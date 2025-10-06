Όλα όσα δεν ξέρουμε για την Ιουλία Καραπατάκη 

Το βίντεο είναι από την εμφάνισή της στο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτειας

Η βελούδινη φωνή της, η ενέργειά της πάνω στη σκηνή, τα υπέροχα τραγούδια της που κάνουν ρεκόρ από views στα social media, αλλά και το χαμόγελό της και η ευγένειά της στις συνεντεύξεις της την κάνουν να ξεχωρίζει και να σημειώνει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια στα μουσικά δρώμενα.

Ο λόγος για την Ιουλία Καραπατάκη, την 38χρονη ρεμπέτισσα της νέας γενιάς. Τη γνωρίσαμε μέσα από τις συναυλίες του Σωκράτη Μάλαμα, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά δίπλα του τον Οκτώβριο του 2017.

«Ο Μάλαμας ήταν λίγο και το παιδικό μου όνειρο. Στην πρώτη κασέτα που με έχει ο πατέρας μου να τραγουδάω παιδάκι, λέω το “Καληνύχτα” του Σωκράτη».», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της στην Καθημερινή.

Το ταλέντο της στη μουσική και το χάρισμα που έχει στη φωνή της την έκαναν αμέσως δημοφιλή στο ευρύ κοινό, το οποίο πλέον σε κάθε της εμφάνιση την αποθεώνει! Όταν είναι πάνω στη σκηνή μοιάζει με αερικό, χορεύει, τραγουδάει, παίρνει ενέργεια από τον κόσμο και τη δίνει πίσω στο τριπλάσιο!

Για τις συνεργασίες της με τον Σωκράτη Μάλαμα και τον Θανάση Παπακωνσταντίνου είχε πει στη LIFO: «Τη στιγμή που με πήρε το γραφείο του Σωκράτη να πάω στην μπάντα δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Επίσης, το ίδιο καλοκαίρι που μπήκα εγώ στο σχήμα αποφάσισαν να παίξουν μαζί ο Θανάσης με τον Σωκράτη, έτσι πέρασα ένα καλοκαίρι και με τους δύο μαζί. Για μένα αυτό ήταν όνειρο ζωής. Δεν μου μένουν σκηνικά από συναυλίες, μου μένει η ενέργεια του κόσμου, το αν πέρασα καλά ή όχι, αν και δεν είναι αρνητικό το πρόσημο ποτέ, γιατί περνάω πάντα καλά. Αξέχαστη είναι η συναυλία στην Πλατεία Νερού που βγήκα στη σκηνή και είδα χιλιάδες κόσμου. Μου κόπηκαν τα πόδια. Δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να το ζήσω εγώ αυτό το πράγμα».

Μπορεί να μην μιλάει ποτέ για τα προσωπικά της όμως ο έρωτας για εκείνη είναι κινητήριος δύναμη: «Την ευτυχία πρέπει και να τη δεχτείς, πολλοί άνθρωποι επειδή μένουν στο σκοτάδι τους δεν μπορούν αν απεμπλακούν και να δουν ότι υπάρχουν πράγματα γύρω τους που θα μπορούσαν να τους κάνουν ευτυχισμένους», είπε στη LiFO και πρόσθεσε:

«Ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη. Νομίζω ότι όποιος άνθρωπος ζει χωρίς έρωτα είναι δυστυχής γιατί ο έρωτας είναι χαρά, είναι ντοπαμίνη, είναι ναρκωτικό. Όταν είμαι ερωτευμένη τραγουδάω πολύ διαφορετικά τα τραγούδια του έρωτα».

Όλα όσα δεν ξέρουμε για την Ιουλία Καραπατάκη

Η Ιουλία Καραπατάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Τελείωσε το 2004 το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλλήνης. Από τα 11 της έμαθε κλασσική κιθάρα και σπούδασε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από τότε εργάζεται ως τραγουδίστρια - μουσικός σε νυχτερινά μαγαζιά και μουσικές σκηνές στην Αθήνα, την επαρχία αλλά και το εξωτερικό.

Έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων, με καλλιτέχνες και μουσικούς, όπως ο Γιάννης Παπαβασιλείoυ (Βλάχος), ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξηντάρης, ο Σωτήρης Παπατραγιάννης, ο Μανώλης Πάππος, Μπάμπη Τσέρτοw κ.ά. Συνεργάζεται με το συγκρότημα Kompania και συμμετείχε στο δίσκο «Με την καρδιά στη θάλασσα» των Άρη Κούκου & Μάτας Αδαμογιάννη.

Από τον Οκτώβριο του 2017 ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον Σωκράτη Μάλαμα. Το καλοκαίρι του 2018 συνεργάστηκε και με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου. Συμμετείχε στον δίσκο του Θανάση Παπακωνσταντίνου «Με στόμα που γελά», όπως και στο 4πλο CD αφιέρωμα στον Μίκη. Ακόμα, υπήρξε η βασική ερμηνεύτρια στο CD «Τα Δεύτερα» των Φώτη Σιώτα και Θοδωρή Γκώνη.

Τα τελευταία δυο χρόνια ήταν μαζί με τον Σωκράτη Μάλαμα στις εμφανίσεις του στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Ιουλία Καραπατάκη: Τα τραγούδια της