Συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται νομικά

Ανοίγει η πόρτα για τα ελληνικά αγαθά σε μια αγορά 270 εκατ. καταναλωτών

Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Τι σημαίνει για την Ελλάδα η συμφωνία E.E-Mercosur / OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ιστορική εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur - που απαρτίζεται από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη - προχωράει με τη συμφωνία της πλειοψηφίας των κρατών-μελών, ανοίγοντας την πόρτα σε μια αγορά περίπου 270 εκατομμυρίων καταναλωτών για ευρωπαϊκά αγαθά. Η εξέλιξη αυτή, που έρχεται μετά από δεκαετίες διαπραγματεύσεων, προσφέρει τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις, ιδίως για τον αγροδιατροφικό τομέα της Ελλάδας.

Από ελληνικής πλευράς, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τονίζουν ότι η συμφωνία δεν αποτελεί απειλή για τα προϊόντα που φέρουν Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), αλλά αντίθετα εξασφαλίζει ότι πολλά από αυτά θα διατηρήσουν την αυθεντικότητα και την αξία τους, ακόμα και σε αγορές εκτός Ευρώπης.

Εγκρίθηκε η συμφωνία Μercosur- Αγροτικά μπλόκα στους δρόμους προς Βρυξέλλες

21 ελληνικά προϊόντα προστατεύονται νομικά  

Μέσα στις προβλέψεις περιλαμβάνεται η νομική προστασία 21 ελληνικών προϊόντων, ώστε να μην μπορούν να παραποιούνται ή να χρησιμοποιούν ονομασίες που συνδέονται με ελληνική παράδοση και ποιότητα σε χώρες της Mercosur. Ανάμεσα στα προϊόντα που κατοχυρώνονται είναι το ελαιόλαδο, η μαστίχα Χίου και ο κρόκος Κοζάνης, καθώς και άλλα γνωστά γεωγραφικά ονόματα όπως η φέτα, τα κρασιά από Νάουσα, Σαντορίνη, Νεμέα και τα ελαιόλαδα από περιοχές όπως Σητεία, Καλαμάτα και Λυγουριό.

Η κατοχύρωση των ονομασιών αυτών σημαίνει ότι ειδικά προϊόντα δεν θα μπορούν να πωλούνται ως “φέτα” ή “μαστίχα Χίου” αν δεν προέρχονται από συγκεκριμένα μέρη της Ελλάδας, παρέχοντας ένα είδος ασπίδας κατά των απομιμήσεων και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών.

Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει σταδιακή μείωση δασμών για πολλά προϊόντα, κάτι που θεωρείται ότι θα ανοίξει περαιτέρω τις εξαγωγικές προοπτικές για ελληνικές επιχειρήσεις που στοχεύουν σε αγορές με μικρότερη παραγωγή, όπως το ελαιόλαδο - ένα προϊόν με μεγάλη ζήτηση στη Λατινική Αμερική.

Στο εσωτερικό όμως καταγράφονται και ανησυχίες, ειδικά από ομάδες αγροτών που φοβούνται πιέσεις από φθηνότερα προϊόντα και μεγαλύτερο ανταγωνισμό, γεγονός που έχει πυροδοτήσει κινητοποιήσεις σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης.

Για να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους πιέσεις, η συμφωνία περιλαμβάνει δείκτες ασφαλείας - όπως ρήτρες για επαναφορά δασμών ή περιορισμό εισαγωγών σε περίπτωση σημαντικών διαταραχών - με στόχο να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί δεν θα θιγούν υπερβολικά από απρόβλεπτες εισροές προϊόντων.

Συνολικά, η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θεωρείται από την ελληνική κυβέρνηση ως μια στρατηγική ευκαιρία, που συνδυάζει την προστασία ελληνικών γεωγραφικών προϊόντων με την προοπτική αύξησης εξαγωγών σε νέα δυναμικά εμπορικά πεδία.

