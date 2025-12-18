Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Έμαθα ότι με ψάχνετε κι ήρθα να παραδοθώ»

Ποιος είναι ο άνθρωπος που αναζητούσαν οι Αρχές για 9 μέρες

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς οι αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους τον άνδρα που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό της δολοφονικής επίθεσης. Τον αναζητούσαν με ένταλμα εδώ και εννιά μέρες. Τα ξημερώματα εμφανίστηκε μόνος του στις αρχές και παραδόθηκε.

Στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της ασφάλειας είναι ο γιος γνωστού επιχειρηματία της πλάκας που κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο. 

Πρόκειται για τον 30χρονο με τα αρχικά Ο.Κ. προέρχεται από γνωστή οικογένεια της αθηναϊκής εστίασης. Είναι συνεργάτης και φίλος του 31χρονου επιχειρηματία, που έχει ήδη προφυλακιστεί. Οι Αρχές τον αναζητούσαν εννιά ημέρες με ένταλμα. Μια και τέταρτο τη νύχτα εμφανίστηκε μόνος του στην ασφάλεια Καλαμάτας.

«Βρισκόμουν διακοπές στο εξωτερικό, έμαθα ότι με ψάχνετε και ήρθα να παραδοθώ, είμαι στη διάθεση σας». 

Ο συγκεκριμένος άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν απλώς γνώριμος των δραστών. Φέρεται να ήταν ο άνθρωπος που καθοδηγούσε βήμα-βήμα τον 22χρονο φυσικό αυτουργό, δίνοντας οδηγίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, μέσω πακιστανικών τηλεφωνικών συνδέσεων, με αλλεπάλληλες κλήσεις πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το έγκλημα. 

Είναι η 5η σύλληψη. Προηγήθηκαν ακόμη 4, οι δυο 22χρονοι (φυσικός αυτουργός και συνεργός), ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας. 

Είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν κι άλλα εντάλματα σύλληψης, και άλλοι δράστες, γιατί υπήρχε ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης αυτών των δύο ανθρώπων. Μιλάμε για ένα περιουσιακό οικονομικό κίνητρο.

Στην τελευταία διαθήκη ο ευνοούμενος ήταν ο συλληφθείς ανιψιός γιατί ωστόσο σύμφωνα με το κατηγορητήριο ήθελε να βγάλει από τη μέση τον θείο του. Διαβάστε τι αποκαλύπτει στο σταρ η ανιψιά του θύματος.

«Ήξερε να πουλήσει ο  (…); Ο (…) Ήξερε πόσο κοστίζει η περιουσία του θείου μου; Φυσικά και όχι. Τον (…) τον έμπλεξαν μπορώ να πω... είναι και επιχειρηματίας αλλά είναι και κάποιος πολύ μεγάλος που ονειρευόταν τα χρήματα την περιουσία του θείου μου».

Οι δολοφόνοι του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όμως δεν έμειναν μόνο στην εκτέλεση του, έβγαλαν από τη μέση και τον επιστάτη.

«Το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν πάντα δίπλα στον επιχειρηματία μπορεί να ήταν πράγματι μία παράπλευρη απώλεια για βλέπει ήταν τιμημένο πρόσωπο στην διαθήκη θα μπορούσε και γι’ αυτό το λόγο να έχει μπει στο στόχαστρο». 


 

