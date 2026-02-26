MasterChef: Mystery Box με Μύρωνα Στρατή και υλικά που... κοστίζουν

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας 2 Μαρτίου

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Mystery Box της Δευτέρας συμμετέχουν μέλη της κόκκινης μπριγάδας με καλεσμένο τον γνωστό τραγουδιστή Μύρωνα Στρατή.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς προλογίζει τον καλεσμένο με ερωτήσεις σχετικά με τη μαγειρική.
  • Ο Μύρωνας Στρατής ερμηνεύει μία από τις επιτυχίες του κατά την υποδοχή του.
  • Οι διαγωνιζόμενοι αναστατώνονται με την ανακοίνωση ότι τα υλικά κοστίζουν.
  • Οι κριτές δοκιμάζουν τα πιάτα και οι παίκτες προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις αντιδράσεις τους.

Το Mystery Box της Δευτέρας (02/03), με συμμετέχοντες τα μέλη της κόκκινης μπριγάδας, θα είναι ιδιαίτερο για πολλούς λόγους.

Ένας από αυτούς είναι σίγουρα ο καλεσμένος, ο οποίος είναι πολύ γνωστός τραγουδιστής, αλλά η αγάπη του για τη μαγειρική τον οδήγησε στις κουζίνες του MasterChef.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς τον προλόγησε με ένα quiz: «Τελικά τι είναι ένας μάγειρας; Πρέπει να 'ναι τεχνίτης ή καλλιτέχνης;», αναρωτιέται ο στο trailer, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τον υποδέχεται με μία από τις μεγαλύτερές επιτυχίες του: «Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις εσύ», τραγουδά ο «θείος Λεωνίδας», καλωσορίζοντας τον Μύρωνα Στρατή στον διαγωνισμό.

Ο Μύρωνας Στρατής έρχεται στο MasterChef 10

Ο Μύρωνας Στρατής έρχεται στο MasterChef 10

«Θα έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα η αναμέτρηση, αυτήν την αίσθηση έχω», σχολιάζει ο αγαπημένος καλλιτέχνης. Οι παίκτες κεραυνοβολούνται όταν μαθαίνουν ότι τα υλικά, τα οποία έχουν μπροστά τους, «κοστίζουν».

Οι κριτές δοκιμάζουν τα πιάτα και οι διαγωνιζόμενοι προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις αντιδράσεις τους. «Κι εκεί άρχισα λίγο να πανικοβάλλομαι», λέει ο Γιώργος Κ. εμφανώς αγχωμένος. «Τι γίνεται ρε παιδιά;», ρωτάει με ανησυχία η Μενεξιά. «Γερή σφαλιάρα», παραδέχεται ο Γιώργος.

Τα καρφωματα δίνουν και παίρνουν σε άλλη μια πολύ δύσκολη ψηφοφορία! 

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

 

