Κλέλια Ανδριολάτου: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»

H λαμπερή εμφάνιση στη μεγάλη εκδήλωση του Forbes

Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα γενιά της Ελλάδας, που πρωταγωνιστεί και διακρίνεται διεθνώς, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής.

Η μεγάλη εκδήλωση της Forbes 30 Under 30 για το 2026 συγκέντρωσε λαμπερούς καλεσμένους, προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων, των τεχνών και της πολιτικής – μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός.

Ανάμεσα στους τιμώμενους βρέθηκε και η Κλέλια Ανδριολάτου, που με την ταλαντούχα της παρουσία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια.

Κλέλια Ανδριολάτου: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»

Η λαμπερή εφάνιση της Κλέλιας Ανδριολάτου στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής για τους Έλληνες κάτω των 30 ετών που μπαίνουν στη λίστα Forbes

Η ηθοποιός, που είδε το όνομά της να φιγουράρει στην ελληνική λίστα της Forbes, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της.

«Είμαι πάρα πολύ καλά που βρίσκομαι απόψε εδώ. Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να βρίσκονται μέσα σε αυτή τη λίστα. Είναι όλοι πολύ αξιόλογοι και άξιοι θαυμασμού», ανέφερε αρχικά.

Όπως εξήγησε, η διάκριση αυτή αποτελεί μια όμορφη επιβράβευση για τη δουλειά και την προσπάθεια που έχει καταβάλει: «Μόνο εγώ ξέρω πόσο έχω κοπιάσει για να κάνω αυτή τη δουλειά, όπως και πολλοί ηθοποιοί. Όταν επιβραβεύεσαι γι’ αυτό είναι πολύ όμορφο». 

Η λαμπερή εφάνιση της Κλέλιας Ανδριολάτου στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής

Η εφάνιση της Κλέλιας Ανδριολάτου

Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν κρύβει ότι είναι φιλόδοξη και συνεχίζει να ονειρεύεται, ενώ παράλληλα εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τον νέο κύκλο του Maestro, τα γυρίσματα του οποίου έχουν ήδη ξεκινήσει. Μετά την τεράστια επιτυχία της σειράς, η καριέρα της έχει απογειωθεί, φέρνοντάς τη στο κέντρο του ενδιαφέροντος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σε μια σπάνια, αλλά εξαιρετικά όμορφη στιγμή, η κάμερα κατέγραψε και τον σύντροφό της, Μπάμπη Τσαούσογλου, ο οποίος την συνόδευε διακριτικά στην εκδήλωση.

Κλέλια Ανδριολάτου: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»

Πρόκειται για μια σχέση που η ηθοποιός προτιμά να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως το χαμόγελό της τα έλεγε όλα. Σε ερώτηση δημοσιογράφου, η ίδια παραδέχτηκε: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε εκεί για τα εύκολα και τα δύσκολα και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό».

Η Κλέλια και ο Μπάμπης είναι μαζί περίπου δύο χρόνια και γνωρίστηκαν το 2022 στην Κέρκυρα, όταν η ίδια βρισκόταν εκεί για τα γυρίσματα του Maestro. Το ζευγάρι μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε Αθήνα και Κέρκυρα, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά η οικογένεια Τσαούσογλου, με δραστηριότητες στον ξενοδοχειακό κλάδο, τις κατασκευές και το εμπόριο επίπλων.

Κλέλια Ανδριολάτου: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»

Η λαμπερή εμφάνιση της Κλέλιας στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά και η προσωπική της αναφορά στη σχέση της, επιβεβαίωσαν ότι η ηθοποιός διανύει μια περίοδο γεμάτη επιτυχίες – τόσο επαγγελματικές όσο και προσωπικές.

