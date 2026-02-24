Κλέλια Ανδριολάτου: Το Maestro, η «Ωραία Ελένη» κι η νέα σειρά στον Alpha

ο Ηλίας Σκουλάς κι η κάμερα του Breakfast@Star συνάντησαν στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος την Κλέλια Ανδριολάτου.
Κλέλια Ανδριολάτου: Αποχαιρετά το 2025 με μια εκδρομή στο βουνό
Η εντυπωσιακή ηθοποιός ετοιμάζεται για τον νέο κύκλο της σειράς Maestro όπου πρωταγωνιστεί. «Ετοιμαζόμαστε, να ξεκινήσουμε τον Απρίλιο», αποκάλυψε.
Πώς αισθάνεται που οι ξένοι χρήστες στο X την έχουν επιλέξει ως «Ωραία Ελένη» στην ταινία Odyssey. «Ε, τι να σου πω... Δεν ξέρω... μου φάνηκε... ξέρω 'γω;». Είναι τιμητικό για εκείνη, γιατί έχει εκτοξευτεί η καριέρα της; «Ναι ε... ήταν ωραίο... ξέρεις να το βλέπεις, αλλά μέχρι εκεί, εννοώ δε σημαίνει κάτι», απάντησε η Κλέλια.
Κλέλια Ανδριολάτου: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»
Στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι εκτός από τη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτιη του χρόνου θα τη δούμε σε νέα σειρά του Alpha, η οποία θα είναι και... θρίλερ! «Αυτό, ναι, έχει βγει κάπως. Δεν έχω πει εγώ κάτι. Όταν είναι θα σας πω», απάντησε γελώντας.
Kλέλια Ανδριολάτου: Με cozy street look στο κέντρο της Αθήνας
«Το Maestro έχει βοηθήσει αρκετά στο να εξελιχθεί και η δουλειά μου γενικότερα, αλλά δόξα τω Θεώ, η δουλειά υπάρχει, όλα πηγαίνουν καλά και συνεχίζουμε», ξεκαθάρισε για τις προτάσεις που της γίνονται. «Νομίζω ότι θα είναι μία πολύ δυνατή σεζόν!», πρόσθεσε η Κλέλια Ανδριολάτου.
