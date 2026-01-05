Είναι η Γροιλανδία η επόμενη χώρα - στόχος για τον Τραμπ;

Η σοκαριστική επιχείρηση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα προκαλεί ανησυχία στους Ευρωπαίους ηγέτες που δε θέλουν να αντιταχθούν ευθέως για να μην χαλάσει η διαπραγμάτευση για την Ουκρανία. Ωστόσο, ένα ερώτημα κυριαρχεί έντονα για την Ευρώπη σήμερα: Είναι η Γροιλανδία η επόμενη;

Δεν είναι καθόλου θεωρητικό ερώτημα. Μιλώντας στο Atlantic το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ επανέλαβε την επιθυμία του οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της νησιωτικής περιοχής, η οποία είναι αυτοδιοικούμενη αλλά υπό τον έλεγχο του Βασιλείου της Δανίας. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας το νησί ως «περικυκλωμένο από ρωσικά και κινεζικά πλοία».

Η Κέιτι Μίλερ - σύζυγος του συμβούλου του Λευκού Οίκου και φανατικού Στίβεν Μίλερ - δημοσίευσε έναν χάρτη της Γροιλανδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλυμμένο με τα αστέρια και τις ρίγες κάτω από τη λέξη «ΣΥΝΤΟΜΑ». Αυτό ώθησε την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν να απαντήσει το βράδυ της Κυριακής.

«Πρέπει να το πω αυτό ευθέως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταλάβουν τη Γροιλανδία», δήλωσε η Φρέντερικσεν. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες στο [δανικό] Βασίλειο». (Για την ιστορία, τα Νησιά Φερόε είναι η τρίτη χώρα του Βασιλείου.)

Η συνεχιζόμενη εστίαση του Τραμπ στη Γροιλανδία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, δεδομένου ότι τόσο αυτός όσο και ο Βανς πρόσφατα χαίρονται να διαφημίζουν ότι ενδιαφέρονται σοβαρά για την άσκηση ελέγχου στην περιοχή.

Πριν ο Τραμπ ανακοινώσει ότι οι ΗΠΑ θα εξάγουν πλέον «τεράστιο πλούτο» από τη Βενεζουέλα, η κυβέρνησή του διόρισε τον Τζεφ Λάντρι, κυβερνήτη της Λουιζιάνα, ως ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία. Ο Βανς συνέχισε επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του ότι η Δανία δεν έχει κάνει αρκετά για να εξασφαλίσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας.

Σε δήλωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Κυριακής και υποστηρίχθηκε από 26 χώρες της ΕΕ (όλες εκτός από την Ουγγαρία) ανέφερε ότι «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να τηρούνται». Αλλά η δήλωση δεν κατονομάζει τη Γροιλανδία.

Η ΕΕ επικεντρώνεται πλήρως στην Ουκρανία και στην επίτευξη μιας δίκαιης επίλυσης του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας. Οποιαδήποτε δήλωση που υποστηρίζει σθεναρά τη Γροιλανδία κινδυνεύει να εξοργίσει τον Τραμπ σε μια εποχή που οι ηγέτες της ΕΕ προσπαθούν να εξασφαλίσουν την αμερικανική υποστήριξη για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.

Γιατί είναι σημαντικό: Μια αμερικανική κίνηση κατά της Γροιλανδίας θα μπορούσε να οδηγήσει την ενότητα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ σε οριακό σημείο. Μια κρίση στη Γροιλανδία θα μπορούσε να είναι πολύ πιο διχαστική από την υποστήριξη της Ουκρανίας. «Η Κοπεγχάγη είναι απίθανο να λάβει την ίδια πλήρη υποστήριξη που έχει λάβει η Ουκρανία».

Αναφορά στο Euractiv για Ελλάδα

Η αντίδραση της Ευρώπης μετά τη σοκαριστική επίθεση στο Καράκας, ιδίως μεταξύ των Γάλλων πολιτικών, ήταν να πολεμήσει σαν τις γάτες σε σάκο για τη νομιμότητα της επέμβασης. Οι πιο ένθερμα φιλοαμερικανοί ηγέτες, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης της Ελλάδας, αρνήθηκαν κατηγορηματικά να ασχοληθούν καν με το θέμα. Χθες το βράδυ, όλα τα έθνη της ΕΕ εκτός από την Ουγγαρία υπέγραψαν μια δήλωση που αναφερόταν επανειλημμένα στο διεθνές δίκαιο.

Τα ελληνικά κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωσε το Σάββατο ότι η νομιμότητα της κίνησης των ΗΠΑ κατά της «βίαιας δικτατορίας» της Βενεζουέλας θα μπορούσε να αξιολογηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, τονίζοντας αντ' αυτού την ανάγκη για μια γρήγορη και ειρηνική πολιτική μετάβαση.

Οι επικριτές δήλωσαν ότι η στάση αυτή αποκλίνει από την μακροχρόνια υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου από την Ελλάδα και δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο, ιδίως καθώς η Αθήνα αντιμετωπίζει ανεπίλυτες διαφορές με την Τουρκία για την Κύπρο και αντικρουόμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις στο Αιγαίο Πέλαγος.