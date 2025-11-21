Απίστευτος on air καβγάς ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και τον Ουγγαρέζο!

«Σε έχει βλάψει ο Διαμαντής Καραναστάσης; Γνωρίζεις το έργο του;»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.11.25 , 17:21 Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μπαράζ 112 σε Γιάννενα, Άρτα & Πρέβεζα
21.11.25 , 16:38 Το elegant outfit της Τζένης Μπαλατσινού: Μια διαχρονική φινέτσα
21.11.25 , 16:20 Tα πλάνα του Μεντιλίμπαρ
21.11.25 , 16:13 Hyundai: Πρωταγωνιστεί στην σύνοδο κορυφής ηγετών της G20
21.11.25 , 16:10 Ειδικό σχολείο Πειραιά: Μεγάλη κινητοποίηση για να σωθεί η 13χρονη μαθήτρια
21.11.25 , 15:53 Αθηνά Οικονομάκου: Σικάτη εμφάνιση στο Μιλάνο με τσάντα YSL 4.200 ευρώ
21.11.25 , 15:48 Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
21.11.25 , 15:33 Απίστευτος on air καβγάς ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και τον Ουγγαρέζο!
21.11.25 , 15:19 Βουτιά αγάπης στo GNTM: «Νιόπαντρα» ζευγάρια στην… πισίνα!
21.11.25 , 15:07 Βρισηίδα Ανδριώτου: «Με εκβίαζε να κάνω giveaways για να μου δώσει 50.000€»
21.11.25 , 15:00 Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια από μανιτάρια - Βρέθηκαν μοσχεύματα
21.11.25 , 14:52 Nissan - KGM: Νέα εποχή στη Λεωφόρο Συγγρού
21.11.25 , 14:50 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ο Θεός ή η μοίρα μας έφερε κοντά με τον Γιάννη»
21.11.25 , 14:48 Άση Μπήλιου: Η παντοκρατορία των ζωδίων του νερού & η επίδραση
21.11.25 , 14:46 Αύξηση στους μισθούς εκπαιδευτικών - Ποιοι κερδίζουν 60€ τον μήνα
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
Σωτήρης Τζεβελέκος: Η σπάνια εμφάνιση με την πανέμορφη σύζυγό του
Δείτε πώς είναι σήμερα η ηθοποιός Έφη Θεοχάρη
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Απίστευτος on air καβγάς ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και τον Ουγγαρέζο!
Stalker Πλούταρχου: «Υπήρχε ερωτική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά»
First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!
Βρισηίδα Ανδριώτου: «Με εκβίαζε να κάνω giveaways για να μου δώσει 50.000€»
First Dates: Το ραντεβού Χρυσοβαλάντη - Μαρίας είχε γέλιο!
First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όλα όσα ειπώθηκαν ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απίστευτος καβγάς σημειώθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στον αέρα της εκπομπής Buongiorno με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά

Όλα ξεκίνησαν όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας που βρισκόταν καλεσμένη τα έβαλε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με αφορμή σχόλια που έκανε στη χθεσινή εκπομπή για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση.

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Έχω παράπονα μεγάλα από την παρέα, διότι ένας καλλιτέχνης που φεύγει από τη Βουλή, ποιον ενοχλεί; Και λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ότι χάσαμε τον μεγάλο Εθνάρχη. Τι σου έκανε Δημήτρη μου ο Διαμαντής; Τίποτα δεν σου έκανε…», είπε, αρχικά, η πολιτικός, τη στιγμή που ο στενός συνεργάτης της Φαίης Σκορδά καθόταν στο πάνελ και δεν τον έδειχναν οι κάμερες. 

Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Τότε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πήρε τον λόγο κι απάντησε: «Εγώ μίλησα για τον τρόπο. Ο τρόπος που τέθηκε… Μιλούσατε 8 λεπτά. Δε χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν».

Με τη σειρά της  η Ζωή Κωνσταντοπούλου του είπε ότι θα έπρεπε να τον προβληματίσει το γεγονός ότι συμφώνησε με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με τον εξής διάλογο να ακολουθεί:

Απίστευτος on air καβγάς ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και τον Ουγγαρέζο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε έχει βλάψει ο Διαμαντής Καραναστάσης; Γνωρίζεις το έργο του; Σε ρωτάω, απάντησέ μου.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Το θεώρησα υπερβολικό. Δεν το ξέρω το έργο του, δεν θέλω να μου το πείτε. Δεν θεωρώ ότι έχει και καμιά φοβερή πολιτική πορεία και λόγω διάρκειας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ μετά από 2 λεπτών συνέντευξη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εσείς λέτε ανακρίβειες και προφανώς είστε προκατειλημμένη. Εσείς τον κάνατε βουλευτή χωρίς να έχει τις αντίστοιχες ψήφους που είχαν άλλοι.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο Διαμαντής Καραναστάσης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα, λυπάμαι Δημήτρη. Ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο που δεν σου έχει κάνει τίποτα και έχει προσφέρει έργο. Σε ρωτάω αν τον γνωρίζεις.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Να λυπάστε όσο θέλετε. Έχω το δικαίωμα να το βρίσκω υπερβολικό;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι δεν έχεις το δικαίωμα.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Α δεν έχω το δικαίωμα. Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω και τι όχι. Από διακριτικότητα δε συμμετείχα στη συζήτηση. Κάθεστε μπροστά στα μούτρα μου και με θάβετε; Τι λέτε; Ποιος σας δίνει αυτό το δικαίωμα; Μιλήστε με τη Φαίη. Δε θα είμαι εδώ και θα με βρίζετε.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Φαίη Σκορδά, θέλοντας να τελειώσει τη μεταξύ τους λεκτική διαμάχη. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΣ
 |
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
 |
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
BUONGIORNO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top