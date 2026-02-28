«Καίγεται» η Μέση Ανατολή - 24 νεκροί από επίθεση σε σχολείο του Ιράν

To χρονικό της επιχείρησης ΗΠΑ - Ισραήλ και τα αντίποινα της Τεχεράνης

Το χρονικό της κοινής επίθεσης Ισραήλ - ΗΠΑ στο Ιράν / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν, με 24 άμαχους νεκρούς από επίθεση σε σχολείο.
  • Εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις του Ιράν, με προειδοποιήσεις για ιρανικά αντίποινα.
  • Το Ισραήλ δήλωσε ότι έπληξε εκατοντάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, κηρύσσοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Ιρανικός πύραυλος προκάλεσε ζημιές σε αεροπορική βάση στο Κουβέιτ, χωρίς τραυματισμούς.
  • Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις σε γειτονικές χώρες.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράν, όπου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα και σε πολλές άλλες πόλεις, έπειτα από εβδομάδες απειλών για στρατιωτική επέμβαση.

Κοινή επίθεση Ισραήλ - ΗΠΑ στο Ιράν: Κοντά στα γραφεία Χαμενεΐ το πλήγμα

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί νεκροί σε Ιράν, Ιράκ και Άμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με πληροφορίες, 24 άμαχοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης του Ισραήλ σε σχολείο του Ιράν.

 

 

Ένας άμαχος σκοτώθηκε από ιρανικά πλήγματα στο Αμπού Ντάμπι και άλλοι δύο μαχητές σκοτώθηκαν μετά από βομβαρδισμό που είχε στόχο ιρακινή στρατιωτική βάση, όπου στεγάζεται φιλοϊρανική οργάνωση.

Ιράν: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων - Τι ανακοίνωσαν οι αεροπορικές εταιρείες

To χρονικό της επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινά στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, με ισχυρές εκρήξεις να καταγράφονται στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στόχος της επιχείρησης είναι η «εξάλειψη άμεσων απειλών» από το ιρανικό καθεστώς, απευθύνοντας παράλληλα μήνυμα στήριξης προς τον ιρανικό λαό. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για ενέργεια που θα επιτρέψει στους Ιρανούς «να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους», ενώ ο Ισραηλινός ΥΠΑΜ Ισραέλ Κατς χαρακτήρισε την επίθεση «προληπτική».

 

 

Το Ισραήλ προειδοποίησε για επικείμενα ιρανικά αντίποινα με πυραύλους και drones, κηρύσσοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κλείνοντας τον εναέριο χώρο και αναστέλλοντας τη λειτουργία σχολείων.

Στο Ιράν, εκρήξεις σημειώθηκαν στην Τεχεράνη – ακόμη και κοντά σε κυβερνητικά κτίρια – καθώς και σε Ισφαχάν, Κομ, Καράτζ και Κερμανσά. Νοσοκομεία τέθηκαν σε συναγερμό, χωρίς μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό θυμάτων. Προβλήματα καταγράφηκαν σε τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι εξαπολύθηκε ομοβροντία πυραύλων και drones κατά ισραηλινών στόχων, με σειρήνες να ηχούν στην Ιερουσαλήμ.

Ισραήλ: «Πλήξαμε εκατοντάδες στόχους στο Ιράν»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν  ότι έπληξαν «εκατοντάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, περιλαμβανομένων εκτοξευτήρων πυραύλων», μετά την έναρξη μιας επιχείρησης την οποία διεξάγει σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα με τα πλήγματα της αεροπορίας στο Ιράν, οι αντιαεροπορικές αμυντικές δυνάμεις εντοπίζουν και αναχαιτίζουν απειλές που εκτοξεύονται από το Ιράν εναντίον του Κράτους του Ισραήλ, πρόσθεσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Το Ισραήλ απαγόρευσε σήμερα τις δημόσιες συγκεντρώσεις, έκλεισε σχολεία και χώρους εργασίας και μετέφερε σε υπόγειες εγκαταστάσεις τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. 

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς κήρυξε ολόκληρη τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προειδοποίώντας το κοινό για πλήγματα ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

To Iράν έπληξε στόχους στο Κουβέιτ

Ιρανικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε σε αντίποινα για τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην πίστα αεροπορικής βάσης στο Κουβέιτ, όπου σταθμεύουν μέλη της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας. Όπως δήλωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ το ιταλικό προσωπικό έχει καταφύγει σε καταφύγιο εντός της βάσης.

Παράλληλα, το Μπαχρέιν ξεκίνησε την απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή Ζουφάιρ, όπου βρίσκεται η έδρα του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ, μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση που έπληξε νωρίτερα τη ζώνη.

Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία καταδίκασε έντονα τις ιρανικές επιθέσεις σε γειτονικές χώρες, κάνοντας λόγο για παραβίαση της κυριαρχίας των ΗΑΕ, του Μπαχρέιν, του Κατάρ, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας. Ωστόσο, δεν έγινε αναφορά σε πλήγματα κατά της ίδιας, αν και δημοσιογράφοι ανέφεραν εκρήξεις στο Ριάντ.

