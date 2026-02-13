BMW Group: Μειώνει ξανά τις εκπομπές ρύπων

Ο ρόλος των ηλεκτρικών μοντέλων και οι πωλήσεις

Πρώτη Δημοσίευση: 07.02.26, 09:02
BMW Group μειώνει εκ νέου τις εκπομπές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το BMW Group μείωσε τις εκπομπές CO₂ του στόλου οχημάτων του στην ΕΕ κατά 9,5% το 2025, με μέσες εκπομπές 90,0 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.
  • Το όριο μέσων εκπομπών CO₂ της ΕΕ για το 2025 ήταν 92,9 γραμμάρια, το οποίο το BMW Group ξεπέρασε κατά 2,9 γραμμάρια.
  • Ο εξηλεκτρισμός των οχημάτων του BMW Group συνέβαλε σημαντικά στη μείωση των εκπομπών ρύπων.
  • Το BMW Group παρέδωσε πάνω από 316.000 ηλεκτροκίνητα οχήματα στην ΕΕ το 2025, με μερίδιο πωλήσεων 41,1%.
  • Πωλήθηκαν πάνω από 202.000 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στην ΕΕ το 2025, που αντιστοιχεί στο 26,3% των συνολικών πωλήσεων.
  • Η στρατηγική του BMW Group για την ηλεκτροκίνηση συνεχίζει να αποδίδει θετικά αποτελέσματα στην περιβαλλοντική του επίδοση.

Το BMW Group μείωσε για άλλη μια φορά τις εκπομπές CO₂ του στόλου οχημάτων του που πωλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU27+2: ΕΕ, Νορβηγία και Ισλανδία) κατά το οικονομικό έτος 2025. Με βάση προκαταρκτικούς εσωτερικούς υπολογισμούς, οι μέσες εκπομπές ανήλθαν σε 90,0 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με το πρότυπο WLTP (2024: 99,5 γραμ./ χλμ). Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 9,5% σε σύγκριση με το 2024.Το όριο μέσων εκπομπών CO₂ που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει για τον ευρωπαϊκό στόλο οχημάτων ήταν 92,9 γραμμάρια το 2025, το οποίο το BMW Group ξεπέρασε κατά 2,9 γραμμάρια.

Ο συνεχιζόμενος εξηλεκτρισμός οχημάτων του BMW Group αποτέλεσε βασικό παράγοντα για τη μείωση των εκπομπών ρύπων σε όλο τον στόλο του το 2025. Το BMW Group παρέδωσε περισσότερα από 316.000 ηλεκτροκίνητα οχήματα σε πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ27+2: ΕΕ, Νορβηγία και Ισλανδία). Το μερίδιο των πωλήσεων ηλεκτροκίνητων οχημάτων του BMW Group στην ΕΕ αυξήθηκε στο 41,1% το περασμένο έτος.Το 2025, το BMW Group πούλησε πάνω από 202.000 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ27+2: ΕΕ, Νορβηγία και Ισλανδία), αποτέλεσμα που αντιστοιχεί περίπου στο 26,3% του συνολικού όγκου πωλήσεων στην περιοχή.

 

BMW
 |
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
