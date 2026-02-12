Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο μητέρα με το 10χρονο παιδί της μετά από τροχαίο

Συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα σε διασταύρωση

Τροχαίο Ηράκλειο: Τραυματίστηκαν Μητέρα Και 10χρονο Παιδί
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο συνέβη το πρωί στην περιοχή Καμίνια στο Ηράκλειο.
  • Μητέρα και το 10χρονο παιδί της τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Η σύγκρουση έγινε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διασταύρωση.
  • Οι τραυματίες έχουν ελαφρά τραύματα και παραμένουν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
  • Τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Καμίνια στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα και το 10χρονο παιδί της. 

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί σε διασταύρωση στην περιοχή Καμίνια στο Ηράκλειο - patris.gr

Προς το παρόν αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η μητέρα με το παιδί συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με άλλο αυτοκίνητο σε διασταύρωση. 

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά μια μητέρα με το 10χρονο παιδί της - patris.gr

Η μητέρα και το παιδί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί ελαφρά και παραμένουν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. 

Μητέρα και παιδί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Ηρακλείου - patris.gr

Και τα δύο οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. 
 

