Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Sing for Greece 2026: Δείτε την εμφάνιση του Good Job Nicky Στον Β' Ημιτελικό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Good Job Nicky ερμήνευσε το κομμάτι «Dark Side of the Moon» στον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2026, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί.
  • Ο 30χρονος καλλιτέχνης είναι γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, γεγονός που επηρεάζει την καλλιτεχνική του ταυτότητα.
  • Το τραγούδι εξερευνά τα κρυμμένα συναισθήματα και την εσωτερική σκοτεινή πλευρά.
  • Ο Good Job Nicky επιδιώκει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
  • Δηλώνει ότι αισθάνεται «όμορφη ευθύνη» να τιμήσει τη χώρα του μέσω της μουσικής.

Επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας φέτος, ο Good Job Nicky ερμήνευσε το κομμάτι του «Dark Side of the Moon» στον Β΄ Ημιτελικό της χώρας για τη Eurovision 2026.

Good Job Nicky: Η ηλικία, το βιογραφικό και το τραγούδι για τη Eurovision

Ο 30χρονος καλλιτέχνης αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον εθνικό τελικό. Το τραγούδι εστιάζει στα συναισθήματα που κρύβονται, στους έρωτες και την εσωτερική σκοτεινή πλευρά.

Eurovision 2026: Η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β' Ημιτελικό

Eurovision 2026: O Good Job Nicky στον Β' Ημιτελικό της Ελλάδας/ ndp
 

Eurovision 2026: Η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β' Ημιτελικό

Eurovision 2026: O Good Job Nicky στον Β' Ημιτελικό της Ελλάδας/ ndp

Eurovision 2026: Akylas, Good Job Nicky και Evangelia τα... σπάνε παρέα!

Ποιος είναι ο Good Job Nicky ή Νικόλας Βαρθακούρης

Ο Good Job Nicky, κατά κόσμον, Νικόλας Βαρθακούρης, είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους και ανερχόμενους καλλιτέχνες της νέας ελληνικής pop σκηνής. Ξεχωρίζει για τον σύγχρονο ήχο του και τη δυναμική παρουσία του στη σκηνή.

good job nicky

Eurovision 2026: O Good Job Nicky στον Β' Ημιτελικό της Ελλάδας/ ndp

Φέτος επιδιώκει να κερδίσει την υποστήριξη του ελληνικού κοινού, με στόχο να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Είναι ο μικρότερος γιος του σπουδαίου ερμηνευτή Γιάννης Πάριος και της Σοφία Αλιμπέρτη, γεγονός που διαμόρφωσε από νωρίς την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

«Ο πατέρας μου το έχει ακούσει το κομμάτι, ό,τι δεν καταλαβαίνει, έχουμε πάλι τον Μιχαήλ που λειτουργεί ως μεταφραστής. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω από 50 χρόνια πλέον, οφείλει πλέον να ξέρει τι συμβαίνει σήμερα», είχε εξομολογηθεί ο Good Job Nicky σε συνέντευξή του στο Στούντιο 4. 

Aκόμα, σε δηλώσεις του, ο 31χρονος καλλιτέχνης έχει τονίσει πως επιθυμεί να τιμήσει τη χώρα, όπως έκανε και ο πατέρας του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αισθάνεται «βάρος», αλλά «μια όμορφη ευθύνη» απέναντι στη μουσική και τη χώρα μας.

