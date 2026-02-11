Sing for Greece 2026: Αποθέωθηκε ο Akylas στην πρώτη παρουσίαση του «Ferto»

Sing for Greece 2026: Δείτε την εμφάνιση του Akyla στον Α' Ημιτελικό

Τέταρτος κατά σειρά εμφανίστηκε στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026 ο Akylas, ξεσηκώνοντας το κοινό με το «Ferto».

Με τη φωνή και την αφοπλιστική σκηνική του παρουσία, ο 27χρονος τραγουδιστής επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται το αδιαμφισβήτητο φαβορί για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision.

Sing for Greece 2026: Αποθεώθηκε ο Akylas στον Ά Ημιτελικό

Ο Akylas παρουσίασε για πρώτη φορά επί σκηνής το κομμάτι του, πλαισιωμένος από τέσσερις χορευτές. Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα κεφάτος, ενώ τις εντυπώσεις «έκλεψε» το εκκεντρικό του look.

Η εμφάνιση του Akyla μέσα από τον πολυχώρο Πειραιώς 260 του Φεστιβάλ Αθηνών

Λίγες ώρες πριν ανέβει στο stage, ο Akylas έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την αγάπη που έχει δεχτεί για το «Ferto», ενώ παράλληλα ζήτησε τη στήριξη του κόσμου.

«Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του "Ferto" και ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει. "Είναι τρελό". Αύριο γίνομαι 27. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το "Ferto" έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου, γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό», έγραψε ο τραγουδιστής στο story του.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Akylas υπενθύμισε ότι η ημέρα του ημιτελικού είναι ιδιαίτερα σημαντική, απευθύνοντας κάλεσμα στο κοινό να τον στηρίξει ώστε να προκριθεί στον τελικό: «Είναι ο Α’ Ημιτελικός. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Βοηθήστε με το να πάμε στον τελικό. #A4 για να στο φέρω #FERTO».

Το «Ferto» είναι ένα electro-pop κομμάτι με έντονο κοινωνικό και προσωπικό περιεχόμενο. Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τις προσωπικές εμπειρίες του καλλιτέχνη και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του και μιλά για τον υπερκαταναλωτισμό, την απληστία και την ευγνωμοσύνη.

Οι στίχοι του τραγουδιού «Ferto»

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο

Mi ambicion es fuego, nunca fracaso

No hay limite ,todo lo arraso

Κυνηγάω τα πάντα µέχρι να τα φτάσω

Θελω ενα στέµµα κι έναν θρόνο να κάτσω

Ενα µπλοκ επιταγών και check σε όλους να γράψω

Φέρε µου ενα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω

φέρτα µου όλα όλα πάλι δε θα χορτάσω

PRE-CHORUS

Real estate, φέρτο

Sashimi tuna, φέρτο

Χρυσό ρολόι γυαλί designer σου λέω φέρτο

Leather παλτό, φέρτο

Και escargot, φέρτο

Rally cars , yacht µε stars σου ειπα φερτο

CHORUS

Φέρτο , φέρτο , φέρτο

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

Σου είπα φέρτο

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

Σου είπα φέρτο

VERSE 2

Je veux le sommet, pas juste un pas,

rien ne me suffit, je réclame tout ça.

Ακόµη κι όλα δεν είναι αρκετά

Θέλω τόσα πολλά που δεν είναι απτά

Θέλω δόξα αιωνιότητα και λεφτά

ρούχα επιλεγµένα που ‘ναι τόσο ακριβά

Να φωνάζουν το όνοµα µου τόσο δυνατά

Και να χορεύω, χορεύω όσο πάω ψηλά

PRE-CHORUS 2

Diamond rings, φέρτο

Cuban links, φέρτο

Submarines , jet machines θέλω οπότε φέρτο

Γη κι ουρανό, φέρτο

Τον κόσµο όλο, φέρτο

Εντός κι εκτός πλανήτη, αν δεν το χω φέρτο

CHORUS

Φέρτο , φέρτο , φέρτο

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

Σου είπα φέρτο

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

Σου είπα φέρτο

POST-CHORUS

Θέλω δόξα αιωνιότητα και λεφτά

ρούχα επιλεγµένα που ‘ναι τόσο ακριβά

Να φωνάζουν το όνοµα µου τόσο δυνατά

Και να χορεύω, χορεύω όσο πάω ψηλά

BRIDGE

Κοίτα µαµά , όσα

στερηθήκαµε παλιά

Νιώθω πως θα καταφέρω

Να προσφέρω

Μη µας λείψει κάτι ξανά

Δες µε µαµά,

αγοράζω να κλείσω κενά

Θα σου πάρω και σένα πολλά

Σπίτια αµάξια και εξοχικά

Βέβαια..αν κερδίσω…

WHATEVER, κατάλαβες.. οπότε..

LAST-CHORUS

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

Σου είπα φέρτο

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

Σου είπα φέρτο