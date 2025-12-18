Μήνυση κι αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου ετοιμάζει ο Σκέρτσος

Κατηγόρησε τη σύζυγό του για προνομιακή μεταχείριση μεταξύ των δικαστών

18.12.25 , 10:11 Μήνυση κι αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου ετοιμάζει ο Σκέρτσος
Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Μήνυση και αγωγή κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σκοπεύει να καταθέσει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, όταν η κα Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη σύζυγο του υπουργού ότι «τυγχάνει μίας προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών». 

Στην αναφορά της κας Κωνσταντοπούλου ότι ο κ. Σκέρτσος είναι «παντρεμένος με την ελληνική Δικαιοσύνη», ο κ. Σκέρτσος τη ρώτησε εάν έχει πρόβλημα με την ιδιότητα της συζύγου του. 

Λαζαρίδης για Κωνσταντοπούλου: «Με έβριζε γυμνοσάλιαγκα και βρωμιάρη»

«Όχι, έχω πρόβλημα με το γεγονός ότι η σύζυγός σας τυγχάνει μίας προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών» είπε η κα Κωνσταντοπούλου με τον κ. Σκέρτσο να επιχειρεί να αναγνώσει «τη διορθωτική δήλωση της εφημερίδας "Αυγή" που τη διέσυρε, λόγω της δικής μου ιδιότητας». 

ζωή κωνσταντοπούλου 1

Απευθυνόμενος μάλιστα προς την κα Κωνσταντοπούλου είπε: «Αυτό που κάνετε, ως υπερασπίστρια των γυναικών, που τελικά γίνεστε θύτης των γυναικών, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Βάλλετε εναντίον της γυναίκας μου. Εναντίον μίας γυναίκας, γιατί τη θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της. Δεν είστε θύμα, είστε θύτης των γυναικών. Αυτό που κάνετε στην γυναίκα μου λέγεται επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα». 

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Ξυλούρης απείλησε ότι θα με σκοτώσει»!

Εν μέσω διαμαρτυριών βουλευτών της ΝΔ, και υψηλών τόνων από την πλευρά της κας Κωνσταντοπούλου, ο κ. Σκέρτσος διάβασε τη δήλωση της «Αυγής», σύμφωνα με την οποία «μετά από προσεκτικότερη δημοσιογραφική έρευνα που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε το λάθος του δημοσιεύματος, που καταχωρήθηκε αρχικά στην ιστοσελίδα avgi.gr». 

άκης σκέρτσος 1

«Αυτό», είπε ο κ. Σκέρτσος, «δείχνει την δική σας αναξιοπιστία. Διότι δεν γνωρίζετε ότι υπάρχει διορθωτική δήλωση της εφημερίδας "Αυγή" και ανακυκλώνετε ψέματα. Είστε αναξιόπιστη. Κάνετε τον εισαγγελέα, σπιλώνεται υπόληψη, κουνάτε το δάχτυλο, θίγετε γυναίκες, εσείς ως γυναίκα, επειδή νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε τον εθνικό εισαγγελέα. Συγγνώμη θα ζητήσετε; Σε μένα; Στην σύζυγό μου;» είπε ο κ. Σκέρτσος για να λάβει επανειλημμένα «όχι» από την κα Κωνσταντοπούλου, η οποία τον ρώτησε εάν «εκπροσωπείτε τη δικαστικό σύζυγό σας, ως υπουργός;»

«Κόλαση» στην κατάθεση της Σεμερτζίδου στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Θα λάβετε νέα μήνυση και αγωγή, όπως έλαβε η εφημερίδα "Αυγή" και αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Έχετε δικό σας τεκμήριο αναξιοπιστίας. Διότι ανακυκλώνετε ψεύδη τα οποία έχουν διαψευστεί. Λυπάμαι πάρα πολύ. Σας αντιμετώπισα με μεγάλο σεβασμό, και αυτή τη στιγμή επιχειρείτε δολοφονία χαρακτήρα. Κυρία Κωνσταντοπούλου έχετε πρόβλημα με τις γυναίκες; Υπερασπίζεστε ή διώκετε γυναίκες;», αναρωτήθηκε ο κ. Σκέρτσος.

Ζωή Κωνσταντοπούλου 2

«Με χαρά» αποκρίθηκε η κα Κωνσταντοπούλου προσθέτοντας «και τρεις θα λάβει ο κ. Μητσοτάκης για λογαριασμό σας».

Απίστευτος on air καβγάς ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και τον Ουγγαρέζο!

Η ένταση συνεχίστηκε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι η ίδια υπερασπίζεται τις γυναίκες «απέναντι σε εσάς, που είστε "αγκαζέ" με τους βιαστές, τους παιδοβιαστές και με τους υπόλογους...»

«Ζητείστε συγνώμη τώρα», αντέδρασε ο κ. Σκέρτσος, με τον εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη να λέει ότι «είναι απαράδεκτη» και τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής Α. Νικολακόπουλο να ζητά από την κα Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει τουλάχιστον τη φράση «παιδεραστές». 

«Δεν ανακαλώ τίποτα από όσα είπα. Και τα υποστηρίζω κατά κεραία. Εσείς διαστρεβλώνετε αυτά που λέω». Στη δε παρέμβαση του κ. Σκέρτσου: «είπατε ψέματα ότι η σύζυγος μου έχει εκκρεμότητα και έχει προνομιακή μεταχείριση και δεν ισχύει τίποτα από αυτά» η κα Κωνσταντοπούλου ρώτησε: 

Άκης Σκέρτσος 2

Διαδικτυακός «καβγάς» Σκέρτσου με Πυργιώτη

«Ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων, κύριε;» ενώ, βουλευτής της ΝΔ ακούστηκε να λέει: «Τα έχετε μπερδέψει κα Κωνσταντοπούλου{...}».

Είναι πραγματικά ντροπή αυτά τα πράγματα, σχολίασε ο πρόεδρος της επιτροπής Α. Νικολακόπουλος, «αλλά δεν περιμένω τίποτα περισσότερο πραγματικά. [. . .] Δεν έχετε κάνει μία ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ...»

Όταν, μάλιστα ο κ. Λαζαρίδης ρώτησε «από πού προκύπτει αυτό που είπατε για τον αντιπρόεδρο της ΝΔ;» η κα Κωνσταντοπούλου είπε «όχι για τον Άδωνι, τον άλλο...».

Σκληρή αντιπαράθεση Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: «Υστερική, κακιά γυναίκα»

Οι αντεγκλήσεις συνεχίστηκαν, με την κα Κωνσταντοπούλου να κατηγορεί τους βουλευτές της ΝΔ για «τραμπουκισμό» και τον κ. Νικολακόπουλο να αναφέρει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετατρέπει την επιτροπή σε πεδίο για το προσωπικό της σόου.

Επίσης, η επιτροπή αποφάσισε να απορρίψει πρόταση μομφής που κατέθεσε η κα Κωνσταντοπούλου κατά του προεδρείου της.

ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ
 |
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΒΟΥΛΗ
