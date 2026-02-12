Συναγερμός στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

Άνοιξε ξανά ο σταθμός - Κανονικά τα δρομολόγια

Πρώτη Δημοσίευση: 12.02.26, 08:14
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στο Μετρό Συντάγματος λόγω πτώσης 65χρονου άνδρα στις γραμμές.
  • Ο άνδρας σκοτώθηκε όταν έπεσε τη στιγμή που έφτανε ο συρμός Ανθούπολη - Ελληνικό.
  • Ο σταθμός του Συντάγματος έκλεισε προσωρινά, με περιορισμένα δρομολόγια στη Γραμμή 2.
  • Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.
  • Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ επιβεβαίωσε την αποκατάσταση της κίνησης σε όλη τη Γραμμή.

Συναγερμός σήμανε στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, όταν ένας 65χρονος άνδρας έπεσε στις γραμμές, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που στον σταθμό έφτανε ο συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο Ανθούπολη - Ελληνικό. Ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει τη ζωή του. 

Μετρό: Γνωστός μάνατζερ ποδοσφαίρου ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές

Λόγω της πτώσης του άνδρα, ο σταθμός του Συντάγματος τέθηκε προσωρινά χωρίς λειτουργία. Τα δρομολόγια στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγονταν στα τμήματα Ανθούπολη - Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη - Ελληνικό. Δεν υπήρχε επίσης ανταπόκριση για τη Γραμμή 3. Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί αποκαταστάθηκαν πλήρως. 

ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας: Νεκρός o άνδρας που έπεσε στις γραμμές του τρένου

«Σας ενημερώνουμε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Ανθούπολη - Ελληνικό», αναφέρει ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

ΜΕΤΡΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
ΣΥΡΜΟΣ
