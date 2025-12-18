Φοινικούντα: Παραδόθηκε το τρίτο άτομο που αναζητούταν για τη δολοφονία

Παραδόθηκε στις αρχές ο 30χρονος που αναζητούταν για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Βίντεο ΕΡΤ

Παραδόθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. ο 30χρονος, ο οποίος αναζητούνταν ως συνεργός για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σε βάρος του 30χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, όμως βρισκόταν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία σε προγραμματισμένο ταξίδι.

Το ένταλμα σύλληψης είχε μετατραπεί σε διεθνές και ο 30χρονος παραδόθηκε χθες στις αρχές.

O 30χρονος εμφανίστηκε μόνος του στη 01:30 τα ξημερώματα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας και τέθηκε αμέσως υπό κράτηση.

Ακολούθως αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, όπου θα του απαγγελθούν οι κατηγορίες που προκύπτουν από τη δικογραφία για τη σοβαρή υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.

Του αποδίδεται ρόλος συνεργού μετά την αξιολόγηση του υλικού που έγινε από την ανακρίτρια Καλαμάτας, ενώ πρόκειται για στενό συνεργάτη του 31χρονου επιχειρηματία που έχει ήδη προφυλακιστεί ως ηθικός αυτουργός μαζί με τον ανιψιό του δολοφονημένου 68χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία και ο φίλος του κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την πολύωρη απολογία τους για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ.

Η απολογία τους κράτησε 13 ώρες και σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να επέμειναν ότι δεν έχουν καμία σχέση με το έγκλημα. Ωστόσο οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές, που αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.

Φοινικούντα: Τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, στις 2 Οκτωβρίου, τρεις μέρες πριν από τη δολοφονία του, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ άλλαξε για δεύτερη φορά τη διαθήκη του, αφήνοντας σχεδόν το 90% της τεράστιας περιουσίας του στον 30χρονο ανιψιό του.

Παρά το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο είχε γίνει άλλη μια απόπειρα σε βάρος του, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι πίσω από αυτήν βρισκόταν ο αγαπημένος του ανιψιός, τον οποίο είχε σαν γιο του.

Άλλωστε στη μία από τις δύο απόπειρες σε βάρος του 68χρονου, είχαν κυνηγήσει τον επίδοξο δολοφόνο του επιχειρηματία οι δυο τους, χωρίς να καταφέρουν να τον ακινητοποιήσεουν.

Την επόμενη μέρα, στις 3 Οκτωβρίου, ο 30χρονος ανιψιός φέρεται να ταξίδεψε με στην Αθήνα και να συναντήθηκε με τον επιχειρηματία φίλο του. Σε αυτή τη συνάντηση παρών φέρεται να ήταν και ο 22χρονος, ο οποίος θεωρείται πλέον ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, αν και αρχικά ισχυρίστηκε πως ήταν συνεργός.

Το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου, οι δύο 22χρονοι παίρνουν ένα λευκό σκούτερ από την οδό Ανδριανού στο κέντρο της Αθήνας και ξεκινάνε για την Καλαμάτα. Διανυκτερεύουν σε ένα ξενοδοχείο και το μεσημέρι της επόμενης μέρας ξεκινούν για το κάμπινγκ.

O ανιψιός του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

Ο 22χρονος φυσικός αυτουργός έχει μαζί του μια θήκη κιθάρας, όπου μέσα εκτιμάται ότι είχε το 38αρι περίστροφο με το οποίο εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 68χρονο και τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Στις 5 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ, οι δύο νεαροί φτάνουν έξω από τον κάμπινγκ, ενώ κατά τη διαδρομή ο συνοδηγός μιλά συχνά με τον ανιψιό του 68χρονου μέσω πακιστανικού κινητού τηλεφώνου που είχε στην κατοχή του για να τον ενημερώσει για τις κινήσεις του.

Ο φίλος του ανιψιού, ο οποίος συνελήφθη επίσης ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία στη Φοινικούντα

Φτάνοντας στο κάμπινγκ κατεβαίνει από το σκούτερ και κατευθύνεται προς τη ρεσεψιόν, όπου πυροβολεί τον 68χρονο δύο φορές. Στη συνέχεια άρχισε να κυνηγά τον επιστάτη, τον οποίο πυροβόλησε πισώπλατα, ενώ μαζί του έτρεχε και ο ανιψιός, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του στυγερού εγκλήματος.

Μετά από μεθοδική έρευνα της ανακρίτριας Καλαμάτας, η οποία αξιοποίησε όλα τα στοιχεία από τις κάμερες κυκλοφορίας, από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, αλλά και από τις αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε ο ανιψιός, κατέληξε στην έκδοση των τριών νέων ενταλμάτων και στη σύλληψη του ανιψιού και των δύο επιχειρηματιών.