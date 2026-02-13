Έρευνα της ΕΛΑΣ για την «ενημέρωση» Γεωργιάδη για τη μήνυση Κωνσταντοπούλου

Διερευνώνται τυχόν ευθύνες αστυνομικών

13.02.26 , 21:17 Έρευνα της ΕΛΑΣ για την «ενημέρωση» Γεωργιάδη για τη μήνυση Κωνσταντοπούλου
Πολιτικη
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου κλιμακώνεται, με την Κωνσταντοπούλου να ζητά παραιτήσεις.
  • Αφορμή είναι η δήλωση Γεωργιάδη ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση της Κωνσταντοπούλου.
  • Η ΕΛΑΣ ξεκινά έρευνα για τον αστυνομικό που φέρεται να ενημέρωσε τον Γεωργιάδη, ελέγχοντας πιθανές πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες.
  • Η Κωνσταντοπούλου υποβάλει μήνυση κατά του Γεωργιάδη για επεισόδιο που συνέβη τον περασμένο Οκτώβριο.
  • Η έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει καταθέσεις από Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου.

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά τις βαριές κουβέντες που αντάλλαξε χθες με τον υπουργό Υγείας στη Βουλή, σήμερα ζητάει παραιτήσεις. Αφορμή στάθηκε η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι είχε ενημερωθεί από αστυνομικό για τη μήνυση που είχε καταθέσει εις βάρος του η ίδια.

Μετά τα όσα απίστευτα έγιναν χθες στη Βουλή και τα «κοσμητικά» που αντάλλαξαν Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπουλου, η κόντρα τους συνεχίστηκε μεταμεσονύχτια.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με sms στον Μ. Χρυσοχοΐδη ζητάει παραιτήσεις

Αφορμή ήταν η δήλωση του κ. Γεωργιάδη, ότι έμαθε από αστυνομικό για τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έστειλε μήνυμα στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

«Μετά τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη θα πρέπει ή να τον καλέσετε να παραιτηθεί ή να παραιτηθείτε, κύριε υπουργέ. Ομολόγησε πλήρως τη λειτουργία παρακράτους με σύνδεση Κυβέρνησης - ΕΛΑΣ. Αν δεν είστε ενήμερος, παρακαλώ να ενημερωθείτε και να με καλέσετε άμεσα», ανέφερε.

Η Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη

Στα άκρα η κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη - Ζωής Κωνσταντοπούλου
Ο αρχηγός της αστυνομίας ήταν τελικά εκείνος που την κάλεσε, όπως η ίδια έγραψε, για να της πει πως θα ερευνηθεί η υπόθεση.

«Ξεκάθαρα έχουμε να κάνουμε με λειτουργίες παρακράτους. Εγώ καλώ τον κύριο Μητσοτάκη εν όψει αυτών των αποκαλύψεων να τοποθετηθεί, να ζητήσει παραιτήσεις ή να παραιτηθεί», δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Έρευνα από την ΕΛΑΣ για την «ενημέρωση» του Άδωνη Γεωργιάδη

Μετά την καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η ΕΛΑΣ ξεκινά έρευνα για να βρουν ποιος είναι ο αστυνομικός που φέρεται να ενημέρωσε τον κ. Γεωργιάδη και τι ακριβώς του είπε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Star, το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών του Τμήματος Εξαρχείων, στο οποίο πήγε η κ. Κωνσταντοπούλου για να υποβάλει μήνυση στον κ. Γεωργιάδη.

Έρευνα από την ΕΛΑΣ για την «ενημέρωση» του Άδωνη Γεωργιάδη

Βάσει των διαδικασιών που ισχύουν, είναι προφανές, ότι ο αστυνομικός δεν έπρεπε να προβεί σε κάτι τέτοιο. Έτσι, η αστυνομία ψάχνει να δει αν όντως συνέβη κάτι τέτοιο και ποιος μπορεί να το έκανε.

Να θυμίσουμε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου πήγε στο Τμήμα Εξαρχείων θέλοντας να υποβάλει μήνυση στον κ. Γεωργιάδη για επεισόδιο που είχε με τον κ. Γεωργιάδη τον περασμένο Οκτώβριο και εξέπνεε η προθεσμία που είχε το δικαίωμα να κάνει τέτοιο. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα πέρασε την πόρτα του Α.Τ. Εξαρχείων και για περισσότερες από τέσσερις ώρες κατέθετε. Δεν αποκλείεται στο πλαίσιο της έρευνας να κληθούν τόσο ο κ. Γεωργιάδης όσο και η κ. Κωνσταντοπούλου προκειμένου να καταθέσουν.

 

