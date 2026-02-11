Υπόθεση κατασκοπείας: Ψάχνουν το δίκτυο πίσω από τον σμήναρχο

Νέα στοιχεία έφερε απόψε στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για τη δράση του σμηνάρχου που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Τασούλα Παπανικολάου, οι στρατιωτικές δικαστικές αρχές έχουν δώσει τώρα εντολή να ανοίξουν λογαριασμοί κινητά και υπολογιστές προκειμένου να αποκαλυφθούν όλες οι κινήσεις του τα τελευταία δύο χρόνια. Η έρευνα εστιάζει τώρα στο δίκτυο πίσω από τον προφυλακισμένο πλέον σμήναρχο .

Στη στρατιωτική πτέρυγα στις φυλακές Κορίνθου ο Έλληνας κατάσκοπος

Στις φυλακές Κορίνθου ,στην ειδική πτέρυγα όπου κρατούνται στρατιωτικοί που έχουν παραβεί το νόμο ,οδηγήθηκε ο ΈΛληνας σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία.

Εκεί θα μείνει μέχρι και τη δίκη του με τους στρατιωτικούς δικαστές να κάνουν ήδη φύλλο και φτερό τα όσα ισχυρίστηκε στην μαραθώνια απολογία του. Επέμενε ότι εξαπατήθηκε από Κινέζους «ιδιώτες».



Τα κενά και τα ερωτήματα στη μαραθώνια απολογία του

Η Τ. Παπανικολάου εντόπισε τις αντιφάσεις στην απολογία του κατηγορούμενου σμηνάρχου που τώρα δείχνει μεταμέλεια για να ελαφρύνει τη θέση του.

Ισχυρίστηκε ότι τρεις «ιδιώτες» Κινέζοι - απείλησαν την οικογένεια του προκειμένου να δίνει μυστικές στρατιωτικές πληροφορίες με φράσεις «ξέρουμε ότι μπορείς να βρεις τα έγγραφα. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε άλλες ενέργειες». Γιατί όμως δεν ενημέρωσε τους ανωτέρους του; Η απάντησή του που δεν πείθει ήταν: «Πίστευα ότι θα κινδύνευα περισσότερο».

Δεν αντιδρά ούτε όταν οι «ιδιώτες» Κινέζοι του δίνουν υπερσύγχχρονο σύστημα κρυπτογράφησης που εντόπισαν οι ελληνικές αρχές με ειδικό μηχάνημα.

Η άλλη αντίφαση αφορά στα χρήματα που πήρε. Ο ίδιος λέει 25.000 ευρώ σε δύο χρόνια και όχι μέσω τράπεζας. Οι αρχές πιστεύουν ότι είναι περισσότερα τα χρήματα.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τώρα τραπεζικοί λογαριασμοί, κινητά και υπολογιστές

Η εντολή είναι να ανοίξουν και να ελεγχθούν όλα .Ο ίδιος μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν συνεργοί αλλά η έρευνα δεν το αποκλείει με δεδομένο ότι οι ιδιώτες Κινέζοι ήξεραν ακριβώς πως θα κινηθούν.

Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα πού διοχέτευαν οι Κινέζοι χειριστές τις στρατιωτικές πληροφορίες που έπαιρναν από τον Έλληνα αξιωματικό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη συνάντηση του κατηγορούμενου σμηνάρχου με τον Κινέζο χειριστή του Στίβεν Γουάν Τον συναντά στο Πεκινο τον Σεπτέμβρου του 2024 μαζί με μια γυναίκα. Στη συνέχεια εμφανίζονται και οι άλλοι δυο χειριστές του.



Οι αρχές «ξεσκονίζουν» απόστρατους που εκπαιδεύουν Κινέζους πιλότους

Όπως επίσης ανέφερε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης οι αρχές «ξεσκονίζουν» πλέον κάποιους απόστρατους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι δουλεύουν τα τελευταία χρόνια σε αραβικές χώρες και στην Κίνα, εκπαιδεύοντας πιλότους αυτών των χωρών.

Έρευνες για απόστρατους που εκπαιδεύουν Κινέζους πιλότους

Τυπικά αυτό δεν είναι παράνομο. Τώρα όμως με το νέο νόμο Δένδια, υπάρχει το άρθρο 298, το οποίο διευρύνει την απώλεια ιθαγένειας για όσους κοινοποιούν διαβαθμισμένες εθνικές και συμμαχικές πληροφορίες, οι οποίες είναι κρίσιμες για την άμυνα και την ασφάλεια.

Ο ίδιος ο κ. Δένδιας είχε πει τον Δεκέμβριο στη Βουλή, επί λέξει, ότι το άρθρο 298 «αφορά Έλληνες πιλότους οι οποίοι παρέχουν τεχνογνωσία σε ξένες δυνάμεις». Ειδικά στην Κίνα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 5-6 Έλληνες απόστρατοι πιλότοι που εκπαιδεύουν Κινέζους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πριν δύο χρόνια, μετά από ενημέρωση της αμερικανικής πρεσβείας στο Πεκίνο προς τις ελληνικές αρχές, η ΕΥΠ εντόπισε κάποιους από τους απόστρατους, τους ήλεγξε και τους «πάγωσε» για ένα διάστημα τους λογαριασμούς τους. Ορισμένοι από αυτούς φοβήθηκαν και γύρισαν στην Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι παρέμειναν στην Κίνα. Τώρα όμως, ο νόμος γίνεται πολύ πιο αυστηρός και για αυτούς.