Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της

Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος για την κατάσταση της υγείας της

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη απουσιάζει από την εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega λόγω ίωσης.
  • Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας της, αναφέροντας ότι έχει πυρετό.
  • Η Βούλγαρη ανάρτησε φωτογραφία στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι και ο 11 μηνών γιος της έχει πυρετό.
  • Αναφέρει ότι ξύπνησαν χωρίς πυρετό και διαβάζουν μαζί, ζητώντας συγνώμη για την απουσία της.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Πέμπτης, η Ανθή Βούλγαρη ταλαιπωρείται από μια ίωση κι έτσι απείχε από το πόστο της στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega.

Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εμφανίστηκε και σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου μόνος του στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Mega, αναφέροντας ποια είναι η κατάσταση υγείας της συμπαρουσιάστριάς του.

Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της

«Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, πρωινό Παρασκευής, προτελευταία μέρα του μήνα. Και σήμερα θέλω να σας πω ότι όπως βλέπετε ο πυρετός δεν έπεσε κι είμαι μόνος μου. Ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες να είναι καλύτερα», ανέφερε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Mega για την Ανθή Βούλγαρη.

Ανθή Βούλγαρη: «Τα πρώτα μου γενέθλια ως μαμά» - Η τούρτα που έσβησε

Λίγη ώρα μετά, η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος ανέβασε μία φωτογραφία από το σπίτι της. Όπως γράφει στην ανάρτησή της στο Instagram δεν ταλαιπωρείται μόνο εκείνη από τον πυρετό αλλά και ο 11 μηνών γιος της. 

«Σήμερα ξυπνήσαμε χωρίς πυρετό και διαβάζουμε το κουνελάκι. Παιδιά συγνώμη που δεν ήμουν και σήμερα στην εκπομπή, αλλά όταν το μικρό σου είναι κουρνιασμένο πάνω σου με 39 πυρετό, δύσκολα το αφήνεις #firstimemommy».

 

Η ανάρτηση της Ανθής Βούλγαρη

Η ανάρτηση της Ανθής Βούλγαρη /Φωτογραφία Instagram
ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
 |
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA
