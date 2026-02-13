Μια Ευρωπαϊκή Ένωση δύο ταχυτήτων αποδέχθηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ως τον καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπιστεί το πολιτικό αδιέξοδο σχετικά με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η παραδοχή αυτή έγινε χθες στην άτυπη συνάντηση για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. «Μη με παρεξηγήσετε. Προτιμώ να προχωρήσουμε με τους 27, αλλά αν κάποιες χώρες δεν μπορούν, θα ξεκινήσουμε με τις υπόλοιπες. Και όσες θέλουν ας προστεθούν στην πορεία», είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

H Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με τον Αντόνιο Κόστα στην άτυπη συνάντηση για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, στο Βέλγιο / AP

«Αυτό που αποφασίσαμε σήμερα είναι ότι από τώρα έως τον Ιούνιο, θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε την ατζέντα», δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά την αποχώρησή του από το κάστρο του Άλντεν Μπίσεν. «Εάν τον Ιούνιο δεν έχουμε συγκεκριμένες προοπτικές και συγκεκριμένη πρόοδο, θα συνεχίσουμε με ενισχυμένη συνεργασία», τόνισε

Η ΕΕ βασίζεται στη συναίνεση μεταξύ των 27 κρατών-μελών, αλλά συχνά υπάρχουν διαφωνίες που καθυστερούν τις μεταρρυθμίσεις και τις αποφάσεις. Ως απάντηση σε αυτό, οι Ευρωπαίοι τώρα εξετάζουν τη λεγόμενη «ενισχυμένη συνεργασία», μια νομική διάταξη στις συνθήκες της ΕΕ που επιτρέπει σε τουλάχιστον εννέα χώρες να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να προωθήσουν πρωτοβουλίες μόνες τους.

Είναι κάτι που έγινε γνωστό τον Δεκέμβριο, αφού οι ηγέτες της ΕΕ ενεργοποίησαν τον μηχανισμό για την έκδοση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία χωρίς την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία.

Στην ομιλία της μετά το τέλος της άτυπης συνάντησης χθες, η Πρόεδρος της Κομισιόν απαρίθμησε δύο νομοθετικές προτάσεις για τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί η «ενισχυμένη συνεργασία». Στο θέμα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός διασυνοριακού συστήματος για την κινητοποίηση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων σε στρατηγικά έργα. Μέχρι τον Ιούνιο θα γίνουν κάποια βήματα. Αν κάποιες χώρες δεν μπορέσουν να ακολουθήσουν, θα μείνουν πίσω.

Η δεύτερη νομοθετική πρόταση είναι το λεγόμενο 28ο καθεστώς, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού ενιαίου πλαισίου για την ίδρυση εταιρειών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι θα «εργαστεί για να αποφύγει» την εμφάνιση μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων όσο το δυνατόν περισσότερο και θα επιδιώξει πάντα μια συμφωνία και από τα 27 κράτη μέλη.

«Αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος», υπογράμμισε η Κόστα. «Εάν δεν λειτουργήσει, φυσικά, η Συνθήκη της Λισαβόνας προσφέρει αρκετές λύσεις. Μία από αυτές είναι η ενισχυμένη συνεργασία».