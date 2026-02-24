Η Ιωάννα Τούνη απαντά στους haters: «Λογικά είμαι κακό πρότυπο»

Στους haters της που με κάθε ευκαιρία την «κράζουν» απάντησε μέσα από ένα βίντεό της στο ΤikTok η Ιωάννα Τούνη. Η διάσημη Θεσσαλονικιά influencer σημείωσε: «Λογικά δεν κάνω τίποτα στη ζωή μου και είμαι κακό πρότυπο για τα νέα παιδιά».

Η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε στο βιογραφικό της, χρησιμοποιώντας απόσπασμα από τη συνέντευξη της Βάνας Μπάρμπα που έγινε viral, όταν η ίδια δήλωσε πως το πτυχίο είναι η ομορφιά της.

«Τι σκέφτονται οι haters όταν ακούν το όνομα ΤΟΥΝΗ… άσχετα που έχω πτυχίο παιδαγωγικού δημοτικής εκπαίδευσης, μια ελληνική εταιρία ρούχων, ασχολούμαι με real estate και φυσικά με την δημιουργία περιεχομένου, το branding και την διαφήμιση εταιριών», έγραψε στο TikTok η Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer πρόσθεσε κάτω από την ανάρτησή της: «Φυσικά είμαι μαμά πλήρους απασχόλησης. Αλλά λογικά δεν κάνω τίποτα στη ζωή μου και είμαι κακό πρότυπο για τα νέα παιδιά».

Αυτή φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιωάννα Τούνη αναφέρεται στους haters και στα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει ως influencer.

«Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων λογικά θα είχα φουντάρει από τον 6ο. Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Να αγαπάς και να σε αγαπάνε οι δικοί σου άνθρωποι», είχε αναφέρει σε άλλο βίντεο.

Στο νέο της βίντεο πάντως η influencer φαίνεται να λαμβάνει πολλή αγάπη και στήριξη από τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Εγω βλεπω μια κοπελα δουλευταρου, τρομερα δοτικη με τους φιλους της, αφοσιωμένη στο μωρακι της και ολα αυτα χωρις βοηθεια απο γονεις. Μπραβο σου!!!!!» της γράφει κάποιος.

«Ενοχλεί ότι μπορεί να πουλήσει μέχρι και πάγο σε πιγκουίνους αλλά δεν το κάνει! Επίσης ενοχλεί που μπορεί μια γυναίκα να είναι δυναμική χωρίς κάποια πλάτη» προσθέτει άλλος.

Η Ιωάννα Τούνη «συστήθηκε» στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks. Παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε τότε, έκτοτε η δημοφιλία της της εκτινάχθηκε και πλέον έχει δημιουργήσει τη δική της εταιρεία με ρούχα, ενώ έχει φτιάξει και μια σειρά από διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη. Προτεραιότητα τα τελευταία τρία χρόνια στη ζωή της έχει ο μονάκριβος γιος της, Πάρης.