Sing for Greece 2026: Αποθέωθηκε ο Akylas στην πρώτη παρουσίαση του «Ferto»

Απέδειξε γιατί είναι το απόλυτο φαβορί!

11.02.26 , 21:43 Sing for Greece 2026: Αποθέωθηκε ο Akylas στην πρώτη παρουσίαση του «Ferto»
Sing for Greece 2026: Δείτε την εμφάνιση του Akyla στον Α' Ημιτελικό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τέταρτος κατά σειρά εμφανίστηκε στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026 ο Akylas, ξεσηκώνοντας το κοινό με το «Ferto».

Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision

Με τη φωνή και την αφοπλιστική σκηνική του παρουσία, ο 27χρονος τραγουδιστής επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται το αδιαμφισβήτητο φαβορί για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision.

Sing for Greece 2026: Αποθεώθηκε ο Akylas στον Ά Ημιτελικό

Sing for Greece 2026: Αποθεώθηκε ο Akylas στον Ά Ημιτελικό 

Ο Akylas παρουσίασε για πρώτη φορά επί σκηνής το κομμάτι του, πλαισιωμένος από τέσσερις χορευτές. Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα κεφάτος, ενώ τις εντυπώσεις «έκλεψε» το εκκεντρικό του look.

Eurovision 2026: Akylas, Good Job Nicky και Evangelia τα... σπάνε παρέα!

Η εμφάνιση του Akyla μέσα από τον πολυχώρο Πειραιώς 260 του Φεστιβάλ Αθηνών

Η εμφάνιση του Akyla μέσα από τον πολυχώρο Πειραιώς 260 του Φεστιβάλ Αθηνών

Λίγες ώρες πριν ανέβει στο stage, ο Akylas έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την αγάπη που έχει δεχτεί για το «Ferto», ενώ παράλληλα ζήτησε τη στήριξη του κόσμου.

«Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του "Ferto" και ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει. "Είναι τρελό". Αύριο γίνομαι 27. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το "Ferto" έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου, γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό», έγραψε ο τραγουδιστής στο story του.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Akylas υπενθύμισε ότι η ημέρα του ημιτελικού είναι ιδιαίτερα σημαντική, απευθύνοντας κάλεσμα στο κοινό να τον στηρίξει ώστε να προκριθεί στον τελικό: «Είναι ο Α’ Ημιτελικός. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Βοηθήστε με το να πάμε στον τελικό. #A4 για να στο φέρω #FERTO».

Akylas: «Περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ έχω αναπηρία», λέει ο πατέρας του

Το «Ferto» είναι ένα electro-pop κομμάτι με έντονο κοινωνικό και προσωπικό περιεχόμενο. Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τις προσωπικές εμπειρίες του καλλιτέχνη και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του και μιλά για τον υπερκαταναλωτισμό, την απληστία και την ευγνωμοσύνη.

Οι στίχοι του τραγουδιού «Ferto»

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο 
Mi ambicion es fuego, nunca fracaso 
No hay limite ,todo lo arraso 

Κυνηγάω τα πάντα µέχρι να τα φτάσω
Θελω ενα στέµµα κι έναν θρόνο να κάτσω
Ενα µπλοκ επιταγών και check σε όλους να γράψω 
Φέρε µου ενα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω
φέρτα µου όλα όλα πάλι δε θα χορτάσω

PRE-CHORUS 
Real estate, φέρτο 
Sashimi tuna, φέρτο
Χρυσό ρολόι γυαλί designer σου λέω φέρτο

Leather παλτό, φέρτο
Και escargot, φέρτο
Rally cars , yacht µε stars σου ειπα φερτο

CHORUS
Φέρτο , φέρτο , φέρτο 
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
Σου είπα φέρτο 
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
Σου είπα φέρτο 

VERSE 2
Je veux le sommet, pas juste un pas, 
rien ne me suffit, je réclame tout ça. 
Ακόµη κι όλα δεν είναι αρκετά
Θέλω τόσα πολλά που δεν είναι απτά
Θέλω δόξα αιωνιότητα και λεφτά
ρούχα επιλεγµένα που ‘ναι τόσο ακριβά
Να φωνάζουν το όνοµα µου τόσο δυνατά 
Και να χορεύω, χορεύω όσο πάω ψηλά

PRE-CHORUS 2
Diamond rings, φέρτο 
Cuban links, φέρτο
Submarines , jet machines θέλω οπότε φέρτο 

Γη κι ουρανό, φέρτο
Τον κόσµο όλο, φέρτο
Εντός κι εκτός πλανήτη, αν δεν το χω φέρτο

CHORUS
Φέρτο , φέρτο , φέρτο 
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
Σου είπα φέρτο 
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
Σου είπα φέρτο

POST-CHORUS
Θέλω δόξα αιωνιότητα και λεφτά
ρούχα επιλεγµένα που ‘ναι τόσο ακριβά
Να φωνάζουν το όνοµα µου τόσο δυνατά 
Και να χορεύω, χορεύω όσο πάω ψηλά

BRIDGE
Κοίτα µαµά , όσα 
στερηθήκαµε παλιά 
Νιώθω πως θα καταφέρω 
Να προσφέρω 
Μη µας λείψει κάτι ξανά 
Δες µε µαµά, 
αγοράζω να κλείσω κενά 
Θα σου πάρω και σένα πολλά 
Σπίτια αµάξια και εξοχικά 

Βέβαια..αν κερδίσω… 
WHATEVER, κατάλαβες.. οπότε.. 

LAST-CHORUS
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
Σου είπα φέρτο 
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
Σου είπα φέρτο

 

AKYLAS
 |
SING FOR GREECE 2026
 |
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
