Άγρια συμπλοκή ανηλίκων: Η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι τύπου καραμπίτ

8 συλλήψεις - 19χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.02.26 , 23:49 MasterChef: Ήττα για την μπλε μπριγάδα και βολές κατά του αρχηγού
11.02.26 , 23:45 MasterChef: Η ψηφοφορία στην ομαδική δοκιμασία
11.02.26 , 23:15 MasterChef: Η απουσία του Σωτήρη Κοντιζά και η ατάκα του Κουτσόπουλου
11.02.26 , 22:58 Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης Άνοιξε 10 Καταστήματα Σε Ένα Βράδυ
11.02.26 , 22:54 Έσκαγαν Λάστιχα Οχημάτων & Άρπαζαν Χρήματα Από Αναλήψεις
11.02.26 , 22:51 Πανεπιστημιούπολη: Άγριο Οπαδικό Επεισόδιο Με 2 Τραυματίες
11.02.26 , 22:39 Πέθανε ο ηθοποιός James Van Der Beek σε ηλικία 48 ετών
11.02.26 , 22:39 Άγρια συμπλοκή ανηλίκων: Η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι τύπου καραμπίτ
11.02.26 , 22:35 MasterChef: Μπόνους δοκιμασία με 5 θετικές ψήφους για τη νικήτρια μπριγάδα
11.02.26 , 22:33 Υπόθεση κατασκοπείας: Ψάχνουν το δίκτυο πίσω από τον σμήναρχο
11.02.26 , 22:19 Κατολίσθηση Βράχων Έκλεισε Την Εθνική Οδό Πύργου - Τριπόλεως
11.02.26 , 22:04 Χαλάνδρι: Γονείς & μαθητές εναντίον της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ - Βίντεο
11.02.26 , 21:43 Sing for Greece 2026: Αποθέωθηκε ο Akylas στην πρώτη παρουσίαση του «Ferto»
11.02.26 , 21:35 MasterChef: Οι δύο μπριγάδες μαγειρεύουν για τους κατοίκους της Καρυάς
11.02.26 , 21:30 Τον χαβά του ο Φιντάν με προκλητικές δηλώσεις για τον Δένδια
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (11/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χειροπέδες σε οκτώ νεαρά άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Είχαν συμμετοχή σε άγρια συμπλοκή στον Άγιο Νικόλαο, όπου έπεσαν μαχαιριές και αρκετοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας 19χρονος παραλίγο να χάσει τη ζωή του από τραύμα με μαχαίρι τύπου καραμπίτ, που τον βρήκε κοντά στην καρδιά. Το STAR εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο νεαρός με το μαύρο φούτερ απλώνει το χέρι του και προσπαθεί να χτυπήσει με μαχαίρι τύπου καραμπίτ τον νεαρό με την άσπρη κουκούλα.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που εξασφάλισε η Κατερίνα Ρίστα, δείχνει την επίθεση με το κοφτερό μαχαίρι στον σταθμό του Αγίου Νικολάου. Ο άνδρας που κοιτά παγωμένος τη σκηνή μίλησε στο STAR.

«Δεκαπέντε άτομα από εδώ, δεκαπέντε άτομα από πάνω και τσακώθηκαν. Ήρθε η Αστυνομία και έφυγαν».

Γαλάτσι: Δύο τραυματίες στον Ευαγγελισμό μετά από επίθεση με μαχαίρι

Άγιος Νικόλαος: Άγρια συμπλοκή με μαχαιριές - Ανάμεσά τους ανήλικοι 

Δίπλα στο πεζοδρόμιο, ένας νεαρός έπεσε αιμόφυρτος. Τότε τρία άτομα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έπεσαν πάνω του και άρχισαν να τον χτυπούν αλύπητα.

Έναν μήνα νοσηλευόταν ο 19χρονος που χτυπήθηκε με το καραμπίτ στο μπράτσο και λίγο κάτω από την καρδιά. Πρόκειται για το φονικό όπλο από το οποίο έχασε τη ζωή του ο αδικοχαμένος Άλκης Καμπανός. Κι όμως, σε γνωστό σάιτ μπορεί κάποιος να το παραγγείλει με 16 ευρώ. Ακούστε τι μας είπε επαγγελματίας.

Μπορώ να το αγοράσω κανονικά ή απαγορεύεται;
– Πρέπει να είστε πάνω από 18 ετών.
Δεν είναι φονικά όπλα;
– Το συγκεκριμένο χρησιμοποιείται για απεγκλωβισμό ορειβατών σε δύσκολες συνθήκες.

Γκύζη: Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και αυτοκτόνησε

Συμπλοκή στον Άγιο Νικόλαο: 8 συλλήψεις - 19χρονος στο νοσοκομείο από μαχαίρι καραμπίτ 

26 άτομα είχαν δώσει «ραντεβού θανάτου», ανάμεσά τους αρκετοί ανήλικοι, που κατέληξαν στο νοσοκομείο. Η αφορμή αποτυπώνεται στο βίντεο. Λίγες μέρες πριν είχαν χτυπήσει έναν νεαρό από την αντίπαλη παρέα και συμφώνησαν να το «λύσουν» με μαχαίρια και ξύλο.

«Πηγαίνουν σχολείο και έχουν μαχαίρια πάνω τους; Καλά, αυτά τα παιδιά δεν ελέγχονται;»

Οκτώ άτομα συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών. Στα σπίτια τους εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι-ρέπλικα, μία σιδερογροθιά και έξι μαχαίρια.

Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντές μέσα στο σχολείο

Θεσσαλονίκη: «Μπουλούκι» ανηλίκων ξυλοκόπησε μαθητή έξω από το σχολείο 

Σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, μία ομάδα μαθητών ξυλοκόπησε 16χρονο έξω από σχολείο, όπως φαίνεται στις εικόνες που εξασφάλισε η Ραλλιώ Λεπίδου. Τον έριξαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΧΑΙΡΙ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 |
ΚΑΡΑΜΠΙΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top