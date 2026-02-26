MasterChef: Mystery Box με Μύρωνα Στρατή και υλικά που... κοστίζουν

Το Mystery Box της Δευτέρας (02/03), με συμμετέχοντες τα μέλη της κόκκινης μπριγάδας, θα είναι ιδιαίτερο για πολλούς λόγους.

Ένας από αυτούς είναι σίγουρα ο καλεσμένος, ο οποίος είναι πολύ γνωστός τραγουδιστής, αλλά η αγάπη του για τη μαγειρική τον οδήγησε στις κουζίνες του MasterChef.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς τον προλόγησε με ένα quiz: «Τελικά τι είναι ένας μάγειρας; Πρέπει να 'ναι τεχνίτης ή καλλιτέχνης;», αναρωτιέται ο στο trailer, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τον υποδέχεται με μία από τις μεγαλύτερές επιτυχίες του: «Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις εσύ», τραγουδά ο «θείος Λεωνίδας», καλωσορίζοντας τον Μύρωνα Στρατή στον διαγωνισμό.

Ο Μύρωνας Στρατής έρχεται στο MasterChef 10

«Θα έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα η αναμέτρηση, αυτήν την αίσθηση έχω», σχολιάζει ο αγαπημένος καλλιτέχνης. Οι παίκτες κεραυνοβολούνται όταν μαθαίνουν ότι τα υλικά, τα οποία έχουν μπροστά τους, «κοστίζουν».

Οι κριτές δοκιμάζουν τα πιάτα και οι διαγωνιζόμενοι προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις αντιδράσεις τους. «Κι εκεί άρχισα λίγο να πανικοβάλλομαι», λέει ο Γιώργος Κ. εμφανώς αγχωμένος. «Τι γίνεται ρε παιδιά;», ρωτάει με ανησυχία η Μενεξιά. «Γερή σφαλιάρα», παραδέχεται ο Γιώργος.

Τα καρφωματα δίνουν και παίρνουν σε άλλη μια πολύ δύσκολη ψηφοφορία!

