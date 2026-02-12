Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο μητέρα με το 10χρονο παιδί της μετά από τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Καμίνια στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα και το 10χρονο παιδί της.
Προς το παρόν αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η μητέρα με το παιδί συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με άλλο αυτοκίνητο σε διασταύρωση.
Η μητέρα και το παιδί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί ελαφρά και παραμένουν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
Και τα δύο οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.