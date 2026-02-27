Κόρινθος: Νεκρός 17χρονος - Τον μαχαίρωσαν στη μέση του δρόμου

Νεκρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου τα ξημερώματα ένας 17χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο ο θάνατος του ανήλικου να προήλθε μετά από συμπλοκή με έναν συνομήλικό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα πρέπει να συνέβησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Λουτράκι. Ο 17χρονος εντοπίστηκε στη μέση του δρόμου με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και την ίδια ώρα εντοπίστηκε κι ένας ακόμα 17χρονος τραυματισμένος κι αυτός από μαχαίρι στην κοιλιά.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας για νοσηλεία και στις πρώτες του κουβέντες στους αστυνομικούς φέρεται να είπε πως τραυματίστηκε σε τροχαίο, χωρίς όμως να πείσει τις αρχές.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το τι ακριβώς συνέβη με τους δύο νεαρούς είναι σε πλήρη εξέλιξη.