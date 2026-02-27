Ρωσία: Νήπιο έπεσε από τον 10ο όροφο και σώθηκε - Βίντεο

Νοσηλεύτριες έπιασαν το βρέφος με ένα παλτό

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (27/2/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νήπιο έπεσε από τον 10ο όροφο κτιρίου στη Ρωσία και σώθηκε.
  • Φύλακας καταστήματος παρατήρησε το παιδί να ισορροπεί στο περβάζι και κάλεσε βοήθεια.
  • Δύο νοσηλεύτριες τέντωσαν το παλτό τους κάτω από το παράθυρο για να το προστατεύσουν.
  • Το παιδί έπεσε πάνω στο αυτοσχέδιο δίχτυ και δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.
  • Το περιστατικό έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Μια συγκλονιστική εικόνα από τη Ρωσία κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Νήπιο έπεσε από τον δέκατο όροφο και σώθηκε. Το ρεπορτάζ είναι της Δέσποινας Μανδελενάκη. 

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας φύλακας καταστήματος παρατήρησε έντρομος το παιδάκι να ισορροπεί στο περβάζι του δέκατου ορόφου. Κάλεσε βοήθεια. Δύο νοσηλεύτριες που περνούσαν από το σημείο σκέφτηκαν γρήγορα και ψύχραιμα.  

«Ματωμένη» επέτειος στην Ουκρανία: 4 χρόνια πολέμου μέσα από φωτογραφίες

Η μία έβγαλε το παλτό της και μαζί με τους υπόλοιπους το τέντωσαν κάτω από το παράθυρο. Το παιδί έπεσε στο κενό, καταλήγοντας όμως ακριβώς πάνω στο αυτοσχέδιο δίχτυ. Παρά την τρομακτική πτώση, οι γιατροί δηλώνουν πως η ζωή του δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο. 

