Τροχαίο Πάτρα: Σκότωσε δύο παιδιά & ζητά 22.000 αποζημίωση για το αμάξι του

«Παίζουνε με το παιδί μου που το έχω στο μάρμαρο…»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.02.26 , 23:36 Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρα της στον γιο της
12.02.26 , 23:35 MasterChef: Ποιος είχε την καλύτερη προσπάθεια στη δοκιμασία αποχώρησης;
12.02.26 , 22:57 Η Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη
12.02.26 , 22:50 Έγκλημα Πάθους Με Θύμα Έναν Άνδρα Στα Καμίνια Ηρακλείου
12.02.26 , 22:47 Καταδίωξη Αχαρνών: 16χρονος Με Κλεμμένη Μηχανή Εμβόλισε Αστυνομικό
12.02.26 , 22:39 «Ας Περιμένουν οι Γυναίκες» στο Θέατρο Ψυρρή
12.02.26 , 22:35 MasterChef - Δοκιμασία αποχώρησης: Κουνέλι με ρίζες - Η συνταγή
12.02.26 , 22:26 Τροχαίο Πάτρα: Σκότωσε δύο παιδιά & ζητά 22.000 αποζημίωση για το αμάξι του
12.02.26 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 12/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
12.02.26 , 22:10 MasterChef: Ποιος είναι ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση;
12.02.26 , 22:00 Θάνατος 27χρονου δασκάλου Ρέθυμνο: «Ο Θοδωρής δεν είχε πρόβλημα υγείας»
12.02.26 , 21:58 Tο κομπολόι που δώρισε ο Eρντογάν στον Μητσοτάκη
12.02.26 , 21:55 MasterChef: Κράτησε ο Γιώργος την ασυλία;
12.02.26 , 21:38 Ελαφόνησος: Ναυάγιο θαλαμηγού σε ακρωτήρι- Αγωνιώδεις στιγμές για 4 Έλληνες
12.02.26 , 21:30 Παναγόπουλος: Τι ισχυρίσθηκε – Η πολιτική κόντρα που ξέσπασε
Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19- Οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Ανατροπή στη διαθήκη του αδελφού του Ν. Σεργιανόπουλου – Πλαστή η υπογραφή
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο οδηγός από την Πάτρα, που σκότωσε δύο παιδιά σε τροχαίο, ζητά 22.000 ευρώ αποζημίωση για ζημιές στο αυτοκίνητό του.
  • Το τροχαίο συνέβη στις 22 Φεβρουαρίου 2024, όταν ο οδηγός στρίβει αριστερά και συγκρούεται με τη μηχανή των θυμάτων.
  • Η μητέρα ενός θύματος καταγγέλλει την αναλγησία του οδηγού, ο οποίος ενδιαφέρεται μόνο για το αυτοκίνητό του.
  • Ο οδηγός υποστήριξε ότι πέρασε με πράσινο φανάρι, αλλά αυτό διαψεύδεται από βίντεο-ντοκουμέντο.
  • Οι γονείς των θυμάτων εκφράζουν την οργή τους για την κατάσταση και την αδικία που βιώνουν.

Η αναλγησία ενός οδηγού από την Πάτρα, που σκότωσε ακαριαία δύο νεαρά παιδιά σε τροχαίο, δεν έχει προηγούμενο. Ζητά από τις οικογένειές τους να του πληρώσουν 22.000 ευρώ για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του μετά τη σύγκρουση. Η μητέρα του Γιάννη Στεργίου, που μίλησε αποκλειστικά στην Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, κάνει λόγο για κοροϊδία και ύβρη προς τις ψυχές που αφαίρεσε.

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο μητέρα με το 10χρονο παιδί της μετά από τροχαίο

Τροχαίο Πάτρα: Οδηγός ΙΧ σκότωσε δύο παιδιά και ζητά 22.000 αποζημίωση για το αμάξι του

Τροχαίο Πάτρα: Οδηγός ΙΧ σκότωσε δύο παιδιά και ζητά 22.000 αποζημίωση για το αμάξι του

Ήταν Φεβρουάριος του 2024. Ο Γιάννης και ο Γιώργος, δύο παιδιά 19 και 20 ετών, περνούν με τη μηχανή τους κανονικά με πράσινο φανάρι. Ξαφνικά, το ΙΧ ενός σεφ στρίβει αριστερά και τότε η σύγκρουση είναι μοιραία. Δύο παιδιά σβήνουν στην άσφαλτο και το μόνο που φαίνεται να απασχολεί τον οδηγό του ΙΧ είναι το κατεστραμμένο του αυτοκίνητο.

Το νήμα της ζωής για τον Γιάννη και τον Γιώργο κόπηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2024, στην οδό Αρέθα, στην Πάτρα. Κινούνταν με τη μηχανή τους στο ρεύμα προς την είσοδο της πόλης και ο οδηγός του ΙΧ έστριψε αριστερά.

Δύο χρόνια μετά το δυστύχημα στην Πάτρα, ο οδηγός του οχήματος όχι μόνο επέστρεψε σπίτι του μετά την ομόφωνη καταδίκη του, αλλά τώρα, όπως λένε οι γονείς των δύο αδικοχαμένων νεαρών, ζητά και αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του.

Ελευσίνα: «Μαμά μου άνοιξε τα μάτια σου» - Τα πρώτα λόγια της 44χρονης

Τροχαίο Πάτρα: «Τα παιδιά μας ξεψυχούσαν στην άσφαλτο και αυτόν τον ένοιαζε το αμάξι του»

Τροχαίο Πάτρα: «Τα παιδιά μας ξεψυχούσαν στην άσφαλτο και αυτόν τον ένοιαζε το αμάξι του»

«Κοιτάνε μάλλον να βγούμε ότι φταίμε κιόλας και να του πληρώσουμε 22 χιλιάρικα. Τα 22 χιλιάρικα είναι που ζητάει για το αυτοκίνητο που του χάλασαν τα παιδιά που σκότωσε. Το ένα παιδί ήταν στην άλλη μεριά και ο δικός μου γιος ξεψυχούσε στο πάτωμα, και εκείνος έβριζε για το αμάξι που του χάλασαν. Δεν θα γυρίσει πίσω το παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να την βγάλεις και καθαρή», λέει η μητέρα του ενός θύματος, Διονυσία Διονυσοπούλου. 

Πάτρα: Νεκρός 30χρονος στο σπίτι του - Τον βρήκε η σύζυγός του

Ο 32χρονος σεφ υποστήριξε στο δικαστήριο ότι πέρασε με πράσινο, κάτι που φαίνεται να διαψεύδεται από το βίντεο-ντοκουμέντο. Πράσινο ήταν το φανάρι για τους δύο νεαρούς.

Το νήμα της ζωής για τον Γιάννη και τον Γιώργο κόπηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2024

«Μόνο κοιτούσα το ψέμα, το θέατρο, και εγώ να βλέπω στην οθόνη πώς σκοτώθηκε το παιδί μου. Κοίταγα να δω τι κάνει και ήταν χαλαρός, έτσι, και κοιτούσε ευθεία. “Δεν έχω περάσει ποτέ με κόκκινο”, λέει. Και του λέω: εγώ έθαψα παιδί. Εμένα που λένε ότι με σκέφτονται, με ειρωνεύονται», καταλήγει η άτυχη μητέρα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΧΗΜΑ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top