Άγρια συμπλοκή ανηλίκων: Η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι τύπου καραμπίτ

Χειροπέδες σε οκτώ νεαρά άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Είχαν συμμετοχή σε άγρια συμπλοκή στον Άγιο Νικόλαο, όπου έπεσαν μαχαιριές και αρκετοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας 19χρονος παραλίγο να χάσει τη ζωή του από τραύμα με μαχαίρι τύπου καραμπίτ, που τον βρήκε κοντά στην καρδιά. Το STAR εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο νεαρός με το μαύρο φούτερ απλώνει το χέρι του και προσπαθεί να χτυπήσει με μαχαίρι τύπου καραμπίτ τον νεαρό με την άσπρη κουκούλα.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που εξασφάλισε η Κατερίνα Ρίστα, δείχνει την επίθεση με το κοφτερό μαχαίρι στον σταθμό του Αγίου Νικολάου. Ο άνδρας που κοιτά παγωμένος τη σκηνή μίλησε στο STAR.

«Δεκαπέντε άτομα από εδώ, δεκαπέντε άτομα από πάνω και τσακώθηκαν. Ήρθε η Αστυνομία και έφυγαν».

Άγιος Νικόλαος: Άγρια συμπλοκή με μαχαιριές - Ανάμεσά τους ανήλικοι

Δίπλα στο πεζοδρόμιο, ένας νεαρός έπεσε αιμόφυρτος. Τότε τρία άτομα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έπεσαν πάνω του και άρχισαν να τον χτυπούν αλύπητα.

Έναν μήνα νοσηλευόταν ο 19χρονος που χτυπήθηκε με το καραμπίτ στο μπράτσο και λίγο κάτω από την καρδιά. Πρόκειται για το φονικό όπλο από το οποίο έχασε τη ζωή του ο αδικοχαμένος Άλκης Καμπανός. Κι όμως, σε γνωστό σάιτ μπορεί κάποιος να το παραγγείλει με 16 ευρώ. Ακούστε τι μας είπε επαγγελματίας.

– Μπορώ να το αγοράσω κανονικά ή απαγορεύεται;

– Πρέπει να είστε πάνω από 18 ετών.

– Δεν είναι φονικά όπλα;

– Το συγκεκριμένο χρησιμοποιείται για απεγκλωβισμό ορειβατών σε δύσκολες συνθήκες.

Συμπλοκή στον Άγιο Νικόλαο: 8 συλλήψεις - 19χρονος στο νοσοκομείο από μαχαίρι καραμπίτ

26 άτομα είχαν δώσει «ραντεβού θανάτου», ανάμεσά τους αρκετοί ανήλικοι, που κατέληξαν στο νοσοκομείο. Η αφορμή αποτυπώνεται στο βίντεο. Λίγες μέρες πριν είχαν χτυπήσει έναν νεαρό από την αντίπαλη παρέα και συμφώνησαν να το «λύσουν» με μαχαίρια και ξύλο.

«Πηγαίνουν σχολείο και έχουν μαχαίρια πάνω τους; Καλά, αυτά τα παιδιά δεν ελέγχονται;»

Οκτώ άτομα συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών. Στα σπίτια τους εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι-ρέπλικα, μία σιδερογροθιά και έξι μαχαίρια.

Θεσσαλονίκη: «Μπουλούκι» ανηλίκων ξυλοκόπησε μαθητή έξω από το σχολείο

Σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, μία ομάδα μαθητών ξυλοκόπησε 16χρονο έξω από σχολείο, όπως φαίνεται στις εικόνες που εξασφάλισε η Ραλλιώ Λεπίδου. Τον έριξαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές.