Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στο Block 33!

Ο σπουδαιότερος καλλιτέχνης της οικογένειας του παρουσιάζει το πολιτιστικό γεγονός του μήνα στο Block 33 την Παρασκευή 13 Μαρτίου!

Ένα υπερθέαμα-τομή στην ιστορία της χώρας, μια μουσική όαση που δεν πρέπει να μη χάσει κανείς. Συμμετέχει 10μελες μπαλέτο από το Las Vegas, μάγοι, σαμάνοι, ξεματιάστρες, ταχυδακτυλουργοί, πυροτεχνουργοί, πυροσβέστες, ξυλοπόδαροι και 6 κινέζοι ακροβάτες (με ελληνικό διαβατήριο).

Μια 20μελης ορχήστρα με τους σημαντικότερους μουσικούς στην χώρα δεν θα είναι στο Block 33!



BLOCK 33 26ης Οκτωβρίου 33, περιοχή Σφαγεία Θεσσαλονίκη Προσέλευση: 21:00 Έναρξη 22:00 Εισιτήρια: 15€