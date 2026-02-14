Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στις 14 Φεβρουαρίου τιμάται η μνήμη του Αγίου Βαλεντίνου, ιερομάρτυρα και επισκόπου, και γιορτάζεται το Ψυχοσάββατο.
  • Η ημέρα αυτή έχει συνδεθεί με την Ημέρα των Ερωτευμένων, που ξεκίνησε από την Αγγλία τον ύστερο Μεσαίωνα.
  • Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου προήλθε από την κατάργηση των Λουπερκαλίων από την Εκκλησία τον 5ο αιώνα μ.Χ.
  • Η εμπορευματοποίηση της γιορτής έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα, με τζίρο 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ το 2010.
  • Η γιορτή προκαλεί αντιδράσεις σε χώρες όπως η Ινδία και το Πακιστάν, όπου θεωρείται προϊόν παγκοσμιοποίησης.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ουαλεντίνου Ιερομάρτυρος και Ουαλεντίνου επισκόπου. Σήμερα η εκκλησία γιορτάζει και το Ψυχοσάββατο.

Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι ιερομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Καθολική Εκκλησία στις 14 Φεβρουαρίου.

Ο Βαλεντίνος (απαντάται και ως Ουαλεντίνος) ήταν πρεσβύτερος ή επίσκοπος στη Ρώμη και μαρτύρησε κατά τους διωγμούς του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρηλίου Κλαυδίου Γοτθικού, περισσότερο γνωστού ως Κλαυδίου Β’ Γοτθικού (268-270).

Η ημέρα της μνήμης του Αγίου Βαλεντίνου θεωρείται εορτή των ερωτευμένων, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος από τη ζωή των συγκεκριμένου αγίου. Πιθανότατα, η επιλογή αυτή συνδέεται με τη γιορτή της γονιμότητας, που ονομαζόταν από τους Ρωμαίους Λουπερκάλια και εορταζόταν κάθε χρόνο στις 15 Φεβρουαρίου.
 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Βαλεντίνος, Βαλεντίων, Βαλεντίνο, Ντίνος
  • Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:16 και θα δύσει στις 18:02. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 46 λεπτά.

Σελήνη 26.5 ημερών

 

Ημέρα των Ερωτευμένων (Αγίου Βαλεντίνου)

Η ταύτιση του εορτασμού της μνήμης του Αγίου Βαλεντίνου με την Ημέρα των Ερωτευμένων ξεκίνησε από την Αγγλία του ύστερου Μεσαίωνα, έχοντας παγανιστικές και χριστιανικές αναφορές.

Στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου, γιόρταζαν τα Λουπερκάλια προς τιμή του θεού Φαύνου (του Πάνα των Ελλήνων). Οι Ρωμαίοι θυσίαζαν κατσίκια και σκυλιά, ενώ νεαρά αγόρια χτυπούσαν με λωρίδες από δέρμα κατσίκας τις νεαρές κοπέλες για να τους μεταδώσουν τη γονιμότητα. Μία ανάλογη γιορτή υπήρχε και στην Αρχαία Αθήνα τον μήνα Γαμηλιώνα (αντιστοιχούσε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου και το πρώτο του Φεβρουαρίου), τα Θεογάμια, προς τιμή του Δία και της Ήρας.

Η γιορτή καταργήθηκε από την Εκκλησία τον 5ο αιώνα μ.Χ., ως ειδωλολατρική. Στη θέση της (14 Φεβρουαρίου) μπήκε ο εορτασμός της μνήμης του Αγίου Βαλεντίνου, μάρτυρα της χριστιανικής πίστης από τη Ρώμη, με απόφαση του Πάπα Γελάσιου. Ο Βαλεντίνος, σύμφωνα με τον θρύλο, υπήρξε ιερωμένος του 3ου αιώνα, ο οποίος σε πείσμα των αυτοκρατορικών διαταγών δεχόταν να παντρέψει νεαρούς στην ηλικία ερωτευμένους, γλιτώνοντας με αυτό τον τρόπο τους άρρενες από τη στρατιωτική θητεία. Με άλλα λόγια, επρόκειτο για πραγματικό προστάτη των ερωτευμένων και των αντιρρησιών συνείδησης, θα λέγαμε σήμερα! Ένας άλλος θρύλος λέει ότι όσο καιρό ο Βαλεντίνος ήταν μέσα στη φυλακή, αρνούμενος να αποκηρύξει την πίστη του, ερωτεύτηκε την τυφλή κόρη του δεσμοφύλακά του, στην οποία μάλιστα έστειλε κι ένα γράμμα με την υπογραφή: Με αγάπη από τον Βαλεντίνο σου.

Τη νοηματοδότηση που έχει σήμερα η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου την απέκτησε στα χρόνια του ύστερου Μεσαίωνα, γύρω στον 14ο αιώνα. Την πρώτη γραπτή αναφορά την έχουμε το 1382 στο ποίημα Το Κοινοβούλιο των Πτηνών (Parlement of Foules) του πατέρα της αγγλικής λογοτεχνίας Τζέφρι Τσόσερ. Το ποίημα των 699 στίχων είναι ένα ενύπνιο εμπνευσμένο από την παράδοση, κατά την οποία κάθε χρόνο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τα πουλιά συγκεντρώνονται μπροστά στη θεά της φύσης για να διαλέξουν ερωτικούς συντρόφους («...for this was Saint Valentine's Day, when every bird cometh there to choose his mate...»).

Το 1840 ήταν κοινός τόπος η ανταλλαγή, μεταξύ των ερωτευμένων, μικρών χειρόγραφων σημειωμάτων με ευχές (valentines). Το ίδιο χρονικό διάστημα η γιορτή διαδόθηκε και στην Αμερική, όπου η ανταλλαγή ευχετήριων καρτών βοηθήθηκε από τη βιομηχανοποίηση και τα φθηνά ταχυδρομικά τέλη. Με την πάροδο του χρόνου το επιχειρηματικό δαιμόνιο και η πολιτιστική επιβολή των αγγλοσαξόνων έδωσαν στη γιορτή τον οικουμενικό χαρακτήρα που γνωρίζουμε σήμερα.

Τα τελευταία χρόνια η εμπορευματοποίηση της γιορτής έχει φθάσει στο κατακόρυφο. Μετά τις κάρτες, τις ηλεκτρονικές κάρτες μέσω Ίντερνετ (e-cards), τα λουλούδια και τα σοκολατάκια, σειρά έχει η βιομηχανία των κοσμημάτων να οικειοποιηθεί την ημέρα των ερωτευμένων. Ο τζίρος του Αγίου Βαλεντίνου μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε το 2010 τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια, το ισόποσο του ΑΕΠ της Μποτσουάνα.

Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου προκαλεί αντιδράσεις στον μη Χριστιανικό κόσμο. Στην Ινδία οι φανατικοί ινδουιστές και μουσουλμάνοι αντιτίθεται στη γιορτή. Τη θεωρούν πολιτιστικό μίασμα και προϊόν της παγκοσμιοποίησης. Στο Πακιστάν, το τοπικό ισλαμικό κόμμα ζητά την κατάργησή της, καθώς, όπως υποστηρίζει, αντιβαίνει τον Ισλαμικό Πολιτισμό. Την ίδια άποψη έχουν και οι συντηρητικοί κύκλοι του θεοκρατικού Ιράν.

 

