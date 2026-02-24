Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στο Block 33!

Ένα υπερθέαμα-τομή στην ιστορία της χώρας,

Ο Πάνος Βλάχος στο Block 33!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο σπουδαιότερος καλλιτέχνης της οικογένειας του παρουσιάζει το πολιτιστικό γεγονός του μήνα στο Block 33 την Παρασκευή 13 Μαρτίου!

Ο Γιάννης Σαββιδάκης live στο Metron Stage

Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στο Block 33!

Ένα υπερθέαμα-τομή στην ιστορία της χώρας, μια μουσική όαση που δεν πρέπει να μη χάσει κανείς. Συμμετέχει 10μελες μπαλέτο από το Las Vegas, μάγοι, σαμάνοι, ξεματιάστρες, ταχυδακτυλουργοί, πυροτεχνουργοί, πυροσβέστες, ξυλοπόδαροι και 6 κινέζοι ακροβάτες (με ελληνικό διαβατήριο).

Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στο Block 33!

Μια 20μελης ορχήστρα με τους σημαντικότερους μουσικούς στην χώρα δεν θα είναι στο Block 33!

Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στο Block 33!
BLOCK 33 26ης Οκτωβρίου 33, περιοχή Σφαγεία Θεσσαλονίκη Προσέλευση: 21:00 Έναρξη 22:00 Εισιτήρια: 15€ 

