Κόρινθος: Νεκρός 17χρονος - Τον μαχαίρωσαν στη μέση του δρόμου

Εντοπίστηκε ένας ακόμα 17χρονος με τραύματα από μαχαίρι

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραύματα από μαχαίρι.
  • Ο θάνατος του ανήλικου ενδέχεται να προήλθε από συμπλοκή με συνομήλικό του.
  • Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Λουτράκι.
  • Ένας ακόμη 17χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στην κοιλιά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και τις δηλώσεις των εμπλεκομένων.

Νεκρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου τα ξημερώματα ένας 17χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο ο θάνατος του ανήλικου να προήλθε μετά από συμπλοκή με έναν συνομήλικό του. 

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα πρέπει να συνέβησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Λουτράκι. Ο 17χρονος εντοπίστηκε στη μέση του δρόμου με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και την ίδια ώρα εντοπίστηκε κι ένας ακόμα 17χρονος τραυματισμένος κι αυτός από μαχαίρι στην κοιλιά. 

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας για νοσηλεία και στις πρώτες του κουβέντες στους αστυνομικούς φέρεται να είπε πως τραυματίστηκε σε τροχαίο, χωρίς όμως να πείσει τις αρχές. 

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το τι ακριβώς συνέβη με τους δύο νεαρούς είναι σε πλήρη εξέλιξη.
 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ
