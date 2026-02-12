Τροχαίο Πάτρα: Σκότωσε δύο παιδιά & ζητά 22.000 αποζημίωση για το αμάξι του

Η αναλγησία ενός οδηγού από την Πάτρα, που σκότωσε ακαριαία δύο νεαρά παιδιά σε τροχαίο, δεν έχει προηγούμενο. Ζητά από τις οικογένειές τους να του πληρώσουν 22.000 ευρώ για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του μετά τη σύγκρουση. Η μητέρα του Γιάννη Στεργίου, που μίλησε αποκλειστικά στην Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, κάνει λόγο για κοροϊδία και ύβρη προς τις ψυχές που αφαίρεσε.

Τροχαίο Πάτρα: Οδηγός ΙΧ σκότωσε δύο παιδιά και ζητά 22.000 αποζημίωση για το αμάξι του

Ήταν Φεβρουάριος του 2024. Ο Γιάννης και ο Γιώργος, δύο παιδιά 19 και 20 ετών, περνούν με τη μηχανή τους κανονικά με πράσινο φανάρι. Ξαφνικά, το ΙΧ ενός σεφ στρίβει αριστερά και τότε η σύγκρουση είναι μοιραία. Δύο παιδιά σβήνουν στην άσφαλτο και το μόνο που φαίνεται να απασχολεί τον οδηγό του ΙΧ είναι το κατεστραμμένο του αυτοκίνητο.

Το νήμα της ζωής για τον Γιάννη και τον Γιώργο κόπηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2024, στην οδό Αρέθα, στην Πάτρα. Κινούνταν με τη μηχανή τους στο ρεύμα προς την είσοδο της πόλης και ο οδηγός του ΙΧ έστριψε αριστερά.

Δύο χρόνια μετά το δυστύχημα στην Πάτρα, ο οδηγός του οχήματος όχι μόνο επέστρεψε σπίτι του μετά την ομόφωνη καταδίκη του, αλλά τώρα, όπως λένε οι γονείς των δύο αδικοχαμένων νεαρών, ζητά και αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του.

Τροχαίο Πάτρα: «Τα παιδιά μας ξεψυχούσαν στην άσφαλτο και αυτόν τον ένοιαζε το αμάξι του»

«Κοιτάνε μάλλον να βγούμε ότι φταίμε κιόλας και να του πληρώσουμε 22 χιλιάρικα. Τα 22 χιλιάρικα είναι που ζητάει για το αυτοκίνητο που του χάλασαν τα παιδιά που σκότωσε. Το ένα παιδί ήταν στην άλλη μεριά και ο δικός μου γιος ξεψυχούσε στο πάτωμα, και εκείνος έβριζε για το αμάξι που του χάλασαν. Δεν θα γυρίσει πίσω το παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να την βγάλεις και καθαρή», λέει η μητέρα του ενός θύματος, Διονυσία Διονυσοπούλου.

Ο 32χρονος σεφ υποστήριξε στο δικαστήριο ότι πέρασε με πράσινο, κάτι που φαίνεται να διαψεύδεται από το βίντεο-ντοκουμέντο. Πράσινο ήταν το φανάρι για τους δύο νεαρούς.

«Μόνο κοιτούσα το ψέμα, το θέατρο, και εγώ να βλέπω στην οθόνη πώς σκοτώθηκε το παιδί μου. Κοίταγα να δω τι κάνει και ήταν χαλαρός, έτσι, και κοιτούσε ευθεία. “Δεν έχω περάσει ποτέ με κόκκινο”, λέει. Και του λέω: εγώ έθαψα παιδί. Εμένα που λένε ότι με σκέφτονται, με ειρωνεύονται», καταλήγει η άτυχη μητέρα.