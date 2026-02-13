Ο Μάικ, ο τρίτος Κινέζος χειριστής - Το πρώτο επισκεπτήριο για τον σμήναρχο

13.02.26 , 20:58 Ο Μάικ, ο τρίτος Κινέζος χειριστής - Το πρώτο επισκεπτήριο για τον σμήναρχο
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου (13/2/2026)
  • Ο προφυλακισμένος σμήναρχος για κατασκοπεία δέχθηκε το πρώτο επισκεπτήριο στις φυλακές Κορίνθου.
  • Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Κινέζος χειριστής «Γουίλιαμ», που απαιτούσε από τον σμήναρχο απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.
  • Αναγνωρίστηκε και ο τρίτος Κινέζος χειριστής, ο «Μάικ», που συνεργαζόταν με τον «Γουίλιαμ» και τον «Στίβεν».
  • Ο σμήναρχος πίστευε ότι οι πιέσεις για πληροφορίες θα σταματούσαν, αλλά η σύλληψή του έβαλε τέλος στη δράση του.
  • Έχει ήδη δεχθεί επισκεπτήριο από τη σύζυγό του και μοιράζεται το κελί του με τρία άτομα.

Το πρώτο επισκεπτήριο στις φυλακές Κορίνθου δέχθηκε ο προφυλακισμένος για κατασκοπεία σμήναρχος. Στο επίκεντρο της έρευνας μπαίνει ο επικεφαλής των Κινέζων χειριστών του, με το όνομα «Γουίλιαμ», ο «προϊστάμενος» όπως τον αποκαλούν. Είναι ο άνθρωπος που απαιτούσε από τον κατηγορούμενο αξιωματικό να του παραδίδει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα. Το Star σήμερα αποκαλύπτει και το όνομα του τρίτου Κινέζου χειριστή.

 

Ο «Μάικ» είναι ο τρίτος Κινέζος ιδιώτης που, μαζί με τον «Στίβεν» και τον «Γουίλιαμ», απαιτούσαν από τον Έλληνα αξιωματικό απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες.

Προϊστάμενος όλων, ο «Γουίλιαμ». Με αυτό το όνομα συστήθηκε στον σμήναρχο. Όμως πολλοί Κινέζοι, εκτός από τα πραγματικά τους ονόματα, χρησιμοποιούν και δυτικά.

Φαίνεται να είναι συνομήλικος του προφυλακισμένου αξιωματικού, στο ίδιο ύψος με εκείνον, και να κατέχει ισχυρή θέση στην ιδιωτική εταιρεία που συνεργαζόταν με τον σμήναρχο.

Σε ξενάγηση στο Σινικό Τείχος δείχνει χαλαρός και σχεδόν χαμογελά τη στιγμή της σέλφι. Μια πόζα που προκαλεί πολλά ερωτήματα, με δεδομένο ότι ζητούσε από εν ενεργεία αξιωματικό να κατασκοπεύει τη χώρα του. Δεν δείχνει να έχει τον παραμικρό ενδοιασμό να προβάλλει δημόσια το πρόσωπό του.

«Δεν φαίνεται να φοβούνται πραγματικά καθόλου να βγάλουν προς τα έξω τα πρόσωπά τους, τις ιδιωτικές εταιρείες στις οποίες εργάζονταν και την έδρα των εταιρειών αυτών. Από ό,τι βλέπουμε, είχαν κάποιο λόγο και κάποια προστασία, ώστε να μη χρειαστεί να διασφαλίσουν τις προσωπικές τους πληροφορίες», λέει ο Άγγελος Χωριανόπουλος – Αναλυτής γεωπολιτικού ρίσκου.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το Star, ο προφυλακισμένος σμήναρχος ισχυρίστηκε ότι κάθε φορά που ο «Γουίλιαμ» και η ομάδα του του ζητούσαν απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες, πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία φορά.

Στο κάδρο για διαρροή πληροφοριών στην Κίνα απόστρατοι πολεμικής αεροπορίας

Χρειάστηκε όμως η σύλληψή του για να μπει φρένο στη δράση του.

Δεν αποκλείεται να κληθεί σε συμπληρωματική απολογία μόλις ανοίξουν όλα τα ψηφιακά του στοιχεία. Προς το παρόν έχει δεχθεί ήδη το πρώτο επισκεπτήριο στις φυλακές Κορίνθου από τη σύζυγό του, ενώ μοιράζεται το κελί του με άλλα τρία άτομα.

