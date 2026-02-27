Ρωσία: Νήπιο έπεσε από τον 10ο όροφο και σώθηκε - Βίντεο

Μια συγκλονιστική εικόνα από τη Ρωσία κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Νήπιο έπεσε από τον δέκατο όροφο και σώθηκε. Το ρεπορτάζ είναι της Δέσποινας Μανδελενάκη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας φύλακας καταστήματος παρατήρησε έντρομος το παιδάκι να ισορροπεί στο περβάζι του δέκατου ορόφου. Κάλεσε βοήθεια. Δύο νοσηλεύτριες που περνούσαν από το σημείο σκέφτηκαν γρήγορα και ψύχραιμα.

Η μία έβγαλε το παλτό της και μαζί με τους υπόλοιπους το τέντωσαν κάτω από το παράθυρο. Το παιδί έπεσε στο κενό, καταλήγοντας όμως ακριβώς πάνω στο αυτοσχέδιο δίχτυ. Παρά την τρομακτική πτώση, οι γιατροί δηλώνουν πως η ζωή του δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.