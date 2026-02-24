Η Ιωάννα Τούνη απαντά στους haters: «Λογικά είμαι κακό πρότυπο»

Η influencer αναφέρθηκε στο βιογραφικό της στο νέο της βίντεο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.02.26 , 13:24 Kυψέλη: Τι Λέει Η Μητέρα Του Κοριτσιού ΑμΕΑ Για Την Επίθεση
24.02.26 , 13:03 ΕΟΠΥΥ: Επίδομα 200 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
24.02.26 , 12:59 Μια από τις πιο συλλεκτικές αντίκες-παιχνίδι έρχεται στο Cash or Trash!
24.02.26 , 12:16 Νέα έρευνα προειδοποιεί: Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών
24.02.26 , 12:14 Robert Carradine: Αυτοκτόνησε σε ηλικία 71 ετών ο γνωστός ηθοποιός
24.02.26 , 11:56 Άση Μπήλιου: Η πιο «φαρμακερή» εβδομάδα του Φεβρουαρίου
24.02.26 , 11:51 Νηστεύεις; Φτιάξε αυτή την πεντανόστιμη πίτσα
24.02.26 , 11:43 Stylianos: Η δυναμική pop μπαλάντα “You&I” κυκλοφορεί!
24.02.26 , 11:35 Γιόζεφ Πιλάτες: Το ασθενικό παιδί με ελληνικές ρίζες που εφηύρε τις πιλάτες
24.02.26 , 11:28 Αννα Ζηρδέλη: Η αποκάλυψη της δημοσιογράφου για τον Κώστα Τσουρό
24.02.26 , 11:21 Η Ιωάννα Τούνη απαντά στους haters: «Λογικά είμαι κακό πρότυπο»
24.02.26 , 11:19 MasterChef: Μάχη Τάσου - Κωνσταντίνου για την ηγεσία της κόκκινης μπριγάδας
24.02.26 , 11:10 Γονική παροχή: Τι ισχύει με το αφορολόγητο
24.02.26 , 11:08 Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στο Block 33!
24.02.26 , 10:58 Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος απέδρασε από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
Βιασμός βρέφους: 15 χρόνια κάθειρξη στον παππού του από το Εφετείο
MasterChef Μπλε μπριγάδα: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
ΕΟΠΥΥ: Επίδομα 200 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Αντωνοπούλου – Κώτσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη απάντησε στους haters της μέσω TikTok, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να θεωρείται κακό πρότυπο.
  • Αναφέρθηκε στο βιογραφικό της, τονίζοντας ότι έχει πτυχίο παιδαγωγικού και ασχολείται με real estate και branding.
  • Η influencer δήλωσε ότι είναι μαμά πλήρους απασχόλησης και ότι δεν την ενδιαφέρει η γνώμη των haters.
  • Δέχεται στήριξη από τους διαδικτυακούς της φίλους, που την επαινούν για την εργατικότητα και την αφοσίωσή της.
  • Η Ιωάννα έγινε γνωστή από το My Style Rocks και έχει δημιουργήσει τη δική της εταιρεία ρούχων.

Στους haters της που με κάθε ευκαιρία την «κράζουν» απάντησε μέσα από ένα βίντεό της στο ΤikTok η Ιωάννα Τούνη. Η διάσημη Θεσσαλονικιά influencer σημείωσε: «Λογικά δεν κάνω τίποτα στη ζωή μου και είμαι κακό πρότυπο για τα νέα παιδιά».

Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της

Η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε στο βιογραφικό της, χρησιμοποιώντας απόσπασμα από τη συνέντευξη της Βάνας Μπάρμπα που έγινε viral, όταν η ίδια δήλωσε πως το πτυχίο είναι η ομορφιά της. 

«Τι σκέφτονται οι haters όταν ακούν το όνομα ΤΟΥΝΗ… άσχετα που έχω πτυχίο παιδαγωγικού δημοτικής εκπαίδευσης, μια ελληνική εταιρία ρούχων, ασχολούμαι με real estate και φυσικά με την δημιουργία περιεχομένου, το branding και την διαφήμιση εταιριών», έγραψε στο TikTok η Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer πρόσθεσε κάτω από την ανάρτησή της: «Φυσικά είμαι μαμά πλήρους απασχόλησης. Αλλά λογικά δεν κάνω τίποτα στη ζωή μου και είμαι κακό πρότυπο για τα νέα παιδιά».

Δες το βίντεο:

 

@j.touni + φυσικά είμαι μαμά πλήρους απασχόλησης! Αλλά λογικά δεν κάνω τίποτα στην ζωή μου και είμαι κακό πρότυπο για τα νέα παιδιά 🤡 #jtouni #βαιραλ #φοργιου #μπεςφοργιου ♬ original sound - greektvision

 


Αυτή φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιωάννα Τούνη αναφέρεται στους haters και στα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει ως influencer. 

«Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων λογικά θα είχα φουντάρει από τον 6ο. Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Να αγαπάς και να σε αγαπάνε οι δικοί σου άνθρωποι», είχε αναφέρει σε άλλο βίντεο. 

Στο νέο της βίντεο πάντως η influencer φαίνεται να λαμβάνει πολλή αγάπη και στήριξη από τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Εγω βλεπω μια κοπελα δουλευταρου, τρομερα δοτικη με τους φιλους της, αφοσιωμένη στο μωρακι της και ολα αυτα χωρις βοηθεια απο γονεις. Μπραβο σου!!!!!» της γράφει κάποιος.

τούνη

«Ενοχλεί ότι μπορεί να πουλήσει μέχρι και πάγο σε πιγκουίνους αλλά δεν το κάνει! Επίσης ενοχλεί που μπορεί μια γυναίκα να είναι δυναμική χωρίς κάποια πλάτη» προσθέτει άλλος.

τούνη

Η Ιωάννα Τούνη «συστήθηκε» στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks. Παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε τότε, έκτοτε η δημοφιλία της της εκτινάχθηκε και πλέον έχει δημιουργήσει τη δική της εταιρεία με ρούχα, ενώ έχει φτιάξει και μια σειρά από διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη. Προτεραιότητα τα τελευταία τρία χρόνια στη ζωή της έχει ο μονάκριβος γιος της, Πάρης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top