν, γίνεται αντικείμενο θαυμασμού και έρωτα για την επίδοξη νεαρή ηθοποιό Νίνα.

Οι ζωές τους μπλέκονται σε ένα τοπίο έρωτα, φιλοδοξίας και απογοήτευσης, όπου όλοι επιθυμούν κάτι που δεν μπορούν να αποκτήσουν. 

Το έργο και ο Τσέχοφ: Γραμμένος το 1895, ο «Γλάρος» εγκαινίασε μια νέα θεατρική γλώσσα, όπου το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από τα γεγονότα στις συνέπειές τους.

Στον κόσμο του Τσέχοφ, οι πιο κρίσιμες πράξεις συμβαίνουν εκτός σκηνής — και αυτό που παρακολουθούμε είναι το αποτύπωμά τους στις ζωές των ανθρώπων. Όλοι ονειρεύονται μια ζωή διαφορετική από αυτή που ζουν. Και όλοι αποτυγχάνουν, όχι θεαματικά, αλλά υπαρξιακά.

Σημείωμα του σκηνοθέτη: Ο Γλάρος θεωρείται ένα έργο που φανερώνει την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που ονειρευόμαστε και σε αυτό που αντέχουμε να ζήσουμε. Η τραγικότητά του δεν κραυγάζει. Συμβαίνει χαμηλόφωνα, σχεδόν ανεπαίσθητα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η βαθιά του δύναμη: στο ότι δεν επιβάλλει συναίσθημα, αλλά το γεννά μέσα από την αναγνώριση. Ίσως γι’ αυτό το έργο παραμένει τόσο σύγχρονο. Γιατί και σήμερα, οι μεγάλες μας ήττες δεν έχουν πια μορφή τραγωδίας. Έχουν μορφή σιωπής. Σιωπής που συσσωρεύεται, που βαραίνει, που τελικά καθορίζει τις ζωές μας.

Διανομή

Αρκάντινα: Κατερίνα Διδασκάλου
Τριγκόριν: Παναγιώτης Μπουγιούρης
Σόριν: Τάκης Σακελλαρίου
Κονσταντίν: Δημήτρης Τσίκλης
Μάσα: Νάνσυ Μπούκλη
Νίνα: Αναστασία Γαλερού Βλάσση
Γιατρός: Βασίλης Αφεντούλης
Δάσκαλος: Πάνος Κλάδης

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Δραματουργική επεξεργασία-Διασκευή -σκηνοθεσία -σχεδιασμός σκηνικού: Γιώργος Βάλαρης
Μουσική σύνθεση: Τζεφ Βάγγερ
Κοστούμια: Ιωάννα Κουρμπέλα
Κίνηση – χορογραφία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος
Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου - Χάρης Δάλλας
Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Φρίγγας
Φωτογραφίες: Διόνυσος  Σούλης
promo artwork video: Φαίη Σούκου
social media-Διαφήμιση: Βασίλης Λιάκος
Διεύθυνση παραγωγής: Χρυσαντίνα Κούλουμπου
Παραγωγή: art info + Αττικές παραγωγές (Γιώργος Βάλαρης)
Ευχαριστούμε θερμά την Δέσποινα Μοιραράκη για την ευγενική παραχώρηση του χαλιού για τις ανάγκες του σκηνικού της παράστασης.
Πληροφορίες παράστασης
Χώρος: ΦΙΑΤ  Συγγρού 114,   Κουκάκι.(μετρό Συγγρού-Φίξ)

Έναρξη παραστάσεων:  6 Μαρτίου  2026 
Ώρες παραστάσεων: Τετ. 19:00, Πέμπτη 20:00, Παρ. 21:00, Σαβ. 18:00 & 21:00, Κυρ. 19:00
Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Νάνσυ Μπούκλη

Νάνσυ Μπούκλη

Παναγιώτης Μπουγιούρης

Παναγιώτης Μπουγιούρης

 Πάνος Κλάδης

Αναστασία Γαλερού Βλάσση

Αναστασία Γαλερού Βλάσση

Δημήτρης Τσίκλης

Τάκης Σακελλαρίου

Βασίλης Αφεντούλης

 Γιώργος Βάλαρης
Ο ΓΛΑΡΟΣ
