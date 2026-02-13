Συγκινεί ο Άγγελος: Από την τραγωδία του Δομοκού στη νέα του ζωή

Εικοσάχρονος σήμερα, ο Άγγελος κουβαλά μια ιστορία που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Τον Νοέμβριο του 2021, στον Δομοκό, είδε μπροστά στα μάτια του να χάνεται ολόκληρη η οικογένειά του σε ένα φρικτό τροχαίο. Ο τότε 17χρονος επέστρεφε οδικώς από γάμο στην Αλβανία με τους γονείς και την 20χρονη αδελφή του. Πίσω τους ακολουθούσαν συγγενείς με άλλο όχημα.

Ξαφνικά, το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο που μετέφερε 21 τόνους προπανίου. Το ΙΧ μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Νεκροί ανασύρθηκαν ο πατέρας, η μητέρα και η αδελφή του. Εκείνος, ως από θαύμα, βγήκε ζωντανός από τα συντρίμμια.

«Στις αρχές ειδικά φοβόμουν να μπαίνω στο αμάξι, όπου και να πήγαινα», θυμάται. «Μετά το τροχαίο, το μυαλό μου δεν έχει καθαρίσει αυτή την εικόνα εκείνη τη στιγμή. Ακόμα το κοιτάω με ένα κενό».

Τη φροντίδα του ανέλαβαν οι θείοι του. «Προσπαθούμε να είμαστε κοντά, ώστε να αισθανθεί ότι έχει ασφάλεια, αγάπη, να έχει κόσμο κοντά. Να μην αισθάνεται ποτέ μόνος του», λέει ο θείος του, Ηλίας. Και συμπληρώνει: «Το μόνο σίγουρο είναι αυτό, δεν αισθάνεται μόνος του, είμαστε όλοι δίπλα του. Ο Θεός μας άφησε τον Άγγελο και βλέπουμε το φως στον Άγγελο. Είναι σαν να υπάρχουν και αυτοί δηλαδή... σαν να βλέπουμε τους δικούς μας πάλι».

Από τα συντρίμμια στα όνειρα

Στις 14 Ιανουαρίου 2022, ο Άγγελος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση. Εκείνη την ημέρα, η ζωή του άλλαξε ξανά.

Ο πρόεδρος του εκπαιδευτικού ομίλου New York College, Ηλίας Φούτσης, επικοινώνησε ζωντανά προσφέροντάς του υποτροφία. «Άγγελε, άκου. Είναι ο Ηλίας Φούτσης. Κάνουμε αυτή την προσφορά στο παιδί αυτό και θα το βοηθήσουμε να τα καταφέρει στη ζωή του όσο μπορούμε», είπε. Και πρόσθεσε: «Ήταν όνειρο της μαμάς και του μπαμπά να τα καταφέρει, οπότε και εσείς είστε ένα σκαλοπάτι στο όνειρο των γονιών του».

Ο Άγγελος δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του: «Τελείωσα φέτος, πήρα το πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων στο New York College, όπου θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τη γυναίκα του, την κυρία Θεοδώρα Φούτση, που μου έκαναν δωρεά υποτροφία για το πτυχίο αυτό και το μεταπτυχιακό».

Σήμερα εργάζεται και παράλληλα πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές. «Συναισθηματικά έγινα πιο δυνατός, βγήκα πιο δυνατός έξω», λέει. «Με βοήθησαν οι θείοι μου και η οικογένεια για να γίνω καλύτερα πιο γρήγορα».

Η μάχη για τη δικαίωση

Η υπόθεση έχει δύο σκέλη: ποινικό και αστικό. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Δημήτρη Κοντούλα, «ο εισαγγελέας εφετών έκρινε ότι η ταχύτητα του βυτιοφόρου έπρεπε να ήταν 40 χιλιόμετρα την ώρα, λόγω των καιρικών συνθηκών». Ωστόσο, «η ταχύτητά του ήταν 80 χιλιόμετρα ανά ώρα». Όπως υποστηρίζει, «αν πήγαινε με την επιβαλλόμενη ταχύτητα των 40 χιλιομέτρων, θα είχε αποφευχθεί η σύγκρουση».

Ο οδηγός του βυτιοφόρου, από την πλευρά του, «και στις τρεις καταθέσεις του δεν αναφέρει εμπλοκή τρίτου οχήματος» και παραδέχεται ότι κινούνταν με 80 χλμ./ώρα.

Ο θείος, κοιτάζοντας τον ουρανό, εύχεται: «Να λάμψει η δικαιοσύνη, να ελευθερωθεί η ψυχή τους». Και ο Άγγελος, όταν ερωτάται τι θα ήθελε να τους πει, απαντά συγκλονιστικά: «Όσο μεγαλώνω να μη χάσω ποτέ τις αναμνήσεις μαζί τους, καμία».

Μέσα από τον πόνο, ο νεαρός άνδρας απέδειξε πως η αλληλεγγύη μπορεί να γίνει φως. Ένα φως που, όπως λένε οι δικοί του, «είναι σαν να βλέπουμε τους άλλους που είναι κοντά μας, στο πρόσωπο του Άγγελου».