Υπόθεση κατασκοπείας: Ψάχνουν το δίκτυο πίσω από τον σμήναρχο

Οι αρχές  «ξεσκονίζουν» απόστρατους που εκπαιδεύουν Κινέζους πιλότους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.02.26 , 23:49 MasterChef: Ήττα για την μπλε μπριγάδα και βολές κατά του αρχηγού
11.02.26 , 23:45 MasterChef: Η ψηφοφορία στην ομαδική δοκιμασία
11.02.26 , 23:15 MasterChef: Η απουσία του Σωτήρη Κοντιζά και η ατάκα του Κουτσόπουλου
11.02.26 , 22:58 Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης Άνοιξε 10 Καταστήματα Σε Ένα Βράδυ
11.02.26 , 22:54 Έσκαγαν Λάστιχα Οχημάτων & Άρπαζαν Χρήματα Από Αναλήψεις
11.02.26 , 22:51 Πανεπιστημιούπολη: Άγριο Οπαδικό Επεισόδιο Με 2 Τραυματίες
11.02.26 , 22:39 Πέθανε ο ηθοποιός James Van Der Beek σε ηλικία 48 ετών
11.02.26 , 22:39 Άγρια συμπλοκή ανηλίκων: Η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι τύπου καραμπίτ
11.02.26 , 22:35 MasterChef: Μπόνους δοκιμασία με 5 θετικές ψήφους για τη νικήτρια μπριγάδα
11.02.26 , 22:33 Υπόθεση κατασκοπείας: Ψάχνουν το δίκτυο πίσω από τον σμήναρχο
11.02.26 , 22:19 Κατολίσθηση Βράχων Έκλεισε Την Εθνική Οδό Πύργου - Τριπόλεως
11.02.26 , 22:04 Χαλάνδρι: Γονείς & μαθητές εναντίον της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ - Βίντεο
11.02.26 , 21:43 Sing for Greece 2026: Αποθέωθηκε ο Akylas στην πρώτη παρουσίαση του «Ferto»
11.02.26 , 21:35 MasterChef: Οι δύο μπριγάδες μαγειρεύουν για τους κατοίκους της Καρυάς
11.02.26 , 21:30 Τον χαβά του ο Φιντάν με προκλητικές δηλώσεις για τον Δένδια
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Μαριέττα Χρουσαλά: Το glam party για τα 50α γενέθλια του Λέοντα Πατίτσα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα στοιχεία έφερε απόψε στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για τη δράση του σμηνάρχου που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας. 

Υπόθεση κατασκοπείας: «Γυναίκα – σκιά» στρατολόγησε τον σμήναρχο!

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Τασούλα Παπανικολάου, οι στρατιωτικές δικαστικές αρχές έχουν δώσει τώρα εντολή να ανοίξουν λογαριασμοί κινητά και υπολογιστές προκειμένου να αποκαλυφθούν όλες οι κινήσεις του τα τελευταία δύο χρόνια. Η έρευνα εστιάζει τώρα στο δίκτυο πίσω από τον προφυλακισμένο πλέον σμήναρχο .

Στη στρατιωτική πτέρυγα στις φυλακές Κορίνθου ο Έλληνας κατάσκοπος 

Στις φυλακές Κορίνθου ,στην ειδική πτέρυγα όπου κρατούνται στρατιωτικοί που έχουν παραβεί το νόμο ,οδηγήθηκε ο ΈΛληνας σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία.

Εκεί θα μείνει μέχρι και τη δίκη του με τους στρατιωτικούς δικαστές να κάνουν ήδη φύλλο και φτερό τα όσα ισχυρίστηκε στην μαραθώνια απολογία του. Επέμενε ότι εξαπατήθηκε από Κινέζους «ιδιώτες». 


Τα κενά και τα ερωτήματα στη μαραθώνια απολογία του

Η Τ. Παπανικολάου εντόπισε τις αντιφάσεις στην απολογία του κατηγορούμενου σμηνάρχου που τώρα δείχνει μεταμέλεια για να ελαφρύνει τη θέση του.

Ισχυρίστηκε ότι τρεις  «ιδιώτες» Κινέζοι - απείλησαν την οικογένεια του προκειμένου να δίνει μυστικές στρατιωτικές πληροφορίες  με φράσεις «ξέρουμε ότι μπορείς να βρεις τα έγγραφα. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε άλλες ενέργειες». Γιατί όμως δεν ενημέρωσε τους ανωτέρους του; Η απάντησή του που δεν πείθει ήταν:  «Πίστευα ότι θα κινδύνευα περισσότερο».

Δεν αντιδρά  ούτε όταν οι «ιδιώτες»  Κινέζοι του δίνουν υπερσύγχχρονο σύστημα κρυπτογράφησης  που εντόπισαν οι ελληνικές αρχές με ειδικό μηχάνημα. 

Η «διπλή ζωή» του Έλληνα κατασκόπου: Πώς έστελνε πληροφορίες στους Κινέζους 

Η άλλη αντίφαση αφορά στα χρήματα που πήρε. Ο ίδιος λέει 25.000 ευρώ σε δύο χρόνια  και όχι μέσω τράπεζας. Οι αρχές πιστεύουν ότι είναι περισσότερα τα χρήματα.  

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τώρα τραπεζικοί λογαριασμοί, κινητά και υπολογιστές

Η εντολή είναι να ανοίξουν και να  ελεγχθούν όλα .Ο ίδιος μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν συνεργοί αλλά η έρευνα  δεν το αποκλείει με δεδομένο ότι οι ιδιώτες Κινέζοι ήξεραν ακριβώς πως θα κινηθούν.

Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα πού διοχέτευαν οι Κινέζοι χειριστές τις στρατιωτικές   πληροφορίες που έπαιρναν από τον Έλληνα αξιωματικό.

Στο κάδρο για διαρροή πληροφοριών στην Κίνα απόστρατοι πολεμικής αεροπορίας

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη συνάντηση  του κατηγορούμενου σμηνάρχου με τον Κινέζο χειριστή του Στίβεν Γουάν Τον συναντά στο Πεκινο τον Σεπτέμβρου του 2024 μαζί με μια γυναίκα. Στη συνέχεια εμφανίζονται και οι άλλοι δυο χειριστές του.
 

Οι αρχές  «ξεσκονίζουν» απόστρατους που εκπαιδεύουν Κινέζους πιλότους    

Όπως επίσης ανέφερε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης  οι αρχές «ξεσκονίζουν»  πλέον κάποιους απόστρατους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι δουλεύουν τα τελευταία χρόνια σε αραβικές χώρες και στην Κίνα, εκπαιδεύοντας πιλότους αυτών των χωρών. 

Έρευνες για απόστρατους που εκπαιδεύουν Κινέζους πιλότους

Έρευνες για απόστρατους που εκπαιδεύουν Κινέζους πιλότους 

Τυπικά αυτό δεν είναι παράνομο. Τώρα όμως με το νέο νόμο Δένδια, υπάρχει το άρθρο 298, το οποίο διευρύνει την απώλεια ιθαγένειας για όσους κοινοποιούν διαβαθμισμένες εθνικές και συμμαχικές πληροφορίες, οι οποίες είναι κρίσιμες για την άμυνα και την ασφάλεια. 

Ο ίδιος ο κ. Δένδιας είχε πει τον Δεκέμβριο στη Βουλή, επί λέξει, ότι το άρθρο 298 «αφορά Έλληνες πιλότους οι οποίοι παρέχουν τεχνογνωσία σε ξένες δυνάμεις». Ειδικά στην Κίνα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 5-6 Έλληνες απόστρατοι πιλότοι που εκπαιδεύουν Κινέζους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Πριν δύο χρόνια, μετά από ενημέρωση της αμερικανικής πρεσβείας στο Πεκίνο προς τις ελληνικές αρχές, η ΕΥΠ εντόπισε κάποιους από τους απόστρατους, τους ήλεγξε και τους «πάγωσε» για ένα διάστημα τους λογαριασμούς τους. Ορισμένοι από αυτούς φοβήθηκαν και γύρισαν στην Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι παρέμειναν στην Κίνα. Τώρα όμως, ο νόμος γίνεται πολύ πιο αυστηρός και για αυτούς.     

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
 |
ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ
 |
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ
 |
ΚΙΝΑ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top