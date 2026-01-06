Κοινό ανακοινωθέν για τη Γροιλανδία εξέδωσαν επτά Ευρωπαίοι ηγέτες

Κοινή δήλωση του Προέδρου Μακρόν της Γαλλίας, του Καγκελάριου Μερτς της Γερμανίας, της Πρωθυπουργού Μελόνι της Ιταλίας, του Πρωθυπουργού Τουσκ της Πολωνίας, του Πρωθυπουργού Σάντσεθ της Ισπανίας, του Πρωθυπουργού Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πρωθυπουργού Φρεντέρικσεν της Δανίας, δημοσιεύτηκε σήμερα Τρίτη (6/1/2026) για τη Γροιλανδία.

Οι ηγέτες επικαλούνται το ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της Γροιλανδίας σε αυτό, τονίζουν ότι έχουν αυξήσει την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις τους, για να διατηρήσουν την Αρκτική ασφαλή και να αποτρέψουν τους αντιπάλους.

Υπενθυμίζουν με νόημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι ένας ουσιαστικός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια, ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και μέσω της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του 1951».

Και καταλήγουν: «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία, και μόνο σε αυτές, να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία».

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην Κοινή Δήλωση: «Η ασφάλεια της Αρκτικής παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι κρίσιμη για τη διεθνή και δι-Ατλαντική ασφάλεια.

Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι εντείνουν τις προσπάθειές τους. Εμείς και πολλοί άλλοι Σύμμαχοι έχουμε αυξήσει την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις μας, για να διατηρήσουμε την Αρκτική ασφαλή και να αποτρέψουμε τους αντιπάλους. Το Βασίλειο της Δανίας - συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας - είναι μέρος του ΝΑΤΟ.

Η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει επομένως να επιτευχθεί συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, τηρώντας τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων. Αυτές είναι παγκόσμιες αρχές και δεν θα σταματήσουμε να τις υπερασπιζόμαστε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας ουσιαστικός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια, ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και μέσω της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του 1951.

Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία, και μόνο σε αυτές, να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία».