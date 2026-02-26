Ιωάννα Τούνη: Το κολατσιό που ετοιμάζει για τον Πάρη κλέβει τις εντυπώσεις

Υπέρμαχος της υγιεινής διατροφής η Influencer

26.02.26 , 22:21
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη προάγει την υγιεινή διατροφή, ετοιμάζοντας ένα ισορροπημένο lunch box για τον 3χρονο γιο της, Πάρη.
  • Το lunch box περιλαμβάνει φρεσκοκομμένο αγγουράκι, μύρτιλα, βατόμουρα, ζυμαρικά και σπιτικό κέικ.
  • Τα μύρτιλα και τα βατόμουρα είναι πλούσια σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό και τη λειτουργία του εγκεφάλου.
  • Η Ιωάννα τονίζει τη σημασία της ισορροπίας στη διατροφή χωρίς υπερβολές ή στερήσεις.
  • Σκοπός της είναι να διδάξει σωστές διατροφικές συνήθειες από μικρή ηλικία.

Η Ιωάννα Τούνη δεν κρύβει πως είναι υπέρμαχος της υγιεινής διατροφής και αυτό φαίνεται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς της. Ακόμη και στο lunch box που ετοιμάζει για τον 3χρονο γιο της, Πάρη, πριν πάει στο σχολείο.

Ιωάννα Τούνη: «Η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά»

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, που συχνά μοιράζεται στιγμές από τη ζωή της στα social media, δείχνει πως η σωστή διατροφή ξεκινά από μικρή ηλικία. Και το ταπεράκι του μικρού είναι η απόλυτη επιβεβαίωση.

Σε ένα μπλε lunch box με χωρίσματα, όλα είναι προσεκτικά τοποθετημένα  με χρώμα, ποικιλία και ισορροπία:

Η Ιωάννα Τούνη απαντά στους haters: «Λογικά είμαι κακό πρότυπο»

  • Φρεσκοκομμένο αγγουράκι για ενυδάτωση και βιταμίνες
  • Μύρτιλα και βατόμουρα
  •  Ζυμαρικά που προσφέρουν σταθερή ενέργεια
  •  Ρυζογκοφρέτα με επικάλυψη
  •  Σπιτικό κέικ για μια μικρή, ελεγχόμενη λιχουδιά

Το healthy lunch box του γιου της, Πάρη

Το healthy lunch box του γιου της, Πάρη

Τα μύρτιλα και τα βατόμουρα: Τα μικρά superfoods του lunch box

Ξεχωριστή θέση στο ταπεράκι έχουν τα μύρτιλα και τα βατόμουρα και όχι άδικα. Τα συγκεκριμένα φρούτα θεωρούνται από τα πιο ισχυρά φυσικά αντιοξειδωτικά, καθώς είναι πλούσια σε βιταμίνη C, φυτικές ίνες και ανθοκυανίνες, τα στοιχεία που τους χαρίζουν το βαθύ τους χρώμα.

Συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες και βοηθούν στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου  κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα παιδί σε αναπτυξιακή ηλικία. Παράλληλα, έχουν φυσική γλυκύτητα, καλύπτοντας την ανάγκη για γλυκιά γεύση με τον πιο υγιεινό τρόπο.

Ο συνδυασμός στο lunch box δεν είναι τυχαίος. Η Ιωάννα Τούνη έχει αναφέρει πολλές φορές πως προσπαθεί να κρατά ισορροπία στη διατροφή, χωρίς υπερβολές αλλά και χωρίς στερήσεις. Για εκείνη, το ζητούμενο είναι το παιδί να μαθαίνει από νωρίς σωστές διατροφικές συνήθειες.
 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
