MasterChef: Μπόνους δοκιμασία με 5 θετικές ψήφους για τη νικήτρια μπριγάδα

Τα τρία έξτρα πιάτα που ζήτησαν οι κριτές κατά τη διάρκεια της ομαδικής

Οι δύο μπριγάδες ξεκίνησαν να ετοιμάζουν το μενού τριών πιάτων, το οποίο θα δοκίμαζαν και θα αξιολογούσαν συνολικά 60 κάτοικοι του ορεινού χωριού Καρυά Αργολίδας.

Οι σημερινοί καλεσμένοι μπορούσαν να βοηθήσουν με την εμπειρία και τις γνώσεις τους τους διαγωνιζόμενους. Έτσι, η Μαρία Μπέη είχε συμβουλευτικό ρόλο στην κόκκινη μπριγάδα, ενώ ο Ηλίας Κιαζόλι στην μπλε μπριγάδα.

MasterChef: Οι κριτές ανακοίνωσαν μπόνους δοκιμασία

MasterChef: Οι κριτές ανακοίνωσαν μπόνους δοκιμασία 

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας από την έναρξη της πρώτης εξωτερικής δοκιμασίας, ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Πάνος Ιωαννίδης εμφανίστηκαν μπροστά στους παίκτες, κρατώντας καλάθια με αυγά, τα οποία ο «θείος Λεωνίδας» είχε μαζέψει από τη Φάρμα.

Αμέσως μετά, ο chef Κοντιζάς αποκάλυψε το ζητούμενο της μπόνους δοκιμασίας, την οποία βλέπουμε για πρώτη φορά στο MasterChef.

«Τι ζητάμε από εσάς; Μέσα σε 20 λεπτά να μας φτιάξετε τρία ίδια πιάτα με αυγά. Τρεις μερίδες, ένας κωδικός. Η μπριγάδα που θα κάνει την καλύτερη προσπάθεια θα κερδίσει 5 θετικές ψήφους. Σε 20 λεπτά είμαστε πίσω να δούμε τις προσπάθειές σας».

MasterChef: Το πιάτο, με το οποίο ο Γιώργος Α. χάρισε 5 θετικές ψήφους στην μπριγάδα του

MasterChef: Το πιάτο, με το οποίο ο Γιώργος Α. χάρισε 5 θετικές ψήφους στην μπριγάδα του

Αμέσως, οι αρχηγοί ανέλαβαν δράση, διεκδικώντας αυτό το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, ικανό να φέρει τούμπα το αποτέλεσμα της ομαδικής δοκιμασίας. Ο Γιώργος Α. έφτιαξε ομελέτα με πατάτες, σουτζούκι και κατίκι, την οποία συνόδευσε με σαλάτα από κολοκύθι. Από την άλλη, ο Πάνος κινήθηκε σε πιο gourmet μονοπάτια, ετοιμάζοντας γεμιστό αυγό με μανιτάρια πορτομπέλο, λουκάνικο, μυρώνια και σως ολλανδέζ.

MasterChef: Το gourmet πιάτο του Πάνου

MasterChef: Το gourmet πιάτο του Πάνου

Οι τρεις κριτές δοκίμασαν με περιέργεια τα πιάτα και αποφάσισαν να δώσουν τις 5 θετικές ψήφους στην μπλε μπριγάδα, ξεκαθαρίζοντας πως και οι δύο προσπάθειες είχαν αστοχίες, τις οποίες απέδωσαν στον περιορισμένο χρόνο.

