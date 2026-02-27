Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Πέμπτης, η Ανθή Βούλγαρη ταλαιπωρείται από μια ίωση κι έτσι απείχε από το πόστο της στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εμφανίστηκε και σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου μόνος του στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Mega, αναφέροντας ποια είναι η κατάσταση υγείας της συμπαρουσιάστριάς του.

«Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, πρωινό Παρασκευής, προτελευταία μέρα του μήνα. Και σήμερα θέλω να σας πω ότι όπως βλέπετε ο πυρετός δεν έπεσε κι είμαι μόνος μου. Ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες να είναι καλύτερα», ανέφερε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Mega για την Ανθή Βούλγαρη.

Λίγη ώρα μετά, η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος ανέβασε μία φωτογραφία από το σπίτι της. Όπως γράφει στην ανάρτησή της στο Instagram δεν ταλαιπωρείται μόνο εκείνη από τον πυρετό αλλά και ο 11 μηνών γιος της.

«Σήμερα ξυπνήσαμε χωρίς πυρετό και διαβάζουμε το κουνελάκι. Παιδιά συγνώμη που δεν ήμουν και σήμερα στην εκπομπή, αλλά όταν το μικρό σου είναι κουρνιασμένο πάνω σου με 39 πυρετό, δύσκολα το αφήνεις #firstimemommy».

Η ανάρτηση της Ανθής Βούλγαρη /Φωτογραφία Instagram