Κλέλια Ανδριολάτου: Το Maestro, η «Ωραία Ελένη» κι η νέα σειρά στον Alpha

ο Ηλίας Σκουλάς κι η κάμερα του Breakfast@Star συνάντησαν στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος την Κλέλια Ανδριολάτου.

Η εντυπωσιακή ηθοποιός ετοιμάζεται για τον νέο κύκλο της σειράς Maestro όπου πρωταγωνιστεί. «Ετοιμαζόμαστε, να ξεκινήσουμε τον Απρίλιο», αποκάλυψε.

Πώς αισθάνεται που οι ξένοι χρήστες στο X την έχουν επιλέξει ως «Ωραία Ελένη» στην ταινία Odyssey. «Ε, τι να σου πω... Δεν ξέρω... μου φάνηκε... ξέρω 'γω;». Είναι τιμητικό για εκείνη, γιατί έχει εκτοξευτεί η καριέρα της; «Ναι ε... ήταν ωραίο... ξέρεις να το βλέπεις, αλλά μέχρι εκεί, εννοώ δε σημαίνει κάτι», απάντησε η Κλέλια.

Στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι εκτός από τη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτιη του χρόνου θα τη δούμε σε νέα σειρά του Alpha, η οποία θα είναι και... θρίλερ! «Αυτό, ναι, έχει βγει κάπως. Δεν έχω πει εγώ κάτι. Όταν είναι θα σας πω», απάντησε γελώντας.

«Το Maestro έχει βοηθήσει αρκετά στο να εξελιχθεί και η δουλειά μου γενικότερα, αλλά δόξα τω Θεώ, η δουλειά υπάρχει, όλα πηγαίνουν καλά και συνεχίζουμε», ξεκαθάρισε για τις προτάσεις που της γίνονται. «Νομίζω ότι θα είναι μία πολύ δυνατή σεζόν!», πρόσθεσε η Κλέλια Ανδριολάτου.

