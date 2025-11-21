Απίστευτος on air καβγάς ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και τον Ουγγαρέζο!

Δείτε όλα όσα ειπώθηκαν ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Απίστευτος καβγάς σημειώθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στον αέρα της εκπομπής Buongiorno με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Όλα ξεκίνησαν όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας που βρισκόταν καλεσμένη τα έβαλε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με αφορμή σχόλια που έκανε στη χθεσινή εκπομπή για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση.

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Έχω παράπονα μεγάλα από την παρέα, διότι ένας καλλιτέχνης που φεύγει από τη Βουλή, ποιον ενοχλεί; Και λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ότι χάσαμε τον μεγάλο Εθνάρχη. Τι σου έκανε Δημήτρη μου ο Διαμαντής; Τίποτα δεν σου έκανε…», είπε, αρχικά, η πολιτικός, τη στιγμή που ο στενός συνεργάτης της Φαίης Σκορδά καθόταν στο πάνελ και δεν τον έδειχναν οι κάμερες.

Τότε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πήρε τον λόγο κι απάντησε: «Εγώ μίλησα για τον τρόπο. Ο τρόπος που τέθηκε… Μιλούσατε 8 λεπτά. Δε χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν».

Με τη σειρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου του είπε ότι θα έπρεπε να τον προβληματίσει το γεγονός ότι συμφώνησε με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με τον εξής διάλογο να ακολουθεί:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε έχει βλάψει ο Διαμαντής Καραναστάσης; Γνωρίζεις το έργο του; Σε ρωτάω, απάντησέ μου.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Το θεώρησα υπερβολικό. Δεν το ξέρω το έργο του, δεν θέλω να μου το πείτε. Δεν θεωρώ ότι έχει και καμιά φοβερή πολιτική πορεία και λόγω διάρκειας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εσείς λέτε ανακρίβειες και προφανώς είστε προκατειλημμένη. Εσείς τον κάνατε βουλευτή χωρίς να έχει τις αντίστοιχες ψήφους που είχαν άλλοι.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα, λυπάμαι Δημήτρη. Ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο που δεν σου έχει κάνει τίποτα και έχει προσφέρει έργο. Σε ρωτάω αν τον γνωρίζεις.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Να λυπάστε όσο θέλετε. Έχω το δικαίωμα να το βρίσκω υπερβολικό;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι δεν έχεις το δικαίωμα.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Α δεν έχω το δικαίωμα. Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω και τι όχι. Από διακριτικότητα δε συμμετείχα στη συζήτηση. Κάθεστε μπροστά στα μούτρα μου και με θάβετε; Τι λέτε; Ποιος σας δίνει αυτό το δικαίωμα; Μιλήστε με τη Φαίη. Δε θα είμαι εδώ και θα με βρίζετε.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Φαίη Σκορδά, θέλοντας να τελειώσει τη μεταξύ τους λεκτική διαμάχη.