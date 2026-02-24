Κλέλια Ανδριολάτου: Το Maestro, η «Ωραία Ελένη» κι η νέα σειρά στον Alpha

Όσα αποκάλυψε η εντυπωσιακή ηθοποιός στο Breakfast@Star

Δείτε όσα είπε η Κλέλια Ανδριολάτου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κλέλια Ανδριολάτου πρωταγωνιστεί στη νέα σεζόν της σειράς Maestro, που ξεκινά τον Απρίλιο.
  • Επιλέχθηκε ως «Ωραία Ελένη» στην ταινία Odyssey, κάτι που θεωρεί τιμητικό αλλά όχι καθοριστικό για την καριέρα της.
  • Θα συμμετάσχει και σε νέα σειρά του Alpha, η οποία θα είναι θρίλερ.
  • Η Κλέλια δήλωσε ότι το Maestro έχει βοηθήσει στην εξέλιξη της καριέρας της και ότι όλα πηγαίνουν καλά.
  • Πιστεύει ότι η επόμενη σεζόν θα είναι πολύ δυνατή.

ο Ηλίας Σκουλάς κι η κάμερα του Breakfast@Star συνάντησαν στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος την Κλέλια Ανδριολάτου.

Κλέλια Ανδριολάτου: Αποχαιρετά το 2025 με μια εκδρομή στο βουνό

Η εντυπωσιακή ηθοποιός ετοιμάζεται για τον νέο κύκλο της σειράς Maestro όπου πρωταγωνιστεί. «Ετοιμαζόμαστε, να ξεκινήσουμε τον Απρίλιο», αποκάλυψε. 

Κλέλια Ανδριολάτου: Το Maestro, η «Ωραία Ελένη» κι η νέα σειρά στον Alpha

Πώς αισθάνεται που οι ξένοι χρήστες στο X την έχουν επιλέξει ως «Ωραία Ελένη» στην ταινία Odyssey. «Ε, τι να σου πω... Δεν ξέρω... μου φάνηκε... ξέρω 'γω;». Είναι τιμητικό για εκείνη, γιατί έχει εκτοξευτεί η καριέρα της; «Ναι ε... ήταν ωραίο... ξέρεις να το βλέπεις, αλλά μέχρι εκεί, εννοώ δε σημαίνει κάτι», απάντησε η Κλέλια.

Κλέλια Ανδριολάτου: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»

Κλέλια Ανδριολάτου: Το Maestro, η «Ωραία Ελένη» κι η νέα σειρά στον Alpha

Στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι εκτός από τη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτιη του χρόνου θα τη δούμε σε νέα σειρά του Alpha, η οποία θα είναι και... θρίλερ! «Αυτό, ναι, έχει βγει κάπως. Δεν έχω πει εγώ κάτι. Όταν είναι θα σας πω», απάντησε γελώντας. 

Kλέλια Ανδριολάτου: Με cozy street look στο κέντρο της Αθήνας

Κλέλια Ανδριολάτου: Το Maestro, η «Ωραία Ελένη» κι η νέα σειρά στον Alpha

«Το Maestro έχει βοηθήσει αρκετά στο να εξελιχθεί και η δουλειά μου γενικότερα, αλλά δόξα τω Θεώ, η δουλειά υπάρχει, όλα πηγαίνουν καλά και συνεχίζουμε», ξεκαθάρισε για τις προτάσεις που της γίνονται. «Νομίζω ότι θα είναι μία πολύ δυνατή σεζόν!», πρόσθεσε η Κλέλια Ανδριολάτου.

