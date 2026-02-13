Ο Μάικ, ο τρίτος Κινέζος χειριστής - Το πρώτο επισκεπτήριο για τον σμήναρχο

Το πρώτο επισκεπτήριο στις φυλακές Κορίνθου δέχθηκε ο προφυλακισμένος για κατασκοπεία σμήναρχος. Στο επίκεντρο της έρευνας μπαίνει ο επικεφαλής των Κινέζων χειριστών του, με το όνομα «Γουίλιαμ», ο «προϊστάμενος» όπως τον αποκαλούν. Είναι ο άνθρωπος που απαιτούσε από τον κατηγορούμενο αξιωματικό να του παραδίδει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα. Το Star σήμερα αποκαλύπτει και το όνομα του τρίτου Κινέζου χειριστή.

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο «Γουίλιαμ», ο «Στίβεν» και ο «Μάικ» πίσω από τον Έλληνα σμήναρχο

Ο «Μάικ» είναι ο τρίτος Κινέζος ιδιώτης που, μαζί με τον «Στίβεν» και τον «Γουίλιαμ», απαιτούσαν από τον Έλληνα αξιωματικό απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες.

Προϊστάμενος όλων, ο «Γουίλιαμ». Με αυτό το όνομα συστήθηκε στον σμήναρχο. Όμως πολλοί Κινέζοι, εκτός από τα πραγματικά τους ονόματα, χρησιμοποιούν και δυτικά.

Φαίνεται να είναι συνομήλικος του προφυλακισμένου αξιωματικού, στο ίδιο ύψος με εκείνον, και να κατέχει ισχυρή θέση στην ιδιωτική εταιρεία που συνεργαζόταν με τον σμήναρχο.

Σε ξενάγηση στο Σινικό Τείχος δείχνει χαλαρός και σχεδόν χαμογελά τη στιγμή της σέλφι. Μια πόζα που προκαλεί πολλά ερωτήματα, με δεδομένο ότι ζητούσε από εν ενεργεία αξιωματικό να κατασκοπεύει τη χώρα του. Δεν δείχνει να έχει τον παραμικρό ενδοιασμό να προβάλλει δημόσια το πρόσωπό του.

«Δεν φαίνεται να φοβούνται πραγματικά καθόλου να βγάλουν προς τα έξω τα πρόσωπά τους, τις ιδιωτικές εταιρείες στις οποίες εργάζονταν και την έδρα των εταιρειών αυτών. Από ό,τι βλέπουμε, είχαν κάποιο λόγο και κάποια προστασία, ώστε να μη χρειαστεί να διασφαλίσουν τις προσωπικές τους πληροφορίες», λέει ο Άγγελος Χωριανόπουλος – Αναλυτής γεωπολιτικού ρίσκου.

Υπόθεση κατασκοπείας: Οι συνεχείς πιέσεις των Κινέζων «χειριστών» και η στάση του σμήναρχου

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το Star, ο προφυλακισμένος σμήναρχος ισχυρίστηκε ότι κάθε φορά που ο «Γουίλιαμ» και η ομάδα του του ζητούσαν απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες, πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία φορά.

Χρειάστηκε όμως η σύλληψή του για να μπει φρένο στη δράση του.

Δεν αποκλείεται να κληθεί σε συμπληρωματική απολογία μόλις ανοίξουν όλα τα ψηφιακά του στοιχεία. Προς το παρόν έχει δεχθεί ήδη το πρώτο επισκεπτήριο στις φυλακές Κορίνθου από τη σύζυγό του, ενώ μοιράζεται το κελί του με άλλα τρία άτομα.