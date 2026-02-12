Συναγερμός στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

Συναγερμός σήμανε στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, όταν ένας 65χρονος άνδρας έπεσε στις γραμμές, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που στον σταθμό έφτανε ο συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο Ανθούπολη - Ελληνικό. Ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει τη ζωή του.
Μετρό: Γνωστός μάνατζερ ποδοσφαίρου ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές
Λόγω της πτώσης του άνδρα, ο σταθμός του Συντάγματος τέθηκε προσωρινά χωρίς λειτουργία. Τα δρομολόγια στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγονταν στα τμήματα Ανθούπολη - Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη - Ελληνικό. Δεν υπήρχε επίσης ανταπόκριση για τη Γραμμή 3. Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί αποκαταστάθηκαν πλήρως.
ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας: Νεκρός o άνδρας που έπεσε στις γραμμές του τρένου
«Σας ενημερώνουμε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Ανθούπολη - Ελληνικό», αναφέρει ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.